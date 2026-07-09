Galéria: Fekete-fehér nosztalgia – Ön felismeri a Velencei-tavat ezeken a régi képeken?

A hazai turizmus egyik legkedveltebb, ikonikus központja, a Velencei-tó földtörténeti szempontból fiatal képződmény, csupán 12-15 ezer éve, két párhuzamos törésvonal mentén alakult ki. A süllyedékben felhalmozódó vizeket a szélviharok formálták tovább, létrehozva e szikes állóvizet.

A Velencei-tó az agárdi kikötőnél 1963-ban.

Fotó: Fortepan / Szalontai Tamás

Milyen volt a fürdőélet a Velencei-tó körül a XX. század folyamán?

Bár a reumatikus panaszokat enyhítő víz jótékony hatása már korábban is ismert volt, a fürdőélet és a tömegturizmus csak a XX. század elején indult fejlődésnek a Velencei-tó partján. A déli part vasútvonala hamar a fővárosiak kedvelt hétvégi célpontjává emelte a környező vidéket.

A két világháború között Gárdony és Velence rohamosan fejlődött, megteremtve a nyaralótelepek alapjait.

Az igazi fordulatot az 1970-es évek hozták el, amikor állami program keretében megkezdődött a partvonal szabályozása. A természetes környezetet beton védművek és sétányok váltották fel, miközben a mederkotrásból származó iszapból olyan mesterséges szigeteket hoztak létre, mint a Cserepes-sziget. Ekkor indultak el a vízibuszok is, amelyek a plázsok pezsgő életével együtt beírták a vizet a magyar retro nyarak történetébe.

Az alábbi galériába összegyűjtött archív felvételek hűen idézik fel e letűnt évtizedek fekete-fehér romantikáját, a békebeli fürdőzések, a tóparti lángosozások és a családi kempingezések hamisítatlan hangulatát.