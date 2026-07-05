Torkig vannak a nők: ezért válnak többször, mint a férfiak

- Riasztó kutatás bizonyítja, hogy a nők 70 százaléka inkább a szakítás, válás mellett dönt.
- A főbb okok között három olyan dolog szerepel, amelyen könnyen lehetne változtatni, ám a legtöbben belekényelmesednek a kapcsolatba.
- A kapcsolat megmentésének záloga a radikális őszinteség, a szexuális igények nyílt kimondása és a házimunka megosztása.
Amíg nagyanyáink idejében a válás elképzelhetetlen volt, a helyzet ma már egészen másképp fest. A szerelmesek több aranyszabályról is megfeledkeznek, ami sok esetben elhidegüléshez vezet. Egy friss felmérés szerint a nőknél előbb robban a bomba, így többségében ők távoznak a kapcsolatból. Ha ön is szerelmi válságban szenved és válaszokat keres, ne menjen sehova, alább ugyanis összeszedtük, hogy melyek lehetnek leggyakrabban a válás okai, és hogy miképp menthető meg a párkapcsolat.
Leggyakrabban ezek a válás okai – 3 dolog, ami kikészíti a nőket
Egy friss amerikai felmérés szerint az intimitás és az érzelmi partnerség kulcsfontosságú a hosszú párkapcsolathoz. Ha nem hullámzik a paplan időnként, akár rendszeresen, és a pasik inkább a digitális eszközeikre figyelnek, akkor annak hamar szakítás, válás lehet a vége. A kutatás eredményei szerint a válókeresetek nagy részét a nők adják be, az arányuk közel 70 százalék. Hogy miért döntenek így, annak három fő oka van. Ezek:
- a mentális teher,
- az érzelmi elmagányosodás,
- és a szex elmaradása.
Ha ön is úgy érzi, a szexuális élete is ludas lehet abban, hogy az elhidegülés jeleit látja a párján, akkor ideje lépni, hiszen a párkapcsolat megmenthető, csak kitartás és figyelmesség kell hozzá.
Túlterheltség, mentális teher
A szerelmesek lila köde általában elég hamar elillan. A kutatás szerint a magas beosztású férfiak gyakran csak az állásukra fókuszálnak teljes gőzzel, a családi fészekre, különösen a hálószobai örömökre már nem fordítanak elég időt. A rideg igazság, hogy a családi viták egyik fő oka a másik figyelmen kívül hagyása. Némi kedvesség, intimitás és figyelem – ezek hiányoznak általában a hölgyeknek.
Sok férfi értetlenül áll előtte, mégis mit követett el, amikor a kedvese odaveti neki: „Épp porszívózom, szerinted mi bajom van?!”. A szakértők szerint a nők belefáradtak, hogy ők foglalkozzanak minden, a családdal és háztartással kapcsolatos tennivalóval. Az esetek többségében ugyanis a gyengébbik nem képviselői azok, akik
- észben tartják a szülinapokat,
- vezetik a bevásárlólistát,
- elmennek a szülői értekezletre,
- főznek, mosnak, takarítanak,
- és mindemellett a munkahelyükön is helyt kell álljanak.
Ezek együttesen hatalmas mentális terhet rónak a hölgyekre, akik sok esetben a feszültséget sem tudják levezetni a hálószobában, mert idővel a szexuális együttlétek száma is csökken. A kutatók a felmérés eredményeit kielemezve rámutattak, hogy a nők egyenrangú partnerre vágynak, aki támogatják őket, kiveszi a részét az otthoni teendőkből is, és a vágyaikat is kielégíti.
Elmagányosodás
A válások másik, legfőképp az elsőből következő fő oka az érzelmi elmagányosodás. Sok nő évekig próbálja megbeszélni a partnerével, hogy mi nyomja a lelkét, ám hiába. Süket fülek, érzelmi magány a jussa. A férfi legyint, ám mire feleszmél és a szerelmi válság kezelésére fókuszálna, már késő.
Szexhiány
A kapcsolatok elején szinte elképzelhetetlen, hogy kikeljünk a másik ágyából, így azt sem tudjuk elképzelni, hogy mit okoz a szexhiány egy szerelmes kapcsolatban. Aztán pár év elteltével rájövünk, hogy teljesen természetes, ha némiképp ritkul a szexuális együttlétek száma, ám mint arra a felmérés rámutat: közel sem mindegy, hogy az minek következtében történik. Ha a nők elfáradtak abban, hogy mindent ők menedzseljenek a ház körül, idővel nem férfiként tekintenek a partnerükre, hanem egy nagy gyerekként, ami különösen negatívan hat a párkapcsolati romantikára.
Mit lehet tenni?
A párkapcsolati válság ellen a szakértők szerint többek között radikális őszinteséggel, a szexuális igények kimondásával és azzal tehetünk, ha nyitott szemmel járunk és felfigyelünk a néma sikolyokra. Kivesszük a részünk a házimunkából, odafigyelünk a másik igényeire, és rengeteget beszélgetünk tabuk nélkül, megértéssel hallgatva a másikat.
Vajon visszahozható a szexuális vágy a párkapcsolatba? Tudja meg az alábbi videóból:
(Time)