Bennfentes reptéri trükk terjed: így jutsz át a biztonsági ellenőrzésen pillanatok alatt

- Gyors áthaladás: a Stansted repülőtér üresen hagyott Fast Track sávjával percek alatt át lehet jutni a biztonsági ellenőrzésen.
- Idősávos trükk: a Lutonon az olcsóbb, későbbi időpontra szóló Fast Track jegyet is elfogadják korábban.
- Nem univerzális: a trükk több helyen s működik, de az automatizált kapuknál elakadhat az utas.
A repülős utazások legfárasztóbb része a biztonsági ellenőrzésre való várakozás, amely a csúcsidőszakokban komoly csúszásokat és stresszt okozhat. Nem meglepő módon az utazók folyamatosan keresik a gyorsabb átjutást biztosító megoldásokat, így egy-egy új utazási trükk pillanatok alatt népszerűvé válik a közösségi oldalakon.
Melyik az a népszerű utazási trükk, amivel elkerülhető a sorban állás?
Legutóbb egy londoni utazási tartalomgyártó mutatta be tapasztalatait két londoni repülőtér, a Stansteden és a Lutonon szerzett élményei alapján. A videójában felvázolt módszer jelentős időmegtakarítást ígér a megszokott beléptetési folyamathoz képest.
A 33 éves londoni utazó, Elaine Poon a Stansted repülőtéren mutatta be a gyakorlatban is tesztelt eljárást. A megszokott útvonal helyett, amely a kígyózó soroktól zsúfolt, „Departures” (induló járatok) feliratú kapukhoz vezet, a gyorsított áthaladást biztosító „Fast Track” (gyorsított sáv) részleg felé vette az irányt. A legtöbb utas abban a hiszemben kerüli el ezt a sávot, hogy az kizárólag külön díj ellenében érhető el. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a középső áthaladó sáv több alkalommal is nyitva áll, és a személyzet korlátozás nélkül átengedi az arra haladókat, így várakozási idő nélkül lehet átjutni a tranzit területére.
Hogy működik a Fast Track használata a gyakorlatban?
A módszer a Luton repülőtéren is működött, ahol az influenszer egy másik hiányosságra hívta fel a figyelmet. A Lutonon a Fast Track szolgáltatás fizetős, online foglalás esetén körülbelül 4 fontba (mintegy 1850 forintba) kerül. A rendszer megköveteli egy konkrét idősáv kiválasztását, azonban a beléptető személyzet ritkán ellenőrzi a pontos időpontot. Ez azt jelenti, hogy az utazók a nap későbbi, olcsóbb időszakára váltott jeggyel is átjuthatnak a korábbi órákban, amivel időt és pénzt is megtakarítanak.
Működik ez a trükk más repülőtereken is?
Bár a tapasztalatok elsősorban a londoni csomópontokra vonatkoznak, a visszajelzések alapján a módszer más nemzetközi repülőtereken is működhet. Több utazó is beszámolt arról, hogy a Fast Track sávok kihasználtsága ingadozik, és a személyzet sokszor a torlódások elkerülése érdekében nyitja meg azokat a többi utas előtt. A szabályozások szigorúsága ugyanakkor repülőtérről repülőtérre változhat. Ahol automata kapuk ellenőrzik a vonalkódokat, ott az eltérő időpontra szóló jegyekkel nem lehet átjutni, de indulás előtt mindenképpen célszerű ellenőrizni a gyorssávok állapotát.
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