A vércsoportunktól is függ, milyen betegségeket kapunk el

Az orvostudomány régóta kutatja, miért vészelik át egyesek könnyebben a járványokat, míg mások ugyanazok miatt a kórokozók miatt súlyosabb tünetekkel küzdenek. A válasz részben a sejtek felszínén található molekuláris struktúrákban rejlik, amelyek bizonyos esetekben meghatározzák az egyéni immunválaszt. Így az öröklött vércsoport egyes fertőzéseknél fontos tényező lehet, mivel bizonyos vírusok a sejtek felszínén lévő molekulákhoz kapcsolódva jutnak be a szervezetbe.

Az orvostudomány régóta kutatja, miért vészelik át egyesek könnyebben a járványokat. Mint egy kutatásból kiderült, a vércsoportnak is köze van hozzá. Fotó: 123RF

Melyik vércsoport hajlamosíthat a súlyos vírusfertőzésekre?

Az elmúlt évek kutatásai és a szezonális fertőzések adatai arra utalnak, hogy a genetikai adottságok ezen része, vagyis a vércsoport közvetlen kapcsolatban áll a különféle betegségekre való fogékonysággal. A megelőzés és a tudatos egészségmegőrzés szempontjából hasznos lehet megérteni a biológiai hátteret.

A klinikai tanulmányok és a statisztikai adatok szerint az A-s és az AB-s vércsoporttal rendelkezők sebezhetőbbnek mutatkoznak bizonyos légúti és szisztémás vírusokkal szemben.

Ezen típusok sejtjein olyan receptorok találhatók, amelyekhez egyes kórokozók – köztük a koronavírus-félék – könnyebben képesek kapcsolódni. Ezzel szemben a nullás vércsoportú egyének bizonyos fokú természetes védettséget élveznek. A vérben keringő antitestek ugyanis képesek részben gátolni a vírusok megtapadását, így náluk gyakran alacsonyabb a fertőződés esélye, vagy enyhébb lefolyású a betegség.

A gyomor- és bélrendszeri vírusok válogatós természete

A fertőzésekkel szembeni sérülékenység nemcsak a légzőrendszert érinti, hiszen a heveny hasmenést és hányást okozó norovírusok szintén bizonyos vércsoportokat választanak ki maguknak.

Ebben az esetben a helyzet megfordul, mivel a norovírus bizonyos törzsei kifejezetten a nullás és az A-s sejtfelszíni struktúrákat ismerik fel, így ezeket az embereket könnyebben megbetegítik. A B-s vércsoportúak ezzel szemben sokszor tünetmentesen vagy minimális diszkomforttal vészelik át ezeket a zárt közösségekben gyorsan terjedő járványokat, mert a bélrendszer nyálkahártyája kevésbé ideális terep az efféle vírusok megtapadásához.