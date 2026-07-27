Amikor éjjé válik nappal: ekkor, innen és így nézd a teljes napfogyatkozást szemkárosodás nélkül

- A teljes napfogyatkozás szabad szemmel nézve maradandó retinakárosodást, akár látásvesztést is okozhat.
- A napfogyatkozást csak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező védőszemüvegen keresztül szabad megfigyelni.
- A 2026. augusztus 12-i teljes napfogyatkozás Spanyolországban, Izlandon és Grönland egyes részein lesz a leglátványosabb.
Különleges élményt ígér a közeljövőben várható napfogyatkozás, ám a jelenség könnyen maradandó szemkárosodáshoz vezethet, ha valaki megfelelő védőeszköz nélkül szemléli. Augusztus 12-én itthonról az égre tekintve a Hold egy keskeny sávban takarja majd el a Napot, a világ több pontján azonban teljes napfogyatkozás lesz látható.
Honnan látható legjobban a teljes napfogyatkozás és hova utazzunk a látványért?
A sötétség sávja Grönlandon, Izlandon, Észak-Oroszországban, az Atlanti-óceán felett, Spanyolországban és Portugália egy kis északnyugati csücskén vonul át. Amennyiben teljes pompájában szeretnénk látni a napfogyatkozást, az alábbi helyekre érdemes elutazni:
- Spanyolország északi részére, például Bilbaóba és a Balear-szigetekre;
- Izlandra, azon belül Reykjavík környékére;
- Grönland keleti partvidékére.
A legolcsóbb bilbaói repülőjegy-opciót a Wizz Air hivatalos oldalán vagy a mobilalkalmazásában érdemes keresni, míg a legolcsóbb lehetőség, ha milánói átszállással Ibizára utazunk. Előbbi lehetőség jelen esetben 110 ezer forint körüli, míg utóbbi 70 ezer forint körüli összegbe kerül.
Ha Bilbaóba mennénk, az egyik legnagyobb szálláskereső portál oldalán kiváló elhelyezkedésű, rendkívül modern belvárosi hostelek foglalhatók, az óvárosban, Casco Viejóban pedig szintén pénztárcabarát hostelekre bukkanhatunk, amelyeknél az alapár a reggelit is tartalmazza. Két éjszaka nagyjából 15 ezer és 48 ezer forint között mozog. Ezzel szemben Ibizán egy olcsóbb hotel reggelivel 68 ezer és 102 ezer forint közötti összeg lehet, hostelből azonban itt is találni olcsóbbat.
Ezért nem szabad a Napba nézni
Habár gyönyörű látvány, napfogyatkozáskor olyan erős a sugárzás, hogy a szemlencse által összegyűjtött fény szinte kiégeti a retinát, ezért a jelenség kizárólag speciális szemüveggel nézhető!
Napfogyatkozás idején – legyen az teljes vagy részleges – a pupillák kitágulnak, így a retina védtelenebb a napból érkező látható és láthatatlan sugarakkal szemben
– kezdte az Origónak dr. Hangyál Ilona szemészorvos. „Ugyanez történik, ha sötét napszemüvegen vagy kormozott üvegen, távcsövön, látcsövön vagy fényképezőgépen keresztül kémleljük a napot. Ha a sugárzás nem is okoz közvetlen fájdalmat, a károsító hatások később is jelentkezhetnek. Ilyen esetben akár több millió receptor is elpusztulhat, és a retinakárosodás a központi éleslátás megszűnésével járhat. Ezért soha, még kis időre sem szabad megfelelő fénycsökkentő, szűrő, vagy védőeszköz alkalmazása nélkül a Napba nézni − figyelmeztetett a szakember.
Akiknek különösen vigyázniuk kell
A szakorvos hangsúlyozta, hogy egyesekre az átlagosnál is nagyobb veszély leselkedik, például azokra, akik szürkehályog műtéten estek át, valamilyen retina problémával küzdenek, vagy rendszeresen szednek fogamzásgátlót, vízhajtót, antibiotikumokat.
Ezek a készítmények növelik a szem fényérzékenységét. A gyerekek különösen veszélyeztetettek: a szemük még nem képes annyi UV-sugárzás kiszűrésére, mint a felnőtteké!
Szelfiznél a napfogyatkozással? Nagyon rossz ötlet!
Az okoskütyük korában milliók érezhetnek kísértést arra, hogy lefotózzák magukat a különleges égi jelenséggel, a szemorvos azonban óva int.
Sose szelfizzünk a napfogyatkozással, mert a legjobb beállást keresve véletlenül a Napba nézhetünk, a telefon kijelzője visszatükrözheti az UV-sugárzást, és a tágult pupilla miatt a szemünk súlyos károsodást szenvedhet. Ez éppolyan veszélyes, mintha egyenesen a napba néznénk: a fény kiégetheti a retinát és vakságot okozhat
− figyelmeztetett dr. Hangyál Ilona.
A JAMA Ophthalmology nevű szaklapban korábban megjelent egy esetleírás egy nőről, aki nagyjából 6 másodpercig figyelte az égi jelenséget védőszemüveg nélkül, majd 15-20 másodpercig egy ismeretlen gyártótól származó védőszemüveget viselt. Négy órával később homályos látásra, valamint a színlátás csökkenésére panaszkodott. A bal szemében ráadásul egy sötét folt is zavarta a látását. Az orvosok képalkotó diagnosztika segítségével megvizsgálták a nőt, és azt tapasztalták, hogy a szeme épp olyan félhold alakban sérült, mint amilyen a nap alakja volt a napfogyatkozás idején. Mint kiderült, a tünetekre egyelőre nincs gyógymód, a nő nem is nyerte vissza teljesen a látását.
Hol szerezhető be speciális, napfogyatkozás megfigyelésére alkalmas szemüveg?
A biztonságos napfogyatkozás-néző szemüvegeket speciális csillagászati szaküzletekből, optikákból, valamint minősített online áruházakból lehet beszerezni. Nagyon fontos, hogy kizárólag olyan modellt vásároljunk, amely rendelkezik az ISO 12312-2 nemzetközi biztonsági tanúsítvánnyal, és amely mentes karcolásoktól és apró lyukaktól.
Ekkor volt, és ekkor lesz újra teljes napfogyatkozás Magyarországon
1999. augusztus 11-én a Hold árnyékának sávja végighaladt Magyarországon, a Szombathely-Szeged vonalon. A teljes sötétség (napfogyatkozás) a Balatonnál és a Velencei-tó környékén, valamint a déli és nyugati országrészeken volt jól látható, és kb. 2 perc 23 másodpercig tartott. A következő teljes napfogyatkozásra 2081. szeptember 3-án kerül sor hazánkban.
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