Elárulta a magánnyomozó: ezzel a módszerrel megvédheted az autódat a tolvajoktól

Évente rengeteg autó tűnik el szinte nyom nélkül. Bár egyes tolvajok maradnak a hagyományosabb módszereknél, manapság már a technika is az ő oldalukra állhat, ha bűnözésről van szó. Egy magánnyomozó épp ezért osztotta meg azt a módszert, amivel biztosan nem maradunk fuvar nélkül, ha magára hagyjuk kocsinkat.

Jobb egy lépéssel az autótolvajok előtt járni! (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Jobb egy lépéssel az autótolvajok előtt járni

A járműveket gyakran ellopják és alkatrészekre szétszerelik, így a tolvajok gyorsan pénzhez tudnak jutni. Azonban a legbiztosabb védelem néha nem a nagy dolgokban rejlik, sőt, lehet a konyhában is megtalálod.

Christopher Thomas, a UK Private Investigators nyomozója számos lopott járművek visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatot vezetett. Tapasztalatai alapján a legtöbb ember egyetlen kritikus hibát követ el, amely járművét 10 másodpercen belül könnyű célponttá teszi.

Autótolvajokkal dolgoztam együtt, hogy megértsem a módszereiket, így jobban tudok tanácsot adni az ügyfeleimnek arról, hogyan tartsák biztonságban az autóikat - és néhány módszer, amit ezek az emberek használnak, teljesen megdöbbentő. Láttam már, hogy autót a zárhoz szorított teniszlabdával nyitottak ki, láttam ablakot ragasztószalaggal lehúzni, de messze a leggyakoribb a slusszkulcs és az autó közötti jel felerősítése

- magyarázta.

Kulcs nélküli járműlopó kütyüket a sötét weben is árulnak, de a némi szakértelemmel rendelkező bűnözők akár összeállíthatnak saját jelerősítő berendezést is. A nyomozó szerint az autósok legnagyobb hibája, hogy túl közel helyezik el az autókulcsokat a bejárathoz.

Az autó néhány másodpercenként jelet küld, hogy keresse a kulcsot. Amikor a kulcs a hatótávolságon belül van, visszajelez az autónak, és kinyitja. Ha a kulcsokat valaki a bejárati ajtó közelében hagyja, a bűnözők könnyen belenyúlhatnak a jelbe, és ellophatják a járművet.

Bizonyos eszközök esetében azonban nem elegendő a kulcsok egyszerű áthelyezése máshová. Jelblokkoló tasakok kaphatóak online, bár hatékonyságuk jelentősen eltér, ezért érdemes kipróbálni őket, mielőtt rájuk hagyatkoznánk. Szerencsére más módszerek is vannak, például egy fémdoboz.

Bár kissé furcsa, ha a kulcsokat egy ilyen dobozba helyezzük, akkor az autókulcs nem küldi vissza a jelet az autónak, még erősített állapotban sem. Van egy egyszerű teszt, amellyel ellenőrizhetjük, hogy a doboz működik-e. Csupán annyit kell tenned, hogy megkérsz valakit, hogy hívjon fel, majd beteszed a telefonod a dobozba. Ha megszakad a vonal, a doboz a kocsikulcsok esetében is használható

- magyarázta Thomas.