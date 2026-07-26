Ne vágd ki a barnuló tuját – így mentheted meg a kertész szerint

- A tuja barnulását nem minden esetben vízhiány okozza.
- Az atkák szabad szemmel alig láthatók, mégis komoly károkat okozhatnak, ezért érdemes alaposan átvizsgálni a növényt.
- Eláruljuk, mi szükséges ahhoz, hogy a tuja újra egészséges legyen.
Érdemes alaposabban is megvizsgálnunk a barnuló tujákat, mert a problémát több, elsőre kevésbé egyértelmű tényező is kiválthatja. Ha időben felismerjük az okokat, sok esetben még megmenthetjük a növényt, és visszaadhatjuk annak egészséges, zöld lombozatát.
Nem csak vízhiány okozhatja a tuja barnulását
A tuják a legnépszerűbb örökzöldek közé tartoznak. Leggyakoribb fajtáik a hazai klímához jól alkalmazkodó nyugati tuják (például smaragd vagy Brabant), a terebélyes óriás tuják, és a melegebb területeket kedvelő keleti tuják. A tuja barnulásának legismertebb oka a kiszáradás, de nem ez az egyetlen veszélyforrás; ugyanilyen problémához vezethet például a túlzott öntözés is.
Ha a talaj folyamatosan ázott, a gyökerek nem jutnak elegendő oxigénhez, ami gyökérrothadáshoz vezethet. Ennek egyik első látható jele, hogy az ágak fokozatosan elszíneződnek, majd barnulni kezdenek.
Mindig érdemes tehát ellenőrizni a talaj nedvességét, mielőtt újra locsolnánk. Ha a föld még nedves, inkább várjunk az öntözéssel.
Az atkák is komoly károkat okozhatnak
A barnulás hátterében olyan apró kártevők is állhatnak, amelyeket szabad szemmel szinte lehetetlen észrevenni. Az atkák a növény nedveit szívogatják, emiatt a hajtások először elsárgulnak, később pedig barnulni kezdenek. Ha közelebbről megvizsgáljuk az érintett ágakat, pókhálószerű szövedéket vagy apró mozgó pontokat is felfedezhetünk.
Egy egyszerű nagyító is sokat segíthet abban, hogy időben felismerjük a fertőzést, és még a komolyabb károk keletkezése előtt beavatkozhassunk.
A talaj állapota is meghatározó
A tuja egészsége nagyban múlik azon is, hogy milyen talajban fejlődik a növény.
A túl kötött, agyagos föld akadályozhatja a gyökerek megfelelő levegőzését, míg a túl laza, homokos talaj túl gyorsan elveszíti a nedvességet.
Mindkét esetben romolhat a növény tápanyag- és vízellátása, ami hosszabb távon barnuláshoz vezethet. A talaj szerkezetét komposzt, tőzeg vagy fenyőkéreg hozzáadásával javíthatjuk, így kedvezőbb környezetet teremthetünk a gyökerek számára.
Mit tehetünk, ha barnul a tuja?
Mielőtt bármilyen kezelést alkalmaznánk, érdemes felmérnünk a tuja állapotát. Vizsgáljuk meg a talaj nedvességét, ellenőrizzük, nem jelentek-e meg kártevők, és gondoljuk át az öntözési szokásainkat. Atkafertőzés esetén, enyhébb problémánál házilag készített szappanos permet is segíthet, erősebb fertőzésnél azonban célszerű kifejezetten atkák ellen ajánlott, környezetkímélő készítményt választani. A talaj javításával és a megfelelő vízellátás kialakításával sok esetben jelentősen javíthatunk a növény állapotán.
További teendők a már megkezdődött barnulás megszüntetésére
- Vágjuk le és égessük el a barna ágakat.
- Kesztyűvel húzzuk ki a növény belsejéből az elhalt leveleket.
- Kezeljük a tuját speciális gombaellenes szerekkel.
- Permetezzünk rovarölővel atkák esetén.
- Permetezhetünk magnézium-szulfátos oldatot is, közvetlenül a levelekre.
- Óvatosan lazítsuk fel a földet a gyökerek körül a jobb levegőzésért.
- Erős barnulásnál vágjuk vissza a növényt az egészséges részekig.
Habár a barnuló tuja első látásra aggasztó, nem minden eset reménytelen. Ha időben sikerül megtalálnunk a kiváltó okot, és megtesszük a megfelelő gondozási lépéseket, jó eséllyel megállíthatjuk a folyamatot.
Tippek és praktikák a tuja barnulása ellen: