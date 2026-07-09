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Galéria: Fekete-fehér nosztalgia – Ön felismeri a Velencei-tavat ezeken a régi képeken?

17 perce
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Ismerje meg a hazai tóparti pihenés múltját, amely generációkon át formálta a strandkultúrát és a nyári emlékeket. Merüljünk el a nosztalgiában, hiszen a Velencei-tó számtalan felejthetetlen történetet őriz a pezsgő, XX. századi nyaralások aranykorából.
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belföldi utazásstrandolásretroVelencei-tó

A hazai turizmus egyik legkedveltebb, ikonikus központja, a Velencei-tó földtörténeti szempontból fiatal képződmény, csupán 12-15 ezer éve, két párhuzamos törésvonal mentén alakult ki. A süllyedékben felhalmozódó vizeket a szélviharok formálták tovább, létrehozva e szikes állóvizet.

Velencei-tó Agrdál vitorlásokkal.
A Velencei-tó az agárdi kikötőnél 1963-ban.
Fotó: Fortepan / Szalontai Tamás

Milyen volt a fürdőélet a Velencei-tó körül a XX. század folyamán?

Bár a reumatikus panaszokat enyhítő víz jótékony hatása már korábban is ismert volt, a fürdőélet és a tömegturizmus csak a XX. század elején indult fejlődésnek a Velencei-tó partján. A déli part vasútvonala hamar a fővárosiak kedvelt hétvégi célpontjává emelte a környező vidéket.
A két világháború között Gárdony és Velence rohamosan fejlődött, megteremtve a nyaralótelepek alapjait.

Az igazi fordulatot az 1970-es évek hozták el, amikor állami program keretében megkezdődött a partvonal szabályozása. A természetes környezetet beton védművek és sétányok váltották fel, miközben a mederkotrásból származó iszapból olyan mesterséges szigeteket hoztak létre, mint a Cserepes-sziget. Ekkor indultak el a vízibuszok is, amelyek a plázsok pezsgő életével együtt beírták a vizet a magyar retro nyarak történetébe.

Az alábbi galériába összegyűjtött archív felvételek hűen idézik fel e letűnt évtizedek fekete-fehér romantikáját, a békebeli fürdőzések, a tóparti lángosozások és a családi kempingezések hamisítatlan hangulatát. 

Strandolók Gárdony tópartján, 1927-ben. (Fehérvári József/Fortepan)
Vitorláson Velence mellett, 1929. (Karabélyos Péter/Fortepan)
Mezőgazdasági táj a Velencei-tó északi partján 1930-ban. (Library of Congress/Fortepan)
Ebéd a pákozdi Szúnyog-szigeten 1943-ban (Miklós Lajos/Fortepan)
Sukorói látkép a Velencei-tó felől, balra a református templom tornya, jobbra a katolikus templom látszik. 1954. (Csermely Károly/Fortepan)
Agárdi strand 1957-ben. (Hetényi Zsuzsa/Fortepan)
Kempingezők Velencénél 1961-ben (Szilvási hagyaték/Fortepan)
Kilátás a velencei Rizling utca 3. szám alatti nyaralóból, 1963. (Ábrahám Katalin és László/Fortepan)
A Makovecz Imre által tervezett Cápa étterem Velence előtt, 1967-ben. (Inkey Tibor/Fortepan)
Pecázó fiú Gárdonynál, 1969-ben. (Tóth Katalin/Fortepan)
Az agárdi móló 1973-ban. (Inkey Tibor/Fortepan)
A Velencei-tó a Bence-hegyi kilátóból nézve 1973-ban. (Inkey Tibor/Fortepan)
A szúnyogszigeti Halász Csárda Pákozdnál, 1974-ben. (Magyar Rendőr/Fortepan)
Vízirendészek a Velencei-tavon 1976-ban (Magyar Rendőr/Fortepan)
Hőlégballonok versenye Sukorón, a túlparton Agárd látható, 1983. (MHSZ/Fortepan)
Galéria: Velencei-tó a XX. században
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Strandolók Gárdony tópartján, 1927-ben. (Fehérvári József/Fortepan)

 

Nézze meg a videót is a témában:

 

 

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