Így szabadulhatunk meg a mezei tücsöktől

Jó hír, hogy vegyszerek nélkül is sokat tehetünk azért, hogy ne érezzék magukat túlságosan otthon nálunk a mezei tücsök. Mivel a tücskök kedvelik a magas, sűrű növényzetet, ami búvóhelyet jelent számukra, először is, vágjuk rendszeresen rövidre a gyepet.

A mezet tücsök ellen viszonylag könnyen védekezhetünk

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Ezt tehetjük a mezei tücsök ellen

Ritkítsuk a bokrok alját

A túl sűrű, földig érő bokrok ideális búvóhelyet adhatnak a tücsköknek, különösen a nyári hőségben, amikor a hűvösebb, árnyékos részeket keresik. Érdemes az alsó ágakat kissé visszavágni, hogy több fény és levegő jusson a növények közé. A szellősebb kert nemcsak rendezettebb látványt nyújt, hanem kevésbé lesz vonzó rejtekhely a nemkívánatos vendégek számára.

Távolítsuk el a nedves zugokat

A pangó víz, a tartósan nyirkos talaj és az elhanyagolt kerti sarkok sok rovart odavonzhatnak, így a tücskök is könnyebben megtelepedhetnek ezeken a részeken. Ellenőrizzük, nem marad-e víz a cserepek alátétjében, a locsolókanna körül vagy a kerti burkolat mélyedéseiben. Ha az öntözést tudatosabban végezzük, és nem áztatjuk túl a földet, a kert kevésbé kínál számukra kedvező körülményeket.

Pakoljuk össze a kerti limlomot

A félretolt cserepek, régi deszkák, fóliadarabok, zsákok és ritkán használt kerti eszközök alatt könnyen megbújhatnak a rovarok. Ezek a tárgyak nappal biztonságos menedéket adnak nekik, ahonnan este újra előbújhatnak. Ha rendszeresen rendet teszünk a teraszon, a fészer körül és a kert hátsó zugaiban, sokkal kevesebb búvóhelyet hagyunk számukra.

Szedjük fel az avart

A vastag avarréteg kellemesen védett, árnyékos menedéket jelenthet a kisebb élőlényeknek, különösen a kerítés, a bokrok és az ágyások környékén. Gereblyézzük össze rendszeresen a lehullott leveleket, és ne hagyjuk, hogy nedves, tömör rétegben álljanak a kertben. Ezzel nemcsak a tücskök búvóhelyeit csökkenthetjük, hanem a kert is ápoltabb, egészségesebb képet mutat.

Figyeljünk a komposztra

A komposzt nagy segítség a kertben, de ha túl nedves, nyitott vagy rendezetlen, többféle rovarnak is vonzó búvóhelyet kínálhat. Fontos, hogy rendszeresen forgassuk át, és ne hagyjuk rothadó, levegőtlen halommá válni. A jól kezelt komposzt nem bűzlik, nem csalogatja a tücsköket, és továbbra is értékes tápanyagforrás marad a növényeink számára.