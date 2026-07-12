Tiszta zuhanykabin pillanatok alatt: csupán két összetevő kell hozzá

A zuhanykabin üvegének tisztítása sokak számára igazi kihívás. A hagyományos ablaktisztítók gyakran csíkokat hagynak maguk után, így az üveg sokszor rosszabbul néz ki a takarítás után, mint előtte. Most azonban egy TikTokker megosztott egy egyszerű módszert, amely szerinte mindig tiszta, csíkmentes, ragyogó eredményt ad. Olyan alapanyagokkal, amelyek ráadásul mindig vannak otthon.

Így lesz ragyogóan tiszta a zuhanykabin. Fotó: Pexels

Így lesz ragyogóan tiszta a zuhanykabin

Ha a zuhanykabin koszos, az egész fürdőszoba rendezetlennek tűnik, ezért érdemes rendszeresen tisztítani azt. A ragyogó eredményhez pedig nem kell más, mint egy mosogatószivacs, amire fele-fele arányban tesz mosogatószert és ecetet. Ezt követően a szivacsot enyhén érdemes benedvesíteni, majd jöhet a dörzsölés. Zárásként pedig jött egy gumi végű vízlehúzó a valóban csíkmentes száradásért.

Ezt minden nap vagy legalább minden második nap érdemes megtenni, mert így nem tudnak lerakódni a makacs vízkőfoltok

- tanácsolja, hozzátéve, a legvégén még egy vízlepergető spray-t is szokott használni.

A tanácsra rengeteg dicséret érkezett. Volt, aki azt írta, hogy rengeteg pénzt költött különböző tisztítószerekre, mielőtt rájött volna, hogy a mosogatószer a konyhában és a fürdőszobában is az egyik leghatékonyabb megoldás, írja a Mirror.