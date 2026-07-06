Víziszony és dühroham: így pusztítja el az emberi agyat a veszettség vírusa – Van okunk aggódni Magyarországon?

Rejtőzködő veszélyek és a denevérek szerepe

Bár régiónkban a klasszikus erdei veszettség fő hordozója a vörös róka, a kisebb emlősök és a denevérek is komoly kockázatot hordoznak. Utóbbiak esetében a fertőzés mechanizmusa különösen csalóka lehet. Egy 11 éves kanadai kisfiú tragikus esete rávilágított arra, hogy úgy is el lehet kapni a halálos fertőzést, hogy egy hálószobába tévedt denevérrel történt közvetlen arckontaktus után semmilyen látható harapásnyom vagy karmolás nem maradt a bőrén.

A denevérek harapása ugyanis rendkívül apró, gyorsan gyógyul és észrevétlen maradhat, a vírus pedig a nyálkahártyán át is felszívódik. Ráadásul a fertőzött denevérek nem feltétlenül mutatnak rendellenes viselkedést. Ebből adódóan, ha vadon élő állat vagy denevér közvetlenül érintkezik az arcunkkal vagy a nyálkahártyával, a látható sérülés hiánya ellenére is azonnal orvoshoz kell fordulni.

Megelőzés és a jelenlegi járványügyi helyzet

A veszettség kialakulása után nem létezik hatékony, specifikus gyógymód, a túlélés orvostörténeti ritkaság. A védekezés egyetlen és leghatékonyabb eszköze a megelőzés, valamint az expozíció – a fertőzési kockázatnak való kitettség – utáni azonnali kezelés (PEP). Amennyiben gyanús kontaktus történik, a sebet azonnal ki kell mosni, fertőtleníteni, és haladéktalanul el kell indítani a passzív (rabies ellenanyag) és az aktív immunizálást (oltássorozat). Az időben és szakszerűen beadott vakcina gyakorlatilag 100%-os védelmet nyújt a betegség kifejlődése ellen.

Veszettség Magyarországon?

Magyarországon a helyzet stabil, köszönhetően az 1930 óta kötelező évenkénti kutyavakcinációnak, a kóbor ebek befogásának, valamint az 1992-ben bevezetett, repülőgépes rókavakcinázási programnak. Ezen intézkedések révén a hazai esetek száma elenyésző, a klasszikus veszettség szinte teljesen visszaszorult. A környező országok közül azonban Ukrajnában még mindig jelentős az esetszám, és bár az Európai Unió támogatásával Kárpátalján is folynak mentesítési programok, a keleti határok felől érkező vadon élő állatok miatt a szigorú felügyeleti rendszert folyamatosan fenn kell tartanunk. Románia és Lengyelország területén is regisztráltak az elmúlt években fertőzéseket, így a környező régiók továbbra is figyelmet igényelnek.

Nézze meg a videót is a veszettségről: