Egyenesen a CIA titkos aktáiból: ezzel az öt lépéssel válhatunk szuperemberré

Egy 1977-es, később nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a CIA-hoz köthető kutatásokban azt vizsgálták, hogyan lehet fejleszteni az emberi képességeket. A módszer meditációra, vizualizációra és egy ötlépéses gyakorlatra épült, amely állítólag nagyobb erőt, gyorsaságot és jobb koordinációt adhatott – írja a Daily Mail.

Titkos CIA program: fokozni akarták az emberi teljesítményt és mentális egészséget (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Titkos CIA program: fokozni akarták az emberi teljesítményt és mentális egészséget

Egy régi, titkos amerikai programhoz készült munkafüzet szerint egyszerű mentális gyakorlattal lehetne fokozni az emberi test erejét, gyorsaságát és összpontosítását. A dokumentumot még 1977-ben készítette a Monroe Institute, később pedig a CIA nyilvánosságra hozta.

Meditációval akarták fokozni az emberi teljesítményt

A munkafüzet nem egyszerű edzésterv volt, hanem olyan mentális technikákat mutatott be, amelyekkel a tudatosságot, a figyelmet, a fájdalomtűrést és az energiaszintet próbálták befolyásolni. A program a meditációra, a vizualizációra és egy speciális hangtechnológiára épült, amelynek célja az agy két féltekéjének összehangolása volt.

A CIA és az amerikai hadsereg a hidegháború idején több hasonló módszert is vizsgált, főleg kémek és különleges műveleti egységek számára.

Ebből állt az ötlépéses gyakorlat

A dokumentum szerint egy nehéz fizikai feladat előtt először be kellett csukni a szemet, majd mély levegőt venni. Belégzés közben pontosan el kellett képzelni a végrehajtandó mozdulatot, például egy nehéz tárgy felemelését vagy egy gyors sprintet.

Ezzel egyszerre azt kellett vizualizálni, hogy erős, vörös energia tölti meg a testet. Kilégzéskor a gyakorlónak ki kellett nyitnia a szemét, és azonnal végre kellett hajtania a mozdulatot. A munkafüzet szerint ez nagyobb erőt, gyorsabb reakciót és jobb testi koordinációt eredményezhetett.

Hátborzongató részletek szivárogtak ki a CIA legsötétebb titkairól

Újabb politikai és társadalmi vitákat váltott ki az Egyesült Államokban a CIA egykori titkos programjainak ügye. A titkos kísérletek részletei ismét előtérbe kerültek, miután amerikai törvényhozók és volt hírszerzők az MKUltra-programhoz kapcsolódó dokumentumokról és emberkísérletekről beszéltek.