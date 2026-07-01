Minden hatodik ember érintett, de is tudnak erről a veszélyes betegségről

A vesebetegség azért különösen veszélyes, mert gyakran hosszú ideig alig okoz észrevehető panaszokat. A vesét ezért sokszor „csendes szervként” emlegetik, hiszen még jelentős működésromlás esetén sem mindig jelentkeznek egyértelmű tünetek.

A vesebetegség gyakran rejtve marad, ezért a rendszeres ellenőrzés fontos lehet

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Sokaknál csak későn derül ki a probléma

A Freiburgi Egyetemi Klinika kutatói mintegy 35 ezer ember vizeletmintáit elemezték a német NAKO egészségügyi vizsgálat keretében. Az eredmények szerint minden hatodik résztvevőnél találtak kóros vesével kapcsolatos értékeket.

A kutatás legmegdöbbentőbb eredménye ugyanakkor az volt, hogy az érintettek közül mindössze körülbelül négy százalék számolt be arról, hogy korábban már orvosi diagnózis született náluk.

A szakértők szerint ez arra utalhat, hogy sok esetben hiányzik a megfelelő szűrés, illetve az orvosok és betegek közötti kommunikációban is lehetnek problémák.

A vér- és vizeletvizsgálat is fontos lehet

A kutatók nemcsak vizeletmintákat vizsgáltak, hanem véreredményeket is elemeztek. A két vizsgálat ugyanis a vese egészségének eltérő oldalairól ad információt.

A véreredmények alapján közel 5000 embernél találtak csökkent vesefunkcióra utaló jeleket, közülük azonban csak 875-en tudtak arról, hogy ismert vesebetegségük van.

Ez azt jelenti, hogy az enyhe vagy közepes mértékű vesefunkció-romlással élők

több mint 80 százaléka nem volt tisztában azzal, hogy laboreredménye eltérést mutat.

A nők és az idősek gyakrabban maradnak diagnózis nélkül

A vizsgálat szerint bizonyos csoportok különösen gyakran nem kaptak diagnózist annak ellenére, hogy laboreredményeik alapján fennállhatott vesekárosodás.

A nők és az idősebb résztvevők körében nagyobb arányban fordult elő, hogy nem tudtak az eltérésről. Ezzel szemben a cukorbetegek és magas vérnyomással élők körében valamivel ritkább volt a fel nem ismert probléma, mivel őket gyakrabban ellenőrzik.

Egy egyszerű vizsgálattal korán felismerhető lehet

A szakértők szerint a korai felismerés kulcsfontosságú, mert a kezdeti stádiumban felfedezett vesebetegség sok esetben gyógyszeresen jól kezelhető.

Ha azonban a betegség hosszú ideig rejtve marad, visszafordíthatatlan károsodást okozhat.

Súlyos esetben a betegnek akár élethosszig tartó dialízisre lehet szüksége, vagy veseátültetés válhat szükségessé.