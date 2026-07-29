Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döntött Magyar Péter mentelmi jogáról a parlamenti bizottság

Rendkívüli

Újabb rendkívüli intézkedés a Paksi Atomerőműben a Duna alacsony vízállása miatt

világnap

Nézegess hazánkban élő nagymacskákat a tigrisek világnapján – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hazánk igazi paradicsomnak számít, ha tigrisekről van szó. Több állatkertünkben is találkozni a kihalófélben lévő nagymacskákkal. A tigrisek világnapja alkalmából galériánkban bemutatunk néhányat a Magyarországon élő csíkos ragadozókból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
világnapnagymacskákTigrisekgaléria
  • Napjainkban az orvvadászat és az élettér csökkenése miatt már csak hat élő tigris alfaj maradt.
  • Közülük 4 család példányai megtalálhatók a magyarországi állatkertekben is.
  • Sokuk számára a fogság nem rabság, hanem a túlélés záloga. Van olyan faj – például a szumátriai tigris – amelynek képviselői már olyan kevesen maradtak, hogy lassan több példány él állatkertekben, mint a vadonban.

A tigrisek világnapja alkalmából egy látványos galériát készítettünk nektek, amellyel szeretnénk felhívni a figyelmet a csíkos nagymacskákat fenyegető veszélyekre és arra, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy hazánkban továbbra is ilyen nagy számban élnek.

Tigris képe a tigrisek világnapja alkalmából
A tigrisek világnapja alkalmából bemutatjuk a Magyarországon élő csíkos nagymacskákat 
 Fotó: Unsplash

A tigrisek világnapja: egy nagymacska, amely a kihalás szélén áll

Habár egy évszázaddal ezelőtt még mintegy 100 ezer tigris élt szerte Ázsiában, mára a szabad természetben élő állományukat legfeljebb 7 ezer egyedre becsülik, korábbi elterjedési területüknek pedig már csak a 7 százalékán fordulnak elő. Kilenc alfajából három már kihalt: a bali tigris az 1940-es években, a kaszpi tigris az 1970-es években, a jávai tigris pedig az 1980-as években tűnt el végleg a Földről – tudtuk meg a Nyíregyházi Állatpark sajtóosztályától.

A tigrisek világnapja alkalmából hatványozottan fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, mekkora veszély leselkedik a megmaradt fajokra és képviselőikre. A nemzetközi emléknapon összegyűjtöttük azokat a különleges nagymacskákat, amelyekkel a magyarországi állatkertekben is találkozhattok. A Nyíregyházi Állatpark, a Debreceni Állatkert, a Felsőlajosi Magán Zoo és a Fővárosi Állat- és Növénykert segítségével bemutatjuk a Magyarországon élő tigrisek egy részét. Nézd végig galériánkat az itt lakó nagymacskákról!

A felsőlajosi Magán Zoo tulajdonosa és vezetője, Tóth Tibor éppen megeteti a 2026. márciusában született Gracie-t.
Fehér bengáli tigris a Nyíregyházi Állatparkban
A képen a Zoo Debrecen tigrise Rózi (Rosa), aki 2010 július 29-én született az Egyesült Királyságban, és 2014-ben költözött Magyarországra
A Nyíregyházi Állatkert egyik szumátriai tigrise újszülöttként
A felsőlajosi Magán Zoo fehér bengáli tigrisekből álló szerelmespárja, Mohan és Shakira
A Nyíregyházi Állatkert szerelmes szumátriai tigrisei, Gió és Sabah
A felsőlajosi Magán Zoo szibériai tigrispárja, Szibir és Jana játék közben
A Nyíregyházi Állatkert szibéria tigrise, Pamír a hóban
A Nyíregyházi Állatkert maláj tigrise, Sandokan
Agnes, a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik szibériai tigrise
A Fővárosi Állat- és Növénykert legfiatalabb tigrise, Léna
A Fővárosi Állat- és Növénykert hím szibériai tigrise, Dáriusz
Galéria: Tigrisek világnapja: megmutatjuk a Magyarországon élő legaranyosabb nagymacskákat - Galéria
1/12
A felsőlajosi Magán Zoo tulajdonosa és vezetője, Tóth Tibor éppen megeteti a 2026. márciusában született Gracie-t. A magántulajdonban lévő állatkert nemzetközi ismertségnek örvend népes nagymacska-állományának hála. Az elmúlt években számtalan tigris, oroszlán és szervál született az intézmény területén.

Ha aktivitás közben is megnéznéd a tigriseket, akkor tekintsd meg a Magán Zooról készült kedvcsináló videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nem hiszi el, milyen nevet kapott a berlini állatkert cuki tigriskölyke
Végre látogatható Pablo, a drogtanyáról lefoglalt tigriskölyök
Illegálisan tartott tigrist mentettek Budapesten

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!