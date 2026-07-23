A vastagbélrákosokat kezelő orvos szerint ezzel csökkenthető a kór kialakulásának kockázata

- Kiderül, mely élelmiszereket fogyasztja nap mint nap egy gasztroenterológus a bélrendszere egészségéért.
- Az ételeket kifejezetten ajánlja a pácienseinek is.
- Lerántja a leplet továbbá azokról a tünetekről, amelyek előrevetítik a vastagbélrák kialakulását.
A vastagbélrák kialakulását egyetlen csodaszer sem képes biztosan megakadályozni, az életmódnak, különösen a táplálkozásnak mégis fontos szerepe lehet a kockázat csökkentésében. Egy olyan gasztroenterológus, aki nap mint nap vastagbélrákos betegeket kezel, elárulta, milyen ételek kapnak helyet rendszeresen a tányérján, hogy minél többet tegyen a bélrendszere egészségéért.
Nincs biztos védelem a vastagbélrák ellen, de az esélyeken lehet javítani
Dr. Joseph Salhab floridai gasztroenterológus szerint sokan keresik azt az egyetlen módszert, amely garantált védelmet nyújt a daganatos betegségekkel szemben. A valóságban azonban nem létezik ilyen.
A szakember hangsúlyozza: előfordulhat, hogy valaki egész életében tudatosan étkezik, rendszeresen mozog és odafigyel az egészségére, mégis daganatos betegséggel szembesül.
Ennek az ellenkezőjére is akad példa: vannak, akik kevésbé egészséges életmód mellett sem betegszenek meg. Éppen ezért szerinte nem a tökéletességre, hanem a hosszú távon fenntartható, egészséges szokásokra érdemes törekedni.
Ezeket az ételeket fogyasszuk rendszeresen a megelőzés érdekében
Az orvos olyan alapanyagokat részesít előnyben, amelyek kedvezően hatnak a bélrendszer működésére, magas a rosttartalmuk, és kutatások szerint összefüggésbe hozhatók a vastag- és végbélrák kockázatának csökkentésével. Ennek megfelelően célszerű, ha mindennap helyet kapnak a tányérunkon a keresztesvirágú zöldségek, például:
- a brokkoli,
- a karfiol,
- a káposztafélék,
- és a kelbimbó.
Reggelire válasszunk zabot és joghurtot, emellett mindennap fogyasszunk kisebb mennyiségben dióféléket, friss gyümölcsöket is. Az alma és a fahéj is kiválóan támogathatja a bélrendszer egészségét, illetve az avokádó is különösen kedvező lehet.
Ezek együtt hozzájárulhatnak a bélrendszer egészséges működéséhez és a bélmikrobiom egyensúlyának fenntartásához.
Ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni
A vastagbélrák a vastagbél bármely szakaszán kialakulhat, a betegség kimenetele pedig nagymértékben függ attól, milyen korán fedezik fel. Az utóbbi években a szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a 20 és 50 év közötti korosztályban emelkedik az új esetek száma. Figyelmeztető jel lehet többek között:
- a tartósan megváltozott székelési szokás,
- a korábbinál gyakoribb vagy ritkább székletürítés,
- a véres vagy sötét, fekete széklet,
- a végbélből származó vérzés,
- a visszatérő hasi fájdalom,
- a puffadás,
- a hasban tapintható csomó,
- a megmagyarázhatatlan fogyás,
- valamint a tartós fáradtság.
Ha ezek közül bármelyik panasz három hétnél tovább fennáll, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni és kivizsgálást kérni. Véres széklet vagy véres hasmenés esetén nem szabad várni: ilyen tünetek jelentkezésekor mielőbb orvosi ellátásra van szükség.
Tekintsd meg a szakorvos videóját, ha még többet szeretnél tudni a megelőzésről:
A közzétett tartalom semmilyen körülmények között nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, vizsgálatot, diagnózist vagy kezelést.