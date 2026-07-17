Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
belföldi utazás

Nem csak a Balaton létezik: mutatjuk a Tisza-tó legforróbb nyári tippjeit

32 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ha idén nyáron igazi természetközeli kikapcsolódásra vágysz, érdemes északkelet felé venned az irányt. Fedezd fel velünk az ország legizgalmasabb mesterséges vízfelületét, hiszen a Tisza-tó látnivalói garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak minden korosztálynak!
Link másolása
Vágólapra másolva!
belföldi utazásTisza-tónyaralásvízparti
  • Központban a természet: az Ökocentrum, a vízi sétányok és a madárrezervátum testközelből mutatják be a vidék gazdag élővilágát.
  • Aktív kikapcsolódás: a 67 kilométeres, díjnyertes kerékpárút és a jól felszerelt strandok tökéletes helyszínt biztosítanak a nyári pihenéshez.
  • Folyamatos fejlődés: Tiszaderzsen nagyszabású kikötő- és kempingmodernizáció zajlik közösségi terekkel és egy új gyaloghíddal.

A Tisza-tó látnivalói kiváló alapot adnak ahhoz, hogy napokra elmerülj a vidék nyugalmában. A susogó nádasok, a csendes ártéri erdők és a hatalmas, 127 négyzetkilométeres víztükör azonnal lelassítják a felgyorsult hétköznapokat. Az 1970-es években árvízvédelmi és energetikai céllal létrehozott Kiskörei-víztározó mára a Hortobágyi Nemzeti Park tagjaként az UNESCO Világörökség részévé vált.

A Tisza-tó látnivalói közé tartozik a poroszlói Ökocentrum és a Vízi sétány is.
A Tisza-tó látnivalói több napra is elegendő élményt kínálnak, menjünk akár családdal, akár barátokkal, vagy kettesben. 
Fotó: Wikipedia

Kik számára izgalmasak a Tisza-tó látnivalói?

A Tisza-tó és környéke ma kiválóan alkalmas strandolásra, kerékpározásra vagy akár evezős felfedezésekre. A stabil nyári időjárás és a családbarát partszakaszok miatt az egyik legbiztonságosabb és legsokoldalúbb hazai úti célunk lett.

A környék bejárását érdemes a poroszlói Ökocentrumban kezdeni, ahol Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszere mutatja be a tó őshonos halait. Innen kishajóval könnyen átjuthatsz a másfél kilométer hosszú Vízi sétány pallóútjára, amely közvetlenül a nádas sűrűjébe vezet. Ha azonban inkább a hagyományos mesterséges és természeti értékek érdekelnek, a kiskörei hallépcső 1371 méteres zúgója kihagyhatatlan látványosság, de a karcagi lombkorona sétány vagy a tiszaszentimrei téglamúzeum is megér egy kitérőt.

A poroszlói Ökocentrum Kormorán-tava.
A poroszlói Ökocentrum a Tisza-tó élővilágát mutatja be izgalmas keretek között. 
Fotó: Wikipedia

A madárvilág szerelmeseinek a szigorúan védett Madárrezervátum nyújt menedéket, ahol gémek és kormoránok fészkelnek. Tiszaderzsen a különleges flóra és fauna egy teljesen más arcát ismerheted meg: a több száz tőből álló levendulás mellett a Kenguru Parkban alpakákkal, szurikátákkal és erszényesekkel is találkozhatsz.

Az egykori Kiskörei-víztározó - a mai Tisza-tó - a magasból fotózva.
Az egykori Kiskörei-víztározó - a mai Tisza-tó - ma Magyarország egyik legkedveltebb úti célja.
Fotó: Wikipedia

Szabadstrand, sportpálya és bicikliút

A tó körüli infrastruktúra folyamatosan igazodik a modern igényekhez. Poroszló sekély vize a kisgyerekesek kedvence, míg a tiszafüredi szabadstrandon fitneszpark és multifunkcionális sportpálya várja az aktív pihenőket. A sarudi partszakaszon óriási vízi játszótér és trambulinpark működik, a gasztronómiai kínálatot pedig számos étterem, csárda, bisztró és falatozó elégíti ki.

Naplemente a Tisza-tó felett.
Gyönyörű naplemente a Tisza-tó felett - a romantikus helyszín párok számára is tökéletes úti cél. 
Fotó: Shutterstock

A kerékpárosok körében a 67 kilométeres, végig aszfaltozott gáton futó bringaút a legnépszerűbb, amelynek Poroszló és Tiszafüred közötti hídjai komoly elismerést arattak. A beruházások nem állnak meg: Tiszaderzsen a Kárász kikötő és kemping átfogó modernizációja zajlik. A partszakasz rendezése és a mederkotrás mellett egy 120 négyzetméteres faszerkezetű közösségi épület, új vizesblokkok és fedett konyha készül, a helyi pihenőszigetre pedig egy vadonatúj gyaloghídon sétálhatnak majd át a látogatók.

A Tisza-tó partja apukáva és gyerekével.
A Balaton után a legkedveltebb nyári úti cél már a Tisza-tó, amelynek turisztikai infrastruktúráját gőzerővel fejlesztik. 
Fotó: Wikipedia

A Tisza-tó folyamatosan szépülő környezete és változatos programjai garanciát jelentenek a tartalmas kikapcsolódásra. Legyen szó a megújuló tiszaderzsi kikötőről, a vadregényes tanösvényekről vagy a kerékpáros élményekről, ez a vidék minden évszakban tartogat valami új felfedeznivalót. 

Nézd meg a videót is a Tisza-tó környékéről:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!