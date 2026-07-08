A vércsoportunktól is függ, milyen betegségeket kapunk el

Az orvostudomány régóta kutatja, miért vészelik át egyesek könnyebben a járványokat, míg mások ugyanazok miatt a kórokozók miatt súlyosabb tünetekkel küzdenek. A válasz részben a sejtek felszínén található molekuláris struktúrákban rejlik, amelyek bizonyos esetekben meghatározzák az egyéni immunválaszt. Így az öröklött vércsoport egyes fertőzéseknél fontos tényező lehet, mivel bizonyos vírusok a sejtek felszínén lévő molekulákhoz kapcsolódva jutnak be a szervezetbe.
Melyik vércsoport hajlamosíthat a súlyos vírusfertőzésekre?
Az elmúlt évek kutatásai és a szezonális fertőzések adatai arra utalnak, hogy a genetikai adottságok ezen része, vagyis a vércsoport közvetlen kapcsolatban áll a különféle betegségekre való fogékonysággal. A megelőzés és a tudatos egészségmegőrzés szempontjából hasznos lehet megérteni a biológiai hátteret.
A klinikai tanulmányok és a statisztikai adatok szerint az A-s és az AB-s vércsoporttal rendelkezők sebezhetőbbnek mutatkoznak bizonyos légúti és szisztémás vírusokkal szemben.
Ezen típusok sejtjein olyan receptorok találhatók, amelyekhez egyes kórokozók – köztük a koronavírus-félék – könnyebben képesek kapcsolódni. Ezzel szemben a nullás vércsoportú egyének bizonyos fokú természetes védettséget élveznek. A vérben keringő antitestek ugyanis képesek részben gátolni a vírusok megtapadását, így náluk gyakran alacsonyabb a fertőződés esélye, vagy enyhébb lefolyású a betegség.
A gyomor- és bélrendszeri vírusok válogatós természete
A fertőzésekkel szembeni sérülékenység nemcsak a légzőrendszert érinti, hiszen a heveny hasmenést és hányást okozó norovírusok szintén bizonyos vércsoportokat választanak ki maguknak.
Ebben az esetben a helyzet megfordul, mivel a norovírus bizonyos törzsei kifejezetten a nullás és az A-s sejtfelszíni struktúrákat ismerik fel, így ezeket az embereket könnyebben megbetegítik. A B-s vércsoportúak ezzel szemben sokszor tünetmentesen vagy minimális diszkomforttal vészelik át ezeket a zárt közösségekben gyorsan terjedő járványokat, mert a bélrendszer nyálkahártyája kevésbé ideális terep az efféle vírusok megtapadásához.
Mit jelent mindez a mindennapi egészségmegőrzésben?
Habár a genetikai adottságokon változtatni nem lehet, az összefüggések ismerete segít a kockázatok pontosabb felmérésében. Fontos hangsúlyozni, hogy e biológiai tényező csupán egyetlen eleme a teljes immunrendszernek. A megfelelő higiénia, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a minőségi alvás és a célzott orvosi megelőzés, például a védőoltások, messze felülírják a velünk született hajlamot. Senki sem dőlhet hátra a kedvező statisztikák miatt, és a sérülékenyebb csoportba tartozóknak sem kell folyamatos veszélyérzetben élniük, ha tudatosan ügyelnek a preventív lépésekre.