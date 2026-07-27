Amikor éjjé válik nappal: ekkor, innen és így nézd a teljes napfogyatkozást szemkárosodás nélkül

A teljes napfogyatkozás szabad szemmel nézve maradandó retinakárosodást, akár látásvesztést is okozhat.

A napfogyatkozást csak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező védőszemüvegen keresztül szabad megfigyelni.

A 2026. augusztus 12-i teljes napfogyatkozás Spanyolországban, Izlandon és Grönland egyes részein lesz a leglátványosabb.

Különleges élményt ígér a közeljövőben várható napfogyatkozás, ám a jelenség könnyen maradandó szemkárosodáshoz vezethet, ha valaki megfelelő védőeszköz nélkül szemléli. Augusztus 12-én itthonról az égre tekintve a Hold egy keskeny sávban takarja majd el a Napot, a világ több pontján azonban teljes napfogyatkozás lesz látható.

Vannak égi jelenségek, amelyeket egyszer az életben látni kell. A teljes napfogyatkozás pontosan ilyen Fotó: Santiago Valdes Orjuela / Shutterstock

Honnan látható legjobban a teljes napfogyatkozás és hova utazzunk a látványért?

A sötétség sávja Grönlandon, Izlandon, Észak-Oroszországban, az Atlanti-óceán felett, Spanyolországban és Portugália egy kis északnyugati csücskén vonul át. Amennyiben teljes pompájában szeretnénk látni a napfogyatkozást, az alábbi helyekre érdemes elutazni:

Spanyolország északi részére, például Bilbaóba és a Balear-szigetekre;

Izlandra, azon belül Reykjavík környékére;

Grönland keleti partvidékére.

A legolcsóbb bilbaói repülőjegy-opciót a Wizz Air hivatalos oldalán vagy a mobilalkalmazásában érdemes keresni, míg a legolcsóbb lehetőség, ha milánói átszállással Ibizára utazunk. Előbbi lehetőség jelen esetben 110 ezer forint körüli, míg utóbbi 70 ezer forint körüli összegbe kerül.

Ha Bilbaóba mennénk, az egyik legnagyobb szálláskereső portál oldalán kiváló elhelyezkedésű, rendkívül modern belvárosi hostelek foglalhatók, az óvárosban, Casco Viejóban pedig szintén pénztárcabarát hostelekre bukkanhatunk, amelyeknél az alapár a reggelit is tartalmazza. Két éjszaka nagyjából 15 ezer és 48 ezer forint között mozog. Ezzel szemben Ibizán egy olcsóbb hotel reggelivel 68 ezer és 102 ezer forint közötti összeg lehet, hostelből azonban itt is találni olcsóbbat.

Ezért nem szabad a Napba nézni

Habár gyönyörű látvány, napfogyatkozáskor olyan erős a sugárzás, hogy a szemlencse által összegyűjtött fény szinte kiégeti a retinát, ezért a jelenség kizárólag speciális szemüveggel nézhető!

Napfogyatkozás idején – legyen az teljes vagy részleges – a pupillák kitágulnak, így a retina védtelenebb a napból érkező látható és láthatatlan sugarakkal szemben

– kezdte az Origónak dr. Hangyál Ilona szemészorvos. „Ugyanez történik, ha sötét napszemüvegen vagy kormozott üvegen, távcsövön, látcsövön vagy fényképezőgépen keresztül kémleljük a napot. Ha a sugárzás nem is okoz közvetlen fájdalmat, a károsító hatások később is jelentkezhetnek. Ilyen esetben akár több millió receptor is elpusztulhat, és a retinakárosodás a központi éleslátás megszűnésével járhat. Ezért soha, még kis időre sem szabad megfelelő fénycsökkentő, szűrő, vagy védőeszköz alkalmazása nélkül a Napba nézni − figyelmeztetett a szakember.