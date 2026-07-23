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bőrönd

Ha így pakolsz be a nyaralásra, megduplázhatod a helyet a bőröndben

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A nyári szabadságok és a hétvégi kiruccanások alkalmával az egyik leggyakoribb kihívást a poggyász hatékony bepakolása jelenti. Tervezd meg előre a csomagolást, és meríts ötleteket a legpraktikusabb utazási tippek gyűjteményéből, hogy elkerüld a felesleges felárakat!
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bőröndtérkihasználáskézipoggyászcsomagolás
  • Ruhatekerés és cipőkihasználás: a ruhák hengerítése és a cipők belsejének megtöltése akár kétszer annyi helyet szabadít fel a bőröndben.
  • Térfogatcsökkentő eszközök: a kompressziós kockák és a szilárd kozmetikumok használatával gond nélkül teljesíthetők a fapados korlátozások.
  • Gyűrődésmentes trükkök: a rétegezési technikák és a fürdőszobai gőz gyorsan kisimítják a kényesebb ruhadarabokat is.

A repülőtéri különdíjak és a szigorú méretkorlátozások miatt egyre fontosabbá válik, hogy a rendelkezésre álló helyet a lehető leghatékonyabban használjuk ki a bőröndben. Ezen a területen a kipróbált utazási tippek segítségével nemcsak rengeteg helyet lehet megtakarítani, hanem a ruhák gyűrődését is meg lehet előzni. A tudatos pakolás alapja a pontos tervezés és a megfelelő hajtogatási technika kiválasztása.

Utazási tippek a gazdaságos csomagoláshoz, hogy elkerüld a káoszt a bőröndben.
Utazási tippek a gazdaságos csomagoláshoz, hogy minél több helyet spórolhass a ruháidnak. 
Fotó: Shutterstock

Melyek a leghatékonyabb utazási tippek a bőröndbe pakoláshoz?

Sok utazó elköveti azt a hibát, hogy az utolsó pillanatban, rendszer nélkül dobálja be a holmijait a táskába. Ha viszont alkalmazunk néhány egyszerű, de átgondolt módszert, meglepően sok felszerelés elfér még egy kisebb kézipoggyászban is.

A megszokott, lapos hajtogatás helyett érdemes áttérni a hengerítéses technikára. A ruhadarabok szoros feltekerése jelentősen csökkenti a köztük lévő levegő mennyiségét, így sokkal több darab fér el egymás mellett. Ráadásul a finomabb anyagú pamutpólók és nadrágok kevéssé gyűrődnek meg ezzel a módszerrel. A vastagabb pulóvereket és a nehezebb lábbeliket érdemes a bőrönd aljára, a kerekek felőli részre helyezni, mert ez adja meg a csomag stabilitását.

A térnyerés másik kiváló eszköze a cipők belső terének kihasználása. Az elcsomagolt cipők belsejébe érdemes betömni a zoknikat, a fehérneműket vagy a kisebb elektronikai kiegészítőket, mint a töltők és a kábelek. Ez a megoldás nemcsak helyet spórol meg, hanem segít megőrizni a lábbelik formáját is a szállítás során.

Középkorú nő elégedett mosollyal nyugtázza a sikeres bőröndcsomagolást.
Néhány ügyes trükkel akár egy kisebb kézipoggyász is elegendő lehet. 
Fotó: Shutterstock

Hogyan csomagoljunk kézipoggyászba?

A fapados légitársaságok ingyenes kézipoggyász-keretei rendkívül szűkek, ezért itt minden négyzetcentiméter számít. A kompressziós csomagolókockák (packing cubes) vagy a vákuumtasakok használatával a ruhák térfogata akár a felére is csökkenthető. A vákuumtasakokból a levegőt kézzel történő kitekeréssel is el lehet távolítani, így nincs szükség porszívóra az úti célnál történő visszacsomagoláshoz sem.

Szintén alapvető szabály, hogy a legnehezebb és legterjedelmesebb ruhadarabokat – például a kabátot, a vastagabb pulóvert és a túracipőt – az utazás alatt kell viselni. A kozmetikumok esetében részesítsük előnyben a szilárd samponokat és szappanokat a folyékony változatok helyett, mert ezek nem tartoznak a 100 ml-es korlátozás alá, és a szivárgás kockázata is teljesen megszűnik.

Milyen trükkökkel előzhető meg a ruhák gyűrődése?

A kényesebb ingeket és ruhákat a „fészek-módszerrel” érdemes elcsomagolni: a finomabb anyagokat tegyük a pakolás közepére, a strukturáltabb, vastagabb darabok köré tekerve őket. Ha mégis gyűrött maradna a ruha, a megérkezés után akasszuk fel a fürdőszobában, amíg zuhanyozunk, mert a meleg gőz természetes úton kisimítja a ráncokat. A kisebb tárgyak elszórása helyett a rendszerező tasakok használata garantálja, hogy a biztonsági ellenőrzésnél és a szálláson is azonnal megtaláljunk mindent.

Nézd meg a videót is a témában:

 

 

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