Nem csak a Balaton létezik: mutatjuk a Tisza-tó legforróbb nyári tippjeit

Központban a természet: az Ökocentrum, a vízi sétányok és a madárrezervátum testközelből mutatják be a vidék gazdag élővilágát.

az Ökocentrum, a vízi sétányok és a madárrezervátum testközelből mutatják be a vidék gazdag élővilágát. Aktív kikapcsolódás: a 67 kilométeres, díjnyertes kerékpárút és a jól felszerelt strandok tökéletes helyszínt biztosítanak a nyári pihenéshez.

a 67 kilométeres, díjnyertes kerékpárút és a jól felszerelt strandok tökéletes helyszínt biztosítanak a nyári pihenéshez. Folyamatos fejlődés: Tiszaderzsen nagyszabású kikötő- és kempingmodernizáció zajlik közösségi terekkel és egy új gyaloghíddal.

A Tisza-tó látnivalói kiváló alapot adnak ahhoz, hogy napokra elmerülj a vidék nyugalmában. A susogó nádasok, a csendes ártéri erdők és a hatalmas, 127 négyzetkilométeres víztükör azonnal lelassítják a felgyorsult hétköznapokat. Az 1970-es években árvízvédelmi és energetikai céllal létrehozott Kiskörei-víztározó mára a Hortobágyi Nemzeti Park tagjaként az UNESCO Világörökség részévé vált.

A Tisza-tó látnivalói több napra is elegendő élményt kínálnak, menjünk akár családdal, akár barátokkal, vagy kettesben.

Fotó: Wikipedia

Kik számára izgalmasak a Tisza-tó látnivalói?

A Tisza-tó és környéke ma kiválóan alkalmas strandolásra, kerékpározásra vagy akár evezős felfedezésekre. A stabil nyári időjárás és a családbarát partszakaszok miatt az egyik legbiztonságosabb és legsokoldalúbb hazai úti célunk lett.

A környék bejárását érdemes a poroszlói Ökocentrumban kezdeni, ahol Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszere mutatja be a tó őshonos halait. Innen kishajóval könnyen átjuthatsz a másfél kilométer hosszú Vízi sétány pallóútjára, amely közvetlenül a nádas sűrűjébe vezet. Ha azonban inkább a hagyományos mesterséges és természeti értékek érdekelnek, a kiskörei hallépcső 1371 méteres zúgója kihagyhatatlan látványosság, de a karcagi lombkorona sétány vagy a tiszaszentimrei téglamúzeum is megér egy kitérőt.

A poroszlói Ökocentrum a Tisza-tó élővilágát mutatja be izgalmas keretek között.

Fotó: Wikipedia

A madárvilág szerelmeseinek a szigorúan védett Madárrezervátum nyújt menedéket, ahol gémek és kormoránok fészkelnek. Tiszaderzsen a különleges flóra és fauna egy teljesen más arcát ismerheted meg: a több száz tőből álló levendulás mellett a Kenguru Parkban alpakákkal, szurikátákkal és erszényesekkel is találkozhatsz.

Az egykori Kiskörei-víztározó - a mai Tisza-tó - ma Magyarország egyik legkedveltebb úti célja.

Fotó: Wikipedia

Szabadstrand, sportpálya és bicikliút

A tó körüli infrastruktúra folyamatosan igazodik a modern igényekhez. Poroszló sekély vize a kisgyerekesek kedvence, míg a tiszafüredi szabadstrandon fitneszpark és multifunkcionális sportpálya várja az aktív pihenőket. A sarudi partszakaszon óriási vízi játszótér és trambulinpark működik, a gasztronómiai kínálatot pedig számos étterem, csárda, bisztró és falatozó elégíti ki.