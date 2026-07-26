Óvakodj a kagylóhéjaktól: súlyos fertőzés is kialakulhat egy banális nyári balesetből

A nyári melegben a vízparti és a füves területeken szívesen vetjük le a cipőnket, hogy közvetlenül élvezzük a természet közelségét. Ez a megrögzött szokásunk viszont komoly veszélyeket hordozhat magában, ha nem nézünk a lábunk elé. A strandok pázsitjában megbúvó éles kövek, a sekély vízben rejtőző kagylóhéjak, vagy a fűben virágokat látogató méhek és darazsak mind sérülést okozhatnak. Ha a talpunkon akár csak egy apró vágás vagy szúrás is keletkezik, a környezetünkben jelen lévő kórokozók azonnal utat találnak a szervezetünkbe. Ezen sérülések legsúlyosabb következménye a Clostridium tetani nevű baktérium által kiváltott tetanuszfertőzés lehet, amely megfelelő védettség hiányában életveszélyes állapotot idézhet elő.

A strandon is könnyen tetanuszfertőzést kaphatunk. Fotó: Csapó Balázs

Milyen veszélyeket rejt a mezítlábas strandolás, és hogyan alakulhat ki tetanusz?

A köztudatban a tetanusz leginkább a rozsdás szögekkel vagy a kerti munkák során szerzett, földdel szennyezett sebekkel kapcsolódik össze. A valóságban azonban a baktérium spórái szinte mindenhol jelen vannak a környezetünkben, így a strandok talaján és a fűben is túlélnek. A kórokozó rendkívül ellenálló a szárazsággal és a meleggel szemben. Ha a parton egy kagylóhéj vagy egy éles kő elvágja a talpunkat, a sebbe bejutó baktérium oxigénmentes környezetben szaporodni kezd, és egy rendkívül erős idegmérget termel. Ez a méreganyag gátolja az izmok elernyedését, ami súlyos, fájdalmas merevgörcsökhöz vezet.

A mezítlábas járás során nemcsak a mechanikai sérülések jelentenek kockázatot. Ha véletlenül rálépünk egy fűben rejtőző méhre vagy darázsra, a rovar fullánkja által ütött apró nyílás szintén bemeneti kapuként szolgálhat a talajjal érintkező baktériumok számára.

A fertőzés tünetei és a megelőzés lehetőségei

A fertőzés lappangási ideje általában néhány naptól három hétig terjed, a tünetek leggyakrabban egy héten belül jelentkeznek. Kezdetben általános panaszok, mint fáradtság, fejfájás, szédülés és lehangoltság észlelhetők, miközben a seb környéke begyullad. A toxin terjedésével az izmok merevsége válik meghatározóvá. Elsőként a rágóizmok görcse és az arcizmok kényszeredett rándulása jelentkezik, amit később a nyak, a hát és a végtagok görcsei követnek. Ez a folyamat csonttörést vagy izomszakadást is okozhat. A legveszélyesebb fázis az, amikor a légzőizmok és a rekeszizom is görcsös állapotba kerül, ami fulladáshoz vezethet.