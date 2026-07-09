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születésnap

Tom Hanks 70 éves – Kvíz a legnagyobb rajongóknak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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70 éves lett mindenki kedvenc filmes professzora. A Robert Langdont játszó Tom Hanks július 9-én betöltötte a hetedik X-et. Az életéről és karrierjéről szóló kvízünk segítségével most kiderítheti, mennyire ismeri a filmsztárt!
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Tom Hanks a hollywoodi filmsztárok között is az egyik legkiemelkedőbb tehetségnek számít évtizedek óta. Karrierje során számtalan kasszasikerben, drámában és Oscar-díjas filmben bizonyította képességeit, miközben megmaradt a világ egyik legszerényebb és legszerethetőbb karakterének. Nem véletlen, hogy bár ő az egyik leggazdagabb filmsztár, a mai napig metróval jár szabadidejében.

A fiatal Tom Hanks
Tom Hanks 70 éves lett. Fotó: Photo©Alex Berliner/BEImages / BEI

Tom Hanks-kvíz a legügyesebb filmrajongóknak

Hetvenedik születésnapja alkalmából kvízt készítettünk Tom Hanks életéről és munkásságáról. Tartson velünk, ha szívesen próbára tenné a tudását! Mely filmjeivel nyert Oscar-díjat a színész? Milyen kapcsolatban áll a NASA-val? Mely ikonikus filmekben láthattuk őt? Ha sokat tud a filmsztár életéről, és szinte az összes Tom Hanks-filmet ismeri, akkor a következő teszt gyerekjáték lesz!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi Tom Hanks valódi neve?

Ha nosztalgiázna egy kicsit, akkor nézze meg a kedvenc Tom Hanks-jeleneteinket a Kapj el, ha tudsz című filmből:

 

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