Történelmi kvíz: mennyire ismered a magyar királyokat? Csak a legműveltebbek tudják kitölteni

Károly Róbert magyar király törvényei, intézkedései.

I. Nagy Lajos király gazdasági és hadászati sikerei.

Történelmi kvízkérdések a magyar királyokról.

Történelmi kvízünk apropója, hogy 1342. július 16-án gyász virradt a Magyar Királyságra, ugyanis Károly Róbert ezen a napon hunyt el a visegrádi királyi palotában. Az egyik legnagyobb király uralkodása alatt megszilárdította a királyi hatalmat az önkényurakkal szemben, és olyan jelentős reformokat vezetett be, mint az állandó értékű aranyforint, a jobbágyporták után bevezetett kapuadó vagy az új bányák megnyitása. Emellett felvirágoztatta a külkereskedelmet és elősegítette a városok fejlődését.

Történelmi kvízünkben próbára teheted a tudásod.

Történelmi kvíz a magyar királyokról

Az Anjou-házhoz tartozó királyt a trónon fia, I. Lajos (Nagy Lajos) követte, aki nem véletlenül érdemelte ki az utókortól a Nagy jelzőt. Legfontosabb intézkedései közé tartozott az Aranybulla megújítása, a nemesség jogainak megújítása és a kilenced bevezetése. Gazdasági sikerei mellett kiváló hadvezér volt, több hadjáratot vezetett Nápoly és a litvánok ellen, de a Balkánon is harcolt. Az ő nevéhez fűződik az első magyar egyetem létrehozása Pécsen. 1370-ben Lengyelország királyává is koronázták, melynek köszönhetően Magyarország és Lengyelország perszonálunióban működött. I. Nagy Lajos király uralkodása alatt a középkori Magyarország Európa egyik legerősebb államává vált.

Történelmi kvízünkben viszont nemcsak róluk lesz szó, hanem más jeles uralkodó is fókuszba kerül. Készen állsz? Jöhet a kvíz?

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a magyar királyokról: