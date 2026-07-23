A vastagbélrákosokat kezelő orvos szerint ezzel csökkenthető a kór kialakulásának kockázata

Kiderül, mely élelmiszereket fogyasztja nap mint nap egy gasztroenterológus a bélrendszere egészségéért.

Az ételeket kifejezetten ajánlja a pácienseinek is.

Lerántja a leplet továbbá azokról a tünetekről, amelyek előrevetítik a vastagbélrák kialakulását.

A vastagbélrák kialakulását egyetlen csodaszer sem képes biztosan megakadályozni, az életmódnak, különösen a táplálkozásnak mégis fontos szerepe lehet a kockázat csökkentésében. Egy olyan gasztroenterológus, aki nap mint nap vastagbélrákos betegeket kezel, elárulta, milyen ételek kapnak helyet rendszeresen a tányérján, hogy minél többet tegyen a bélrendszere egészségéért.

Ha a családban korábban előfordult vastagbélrák, fokozott figyelmet kell fordítani a korai és rendszeres szűrésekre. Fotó: Emily frost / Shutterstock

Nincs biztos védelem a vastagbélrák ellen, de az esélyeken lehet javítani

Dr. Joseph Salhab floridai gasztroenterológus szerint sokan keresik azt az egyetlen módszert, amely garantált védelmet nyújt a daganatos betegségekkel szemben. A valóságban azonban nem létezik ilyen.

A szakember hangsúlyozza: előfordulhat, hogy valaki egész életében tudatosan étkezik, rendszeresen mozog és odafigyel az egészségére, mégis daganatos betegséggel szembesül.

Ennek az ellenkezőjére is akad példa: vannak, akik kevésbé egészséges életmód mellett sem betegszenek meg. Éppen ezért szerinte nem a tökéletességre, hanem a hosszú távon fenntartható, egészséges szokásokra érdemes törekedni.

Ezeket az ételeket fogyasszuk rendszeresen a megelőzés érdekében

Az orvos olyan alapanyagokat részesít előnyben, amelyek kedvezően hatnak a bélrendszer működésére, magas a rosttartalmuk, és kutatások szerint összefüggésbe hozhatók a vastag- és végbélrák kockázatának csökkentésével. Ennek megfelelően célszerű, ha mindennap helyet kapnak a tányérunkon a keresztesvirágú zöldségek, például:

a brokkoli,

a karfiol,

a káposztafélék,

és a kelbimbó.

Reggelire válasszunk zabot és joghurtot, emellett mindennap fogyasszunk kisebb mennyiségben dióféléket, friss gyümölcsöket is. Az alma és a fahéj is kiválóan támogathatja a bélrendszer egészségét, illetve az avokádó is különösen kedvező lehet.