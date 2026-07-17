Nem csak a Balaton létezik: mutatjuk a Tisza-tó legforróbb nyári tippjeit

- Központban a természet: az Ökocentrum, a vízi sétányok és a madárrezervátum testközelből mutatják be a vidék gazdag élővilágát.
- Aktív kikapcsolódás: a 67 kilométeres, díjnyertes kerékpárút és a jól felszerelt strandok tökéletes helyszínt biztosítanak a nyári pihenéshez.
- Folyamatos fejlődés: Tiszaderzsen nagyszabású kikötő- és kempingmodernizáció zajlik közösségi terekkel és egy új gyaloghíddal.
A Tisza-tó látnivalói kiváló alapot adnak ahhoz, hogy napokra elmerülj a vidék nyugalmában. A susogó nádasok, a csendes ártéri erdők és a hatalmas, 127 négyzetkilométeres víztükör azonnal lelassítják a felgyorsult hétköznapokat. Az 1970-es években árvízvédelmi és energetikai céllal létrehozott Kiskörei-víztározó mára a Hortobágyi Nemzeti Park tagjaként az UNESCO Világörökség részévé vált.
Kik számára izgalmasak a Tisza-tó látnivalói?
A Tisza-tó és környéke ma kiválóan alkalmas strandolásra, kerékpározásra vagy akár evezős felfedezésekre. A stabil nyári időjárás és a családbarát partszakaszok miatt az egyik legbiztonságosabb és legsokoldalúbb hazai úti célunk lett.
A környék bejárását érdemes a poroszlói Ökocentrumban kezdeni, ahol Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszere mutatja be a tó őshonos halait. Innen kishajóval könnyen átjuthatsz a másfél kilométer hosszú Vízi sétány pallóútjára, amely közvetlenül a nádas sűrűjébe vezet. Ha azonban inkább a hagyományos mesterséges és természeti értékek érdekelnek, a kiskörei hallépcső 1371 méteres zúgója kihagyhatatlan látványosság, de a karcagi lombkorona sétány vagy a tiszaszentimrei téglamúzeum is megér egy kitérőt.
A madárvilág szerelmeseinek a szigorúan védett Madárrezervátum nyújt menedéket, ahol gémek és kormoránok fészkelnek. Tiszaderzsen a különleges flóra és fauna egy teljesen más arcát ismerheted meg: a több száz tőből álló levendulás mellett a Kenguru Parkban alpakákkal, szurikátákkal és erszényesekkel is találkozhatsz.
Szabadstrand, sportpálya és bicikliút
A tó körüli infrastruktúra folyamatosan igazodik a modern igényekhez. Poroszló sekély vize a kisgyerekesek kedvence, míg a tiszafüredi szabadstrandon fitneszpark és multifunkcionális sportpálya várja az aktív pihenőket. A sarudi partszakaszon óriási vízi játszótér és trambulinpark működik, a gasztronómiai kínálatot pedig számos étterem, csárda, bisztró és falatozó elégíti ki.
A kerékpárosok körében a 67 kilométeres, végig aszfaltozott gáton futó bringaút a legnépszerűbb, amelynek Poroszló és Tiszafüred közötti hídjai komoly elismerést arattak. A beruházások nem állnak meg: Tiszaderzsen a Kárász kikötő és kemping átfogó modernizációja zajlik. A partszakasz rendezése és a mederkotrás mellett egy 120 négyzetméteres faszerkezetű közösségi épület, új vizesblokkok és fedett konyha készül, a helyi pihenőszigetre pedig egy vadonatúj gyaloghídon sétálhatnak majd át a látogatók.
A Tisza-tó folyamatosan szépülő környezete és változatos programjai garanciát jelentenek a tartalmas kikapcsolódásra. Legyen szó a megújuló tiszaderzsi kikötőről, a vadregényes tanösvényekről vagy a kerékpáros élményekről, ez a vidék minden évszakban tartogat valami új felfedeznivalót.
Nézd meg a videót is a Tisza-tó környékéről: