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túlvilág

Egy halálból visszatért nő vallomása: „Találkoztam az elhunyt rokonaimmal”

18 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Julia Evansnél beállt a klinikai halál állapota, miután anafilaxiás sokkot kapott. Szerencsére néhány perc után sikeresen újraélesztették, nemrégiben pedig elárulta, hogy mit érzett és látott a túlvilágon, miközben testen kívüli élménye volt.
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túlvilágmennyországhalálközeli élmény

Meghökkentő tapasztalatokon van túl egy kanadai ápolónő. Julia Evansnél néhány évvel ezelőtt súlyos allergiás reakció lépett fel, amelynek hatására rövid időre megállt a szíve. Perceken keresztül nem volt pulzusa, és beállt nála a klinikai halál állapota. Csodával határos módon az orvosok visszahozták az életbe, ő pedig saját bevallása szerint mindenre emlékszik, amit odaát látott és érzett. Nemrégiben elárulta, mit tapasztalt a túlvilágon.

Egy sötét alak a túlvilág kapuja előtt
Julia Evans állítja: látta, mi vár ránk a túlvilágon. Fotó: Pexels

Elhunyt rokonaival találkozott a túlvilágon

Megrázó jelenetek játszódtak le 2018-ban Julia életében. Az egészségügyi dolgozó épphogy megérkezett a kórházba, hogy felvegye a műszakját, amikor megtörtént a baj: néhány perc után kaparni kezdett a torka, majd hirtelen elszorult és már nem tudott nyelni vagy lélegezni. Ekkor vette észre, hogy valaki egy csokor liliomot hozott a kórházba, ő pedig súlyos allergiás rohamot kapott a növénytől. Néhány perc alatt drasztikusan leromlott az állapota és anafilaxiás sokkot kapott. Elvesztette az eszméletét, a neki beadott EpiPen-injekciótól pedig néhány percre leállt a szíve. Miközben a kollégái az életéért küzdöttek, ő megjárta a túlvilágot. Erről a LADBible számára árult el részleteket az ápolónő.

„Miközben megszűntek a fizikai fájdalmaim, elkezdtek képek megjelenni a szemem előtt. Olyan érzés volt, mintha mentálisan kapcsolódni kezdtem volna az elhunyt szeretteimhez. Elkezdtem érezni a legjobb barátnőm közelségét, aki néhány évvel korábban öngyilkosságot követett el. Éreztem, hogy min ment keresztül a halála pillanatában. Ezután a mostohaanyám jelent meg, aki a karjaimban halt meg egy mexikói nyaralás során. Vízbe fulladt, miután szívrohamot kapott úszás közben. Ezt is éreztem" – kezdte beszámolóját a nő. Julia ezután elárulta, hogy több elhunyt családtagja fájdalmát is átélte a halála pillanatában, azonban csak az újraélesztése után tudatosult benne, hogy min ment keresztül.

„A gyógyszerektől szinte felrobbant, majd leállt a szívem. Percekig nem volt pulzusom. Miközben a lelkem elhagyta a testemet, éreztem, hogy egy teljesen új helyre kerültem; a túlvilágon találtam magam. Olyan volt, mintha az édesanyám mellettem állt volna és képes lett volna beszélni hozzám. Később kívülről láttam a testemet és az újraélesztést, én pedig próbáltam a fejemben kiabálni, hogy visszajönnék, ha tudnék. Néhány pillanattal később aztán újra a testemben ébredtem, miután sikeres volt az életmentés" – zárta sorait az ápolónő, aki az eset óta hatványozottan kutatja a halállal kapcsolatos könyveket és filmeket, valamint rengeteget változott az élethez való hozzáállása is. Sokkal tudatosabban éli az életét, keresi az élményeket, és kevésbé negatívan tekint az elmúlásra – szerinte ugyanis nem ér véget az életünk a halállal, csupán egy új kaland kezdődik vele.

Mit mond a tudomány a halálközeli élményekről?

A rejoy healt egészségügyi lap szakértői szerint sok újraélesztett ember számol be hasonló tapasztalatokról, mint Julia. Az orvosok szerint ennek oka sok esetben az agy oxigénhiányos állapota, a szívmegállás miatti neurokémiai változások, és a felpörgő agyi aktivitás. Sok túlélő azonban specifikus, mégis hasonló élményekről számolt be egymástól függetlenül, ennek okára pedig még nem talált magyarázatot a tudomány.

 

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