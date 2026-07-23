Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkeztek a felvételi ponthatárok, mutatjuk az idei számokat - cikkünk frissül

bélrendszer

A vastagbélrákosokat kezelő orvos szerint ezzel csökkenthető a kór kialakulásának kockázata

33 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sokan úgy gondolják, hogy őket elkerülik a súlyos betegségek, ezért könnyen halogatják az egészségesebb életmódot és a szűrővizsgálatokat. Érdemes azonban tudatában lenni annak, hogy a vastagbélrák például sokáig észrevétlen maradhat, ezért különösen fontos odafigyelni a figyelmeztető jelekre. Egy gasztroenterológus elárulta, milyen ételeket fogyasszunk rendszeresen a bélrendszer egészségéért, a vastag- és végbélrák megelőzéséért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bélrendszeregészségdaganatos betegségekgyomor- és bélrendszervégbélrákvastagbélrák
  • Kiderül, mely élelmiszereket fogyasztja nap mint nap egy gasztroenterológus a bélrendszere egészségéért.
  • Az ételeket kifejezetten ajánlja a pácienseinek is.
  • Lerántja a leplet továbbá azokról a tünetekről, amelyek előrevetítik a vastagbélrák kialakulását.

A vastagbélrák kialakulását egyetlen csodaszer sem képes biztosan megakadályozni, az életmódnak, különösen a táplálkozásnak mégis fontos szerepe lehet a kockázat csökkentésében. Egy olyan gasztroenterológus, aki nap mint nap vastagbélrákos betegeket kezel, elárulta, milyen ételek kapnak helyet rendszeresen a tányérján, hogy minél többet tegyen a bélrendszere egészségéért.

Vastagbélrák miatt hasfájással küzdő férfi kanapén ülve
Ha a családban korábban előfordult vastagbélrák, fokozott figyelmet kell fordítani a korai és rendszeres szűrésekre. Fotó: Emily frost / Shutterstock

Nincs biztos védelem a vastagbélrák ellen, de az esélyeken lehet javítani

Dr. Joseph Salhab floridai gasztroenterológus szerint sokan keresik azt az egyetlen módszert, amely garantált védelmet nyújt a daganatos betegségekkel szemben. A valóságban azonban nem létezik ilyen. 

A szakember hangsúlyozza: előfordulhat, hogy valaki egész életében tudatosan étkezik, rendszeresen mozog és odafigyel az egészségére, mégis daganatos betegséggel szembesül.

Ennek az ellenkezőjére is akad példa: vannak, akik kevésbé egészséges életmód mellett sem betegszenek meg. Éppen ezért szerinte nem a tökéletességre, hanem a hosszú távon fenntartható, egészséges szokásokra érdemes törekedni.

Ezeket az ételeket fogyasszuk rendszeresen a megelőzés érdekében

Az orvos olyan alapanyagokat részesít előnyben, amelyek kedvezően hatnak a bélrendszer működésére, magas a rosttartalmuk, és kutatások szerint összefüggésbe hozhatók a vastag- és végbélrák kockázatának csökkentésével. Ennek megfelelően célszerű, ha mindennap helyet kapnak a tányérunkon a keresztesvirágú zöldségek, például:

  • a brokkoli,
  • a karfiol,
  • a káposztafélék,
  • és a kelbimbó.

Reggelire válasszunk zabot és joghurtot, emellett mindennap fogyasszunk kisebb mennyiségben dióféléket, friss gyümölcsöket is. Az alma és a fahéj is kiválóan támogathatja a bélrendszer egészségét, illetve az avokádó is különösen kedvező lehet. 

Ezek együtt hozzájárulhatnak a bélrendszer egészséges működéséhez és a bélmikrobiom egyensúlyának fenntartásához.

Orvosi vizsgálat - vastagbélrák
 40 év felett a vastagbélrák szűrése mindenkinek javasolt, függetlenül attól, hogy tapasztal-e bármilyen tünetet
Fotó: Peakstock / Shutterstock

Ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni

A vastagbélrák a vastagbél bármely szakaszán kialakulhat, a betegség kimenetele pedig nagymértékben függ attól, milyen korán fedezik fel. Az utóbbi években a szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a 20 és 50 év közötti korosztályban emelkedik az új esetek száma. Figyelmeztető jel lehet többek között:

  • a tartósan megváltozott székelési szokás,
  • a korábbinál gyakoribb vagy ritkább székletürítés,
  • a véres vagy sötét, fekete széklet,
  • a végbélből származó vérzés,
  • a visszatérő hasi fájdalom,
  • a puffadás,
  • a hasban tapintható csomó,
  • a megmagyarázhatatlan fogyás,
  • valamint a tartós fáradtság.

Ha ezek közül bármelyik panasz három hétnél tovább fennáll, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni és kivizsgálást kérni. Véres széklet vagy véres hasmenés esetén nem szabad várni: ilyen tünetek jelentkezésekor mielőbb orvosi ellátásra van szükség.

Tekintsd meg a szakorvos videóját, ha még többet szeretnél tudni a megelőzésről:

A közzétett tartalom semmilyen körülmények között nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, vizsgálatot, diagnózist vagy kezelést.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!