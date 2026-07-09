Tom Hanks 70 éves – Kvíz a legnagyobb rajongóknak

Tom Hanks a hollywoodi filmsztárok között is az egyik legkiemelkedőbb tehetségnek számít évtizedek óta. Karrierje során számtalan kasszasikerben, drámában és Oscar-díjas filmben bizonyította képességeit, miközben megmaradt a világ egyik legszerényebb és legszerethetőbb karakterének. Nem véletlen, hogy bár ő az egyik leggazdagabb filmsztár, a mai napig metróval jár szabadidejében.

Tom Hanks 70 éves lett. Fotó: Photo©Alex Berliner/BEImages / BEI

Tom Hanks-kvíz a legügyesebb filmrajongóknak

Hetvenedik születésnapja alkalmából kvízt készítettünk Tom Hanks életéről és munkásságáról. Tartson velünk, ha szívesen próbára tenné a tudását! Mely filmjeivel nyert Oscar-díjat a színész? Milyen kapcsolatban áll a NASA-val? Mely ikonikus filmekben láthattuk őt? Ha sokat tud a filmsztár életéről, és szinte az összes Tom Hanks-filmet ismeri, akkor a következő teszt gyerekjáték lesz!