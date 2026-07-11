Ezeken a helyeken strandolhatunk még legálisan a Velencei-tónál

Szerencsére nem száradt ki teljesen, de az idei nyáron rendkívül nehéz helyzetbe került a Velencei-tó, hiszen az agárdi vízmérce június végén mindössze 52 centiméteres, történelmi mélypontnak számító vízállást mutatott. Emiatt a tartós hőségben a tó vize erősen felmelegedett és az algásodás miatt bezöldült, ami arra kényszerítette a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt, hogy több népszerű strand működését is felfüggessze.
A Velencei-tó fénykorában és most
A „napfény tavaként” is emlegetett állóvíz fénykorában ideális feltételeket nyújtott kicsiknek és nagyoknak, különösen a kisgyerekes családoknak, akik biztonságosan fürdőzhettek a part mentén. A tó körüli települések, mint Agárd, Gárdony vagy Velence, teljesen berendezkedtek a turizmusra: kiépített szabadstrandok, pezsgő éjszakai élet, koncertek, hangulatos büfék, halsütők és kempingek sora várta a látogatókat, a szörfösök, vitorlázók, kajakosok és kenusok pedig szinte hozzátartoztak a környék arculatához.
A kritikus vízhiány és a minőségi problémák miatt idén biztosan zárva tart
- a gárdonyi Sirály Strand,
- az agárdi Napsugár Strand,
- a velencei Panoráma Partszakasz és a Pagony Kemping,
- valamint a Velence Resort & Spa strandján is átmeneti fürdőzési tilalmat rendeltek el.
A hatósági engedélyek alapján szerencsére még maradt olyan szakasz, ahol továbbra is hivatalosan engedélyezett a fürdés. Ezeken a pontokon a vízminőséget folyamatosan ellenőrzik. Jelenleg megfelelő a minősítésük.
Velencén továbbra is fogadja a vendégeket
- a Velence Korzó és Szabadstrand,
- a Tó-Party Rendezvény Strand,
- a Tóbíró Strand és az Északi Strand,
- Velence-fürdőn a Keleti Strand.
A tó túloldalán, Gárdony és Agárd térségében a Park Strand Kemping, a VVSI Sport Hotel Strand is üzemel. Fontos azonban észben tartani, hogy az alacsony vízszint miatt a strandolás a legtöbb helyen inkább csak bokáig vagy térdig érő vízben való pancsolást jelent.
A sekély és meleg vízben az algásodás és a vízminőség napról napra változhat, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a Fejér Vármegyei Kormányhivatal aktuális hirdetményeit vagy a strandok saját közösségi oldalait.
A rekordalacsony vízállás miatt a Velencei-tavon már gyalog is át lehet kelni. Videón a bizonyíték: