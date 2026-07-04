Itt a bejelentés: összefüggést találtak bizonyos ételek és a tüdő egészsége között

A tudósok összefüggést találtak a leveles zöldségek, például a spenót, a fodros kel és a brokkoli fogyasztása, valamint a jobb tüdőegészség között. Az élelmiszerekben a K-vitaminnak két fő formája található. Az elsődleges forma a K1-vitamin, amely főként zöldségekben fordul elő, és kulcsszerepet játszik a szervezet véralvadási folyamataiban. A K2-vitamin fermentált (erjesztett) élelmiszerekben, egyes tejtermékekben, tojásban és húsokban található meg. Ez a vitamin segíti a kalcium szabályozását a szervezetben, valamint támogatja a csontok egészségét. Ezért vizsgálták az ausztráliai Edith Cowan Egyetem kutatói azt, hogy a K1- és K2-vitamin étrendi bevitele összefügg-e a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), az asztma és a tüdőfunkció alakulásával.

Összefüggést találtak bizonyos ételek és a tüdő egészsége között Fotó: Pexels

A krónikus légzőszervi betegségek, köztük a krónikus obstruktív tüdőbetegség COPD és az asztma a világ leggyakoribb nem fertőző betegségei közé tartoznak, és 2019-ben a harmadik vezető haláloknak számítottak. Akkor világszerte mintegy 4 millió halálesetet okoztak, és 454,6 millió embert érintettek. S habár az asztma és a COPD a jelenleg rendelkezésre álló kezelésekkel jól kezelhető, egyik betegség sem gyógyítható, ezért különösen fontos a hatékony megelőzési stratégiák kidolgozása

- írja a Foxnews kiemelve, hogy a krónikus tüdőbetegségek vezető oka jelenleg is a dohányzás.

Összefüggést találtak bizonyos ételek és a tüdő egészsége között

A kutatók 179 062 résztvevő adatait elemezték összesen tíz és fél éven keresztül mielőtt arra a következtetésre jutottak, hogy a magasabb K1-vitamin-bevitel jobb tüdőfunkcióval és alacsonyabb COPD-kockázattal járt együtt. Azoknál a résztvevőknél ugyanis, akik a legtöbb K1-vitamint fogyasztották, 16 százalékkal kisebb volt a COPD kialakulásának valószínűsége.

A kedvező hatás különösen a dohányosok és a magas kockázatú foglalkozásokban dolgozók körében volt kifejezettebb.

A vizsgálatban részt vevő Marc Sim egyetemi docens szerint pedig ez annak köszönhető, hogy a K-vitamin aktivál egy olyan fehérjét, amely segíthet megőrizni a tüdőszövet rugalmasságát és megelőzni annak károsodását. A tanulmány egyik kutatója, Chengfeng Li szerint már napi egy plusz adag leveles zöldség elfogyasztása is egyszerű módja annak, hogy növeljük a K1-vitamin-bevitelt.