Nézegess hazánkban élő nagymacskákat a tigrisek világnapján – Galéria

Napjainkban az orvvadászat és az élettér csökkenése miatt már csak hat élő tigris alfaj maradt.

Közülük 4 család példányai megtalálhatók a magyarországi állatkertekben is.

Sokuk számára a fogság nem rabság, hanem a túlélés záloga. Van olyan faj – például a szumátriai tigris – amelynek képviselői már olyan kevesen maradtak, hogy lassan több példány él állatkertekben, mint a vadonban.

A tigrisek világnapja alkalmából egy látványos galériát készítettünk nektek, amellyel szeretnénk felhívni a figyelmet a csíkos nagymacskákat fenyegető veszélyekre és arra, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy hazánkban továbbra is ilyen nagy számban élnek.

A tigrisek világnapja alkalmából bemutatjuk a Magyarországon élő csíkos nagymacskákat

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A tigrisek világnapja: egy nagymacska, amely a kihalás szélén áll

Habár egy évszázaddal ezelőtt még mintegy 100 ezer tigris élt szerte Ázsiában, mára a szabad természetben élő állományukat legfeljebb 7 ezer egyedre becsülik, korábbi elterjedési területüknek pedig már csak a 7 százalékán fordulnak elő. Kilenc alfajából három már kihalt: a bali tigris az 1940-es években, a kaszpi tigris az 1970-es években, a jávai tigris pedig az 1980-as években tűnt el végleg a Földről – tudtuk meg a Nyíregyházi Állatpark sajtóosztályától.

A tigrisek világnapja alkalmából hatványozottan fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, mekkora veszély leselkedik a megmaradt fajokra és képviselőikre. A nemzetközi emléknapon összegyűjtöttük azokat a különleges nagymacskákat, amelyekkel a magyarországi állatkertekben is találkozhattok. A Nyíregyházi Állatpark, a Debreceni Állatkert, a Felsőlajosi Magán Zoo és a Fővárosi Állat- és Növénykert segítségével bemutatjuk a Magyarországon élő tigrisek egy részét. Nézd végig galériánkat az itt lakó nagymacskákról!