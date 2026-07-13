5 lélegzetelállító magyar hely, amiért a külföldiek is rajonganak

Azokat a különleges hazai helyszíneket gyűjtöttük egybe, amelyekért a külföldi turisták kifejezetten lelkesednek, és ahol több napot is örömmel töltenek el. Ha hazaiként még nem járt ezeken a csodaszép helyszíneken, érdemes legalább egyszer felkeresnie azokat, és elmerülnie a kulturális és gasztronómiai meglepetésekben.

Tihany, a turisták kedvelt helye

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5 lélegzetelállító magyar hely, amelyért a külföldi turisták rajonganak

Hazánk gyönyörű látnivalói közül rendkívül nehéz választani. A gazdag kínálatból most egy szubjektív válogatást hoztunk azokról a desztinációkról, amelyek a külföldi utazók szívét is garantáltan megdobogtatják.

Pécs

Pécs egy igazi kis ékszerdoboz. Mediterrán jellegű klímája, nyüzsgő sétálóutcái miatt a külföldiek izgalmas, dél-európai hangulatot élvezhetnek itt. A város páratlan kulturális rétegeket vonultat fel az ókeresztény sírkamráktól a török kori mecsetekig. A Zsolnay Kulturális Negyed és a közeli Villányi borvidék prémium borai felejthetetlenné teszik a látogatást.

Pécs

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Hollókő

E világörökségi falu egyedülálló módon őrizte meg a 20. század eleji palóc építészetet és kultúrát. A helyiek ma is büszkén viselik a díszes, kézzel készített népviseletet a mindennapi bemutatók vagy ünnepségek során. A macskaköves utcák és a falu felett magasodó középkori vár izgalmas időutazásra hív, a kézműves sajtos pogácsáról és az egyes parasztházaknál kapható különleges sajtokról nem is beszélve.

Hollókő

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Ópusztaszer

A Nemzeti Történeti Emlékparkban a külföldi látogatók megismerhetik a magyar államalapítás történetét. A monumentális Feszty-körkép lenyűgöző vizuális élményt nyújt minden nemzetiségnek, a skanzen és a lovasbemutatók révén a látogatók bepillanthatnak a régi idők nomád és paraszti életmódjába.

Ópusztaszer

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Lillafüred

A Bükk-vidék szívében található üdülőhely a Hámori-tó hűvös mikroklímájával és a Palotaszálló függőkertjeivel varázsolja el a hazai és külföldi turistákat. Magyarország legmagasabb függőleges esésű vízesése és a különleges cseppkőbarlangok természetes hűsölést biztosítanak a legmelegebb napokon is, az erdei kisvasút pedig romantikus és kényelmes módot kínál a vadregényes táj felfedezésére kicsiknek és felnőtteknek egyaránt.