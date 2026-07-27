Igy öltözz fel a repülőútra, ha elkerülnéd a felesleges kellemetlenségeket

A szűk farmer és a műszálas leggings egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent a repülőn.

A nyitott cipők higiéniai problémát okoznak, a magassarkúk pedig vészhelyzetben veszélyesek.

A laza, természetes anyagból készült ruházat és a zárt sportcipő a legbiztonságosabb választás.

A megfelelő öltözék kiválasztása a legfontosabb utazási tippek közé tartozik, mégis, sokan csak a csomagolás legvégén fordítanak rá figyelmet. A repülőgép kabinjában uralkodó sajátos mikroklíma, a hirtelen hőmérséklet-ingadozás és a hosszú ülés alaposan igénybe veszi a szervezetet. A szűk ruhadarabok vagy a nem megfelelő lábbelik elszoríthatják a keringést, ami fokozza a mélyvénás trombózis kialakulásának kockázatát. A légitársaságok ráadásul bizonyos öltözékek esetén akár meg is tagadhatják a beszállást. A tudatos felkészüléshez érdemes alaposan áttekinteni, mely darabokat célszerű a bőrönd mélyére süllyeszteni.

Utazási tippek a megfelelő ruházat kiválasztásához, hogy gördülékeny és kényelmes legyen a repülőutad.

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Melyek a legfontosabb utazási tippek a repülős öltözködéshez?

A repülőútra való készülődés során sokan elkövetik azt a hibát, hogy a divatot részesítik előnyben a kényelemmel és a biztonsággal szemben. A szintetikus anyagból készült cicanadrágok és műszálas leggings-ek rendkívül népszerűek, viszont vészhelyzetben komoly veszélyt jelentenek. Egy esetleges kabintűz vagy kényszerleszállás során a műszál könnyen megolvadhat és a bőrre tapadhat, ami súlyos égési sérüléseket okoz. Hasonlóan problémás a szűk farmernadrág viselése is: a kabinban uralkodó alacsonyabb légnyomás miatt a hasi puffadás természetes jelenség, a merev farmeranyag pedig akadályozza a vérkeringést és kényelmetlenül szorítani fog.

A ruházat mellett a kiegészítők megválasztására is érdemes odafigyelni. A túlzottan sok fémékszer, a vastag csatos övek vagy a fémbetétes ruhák jelentősen lelassítják az átjutást a biztonsági ellenőrzésnél. A fedélzeten a kéz és a láb a nyomásváltozás hatására könnyen megdagadhat, így a szoros gyűrűk és karkötők kellemetlen szorítást okozhatnak.

A farmer short sem ideális választás a repülőgép fedélzetére, hiszen amellett, hogy hosszú távon szűk és kényelmetlen, a bőröd is fedetlen marad, ami egy esetleges evakuálás során problémás lehet.

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Milyen ruhadarabokat kerülj a repülőgépen?

A légitársaságok szabályai és az általános utazási etikett szerint bizonyos ruhadarabok kimondottan nem kívánatosak a gépen. A pizsama, a fürdőruha vagy a túlságosan hiányos, sokat mutató öltözék miatt a földi személyzet akár a felszállást is megtilthatja. A gépen tartózkodó többi utas nyugalmának és a közösségi normák megőrzésének érdekében a légitársaságok elvárják a visszafogott megjelenést.