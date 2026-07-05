Torkig vannak a nők: ezért válnak többször, mint a férfiak

Riasztó kutatás bizonyítja, hogy a nők 70 százaléka inkább a szakítás, válás mellett dönt.

A főbb okok között három olyan dolog szerepel, amelyen könnyen lehetne változtatni, ám a legtöbben belekényelmesednek a kapcsolatba.

A kapcsolat megmentésének záloga a radikális őszinteség, a szexuális igények nyílt kimondása és a házimunka megosztása.

Amíg nagyanyáink idejében a válás elképzelhetetlen volt, a helyzet ma már egészen másképp fest. A szerelmesek több aranyszabályról is megfeledkeznek, ami sok esetben elhidegüléshez vezet. Egy friss felmérés szerint a nőknél előbb robban a bomba, így többségében ők távoznak a kapcsolatból. Ha ön is szerelmi válságban szenved és válaszokat keres, ne menjen sehova, alább ugyanis összeszedtük, hogy melyek lehetnek leggyakrabban a válás okai, és hogy miképp menthető meg a párkapcsolat.

A válás okai között előkelő helyen szerepel a szexuális együttlét hiánya Illusztráció: KinoMasterskaya / Shutterstock

Leggyakrabban ezek a válás okai – 3 dolog, ami kikészíti a nőket

Egy friss amerikai felmérés szerint az intimitás és az érzelmi partnerség kulcsfontosságú a hosszú párkapcsolathoz. Ha nem hullámzik a paplan időnként, akár rendszeresen, és a pasik inkább a digitális eszközeikre figyelnek, akkor annak hamar szakítás, válás lehet a vége. A kutatás eredményei szerint a válókeresetek nagy részét a nők adják be, az arányuk közel 70 százalék. Hogy miért döntenek így, annak három fő oka van. Ezek:

a mentális teher,

az érzelmi elmagányosodás,

és a szex elmaradása.

Ha ön is úgy érzi, a szexuális élete is ludas lehet abban, hogy az elhidegülés jeleit látja a párján, akkor ideje lépni, hiszen a párkapcsolat megmenthető, csak kitartás és figyelmesség kell hozzá.

Túlterheltség, mentális teher

A szerelmesek lila köde általában elég hamar elillan. A kutatás szerint a magas beosztású férfiak gyakran csak az állásukra fókuszálnak teljes gőzzel, a családi fészekre, különösen a hálószobai örömökre már nem fordítanak elég időt. A rideg igazság, hogy a családi viták egyik fő oka a másik figyelmen kívül hagyása. Némi kedvesség, intimitás és figyelem – ezek hiányoznak általában a hölgyeknek.