Romantikus séták és lüktető koncertek: Veszprém most a legizgalmasabb nyári célpont

Megújuló történelmi örökség: a várnegyed szívében található ikonikus templomok és kápolnák mellett az érseki palota ritkán látható Kék szalonja is látogathatóvá válik a nyáron.

a várnegyed szívében található ikonikus templomok és kápolnák mellett az érseki palota ritkán látható Kék szalonja is látogathatóvá válik a nyáron. Titkos érseki kertek: a falakon túl megnyílnak a Nagyszeminárium és a palota rejtett, bibliai növényekkel teli kertjei, amelyek igazi oázist jelentenek a látogatóknak.

a falakon túl megnyílnak a Nagyszeminárium és a palota rejtett, bibliai növényekkel teli kertjei, amelyek igazi oázist jelentenek a látogatóknak. Lüktető fesztiválszezon: a történelmi hangulat mellett az utcazene és a gasztronómiai fesztiválok varázsolnak pezsgő, modern életet a királynék városába.

Veszprém látnivalói lenyűgöző történelmi utazásra invitálnak, ahol az ezeréves múlt modern kulturális pezsgéssel találkozik. A szláv eredetű név jelentése egyenetlen, dombos vidék, ami hűen leírja a Bakony és a Balaton-felvidék ölelésében fekvő, meredek magaslatokra épült királynék városát.

Veszprém látnivalói akár egy egész hétvégére elegendő programt kínálnak. A város a nyár igazi slágere lesz.

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Melyek a legnépszerűbbek Veszprém látnivalói közül?

Szent István király itt alapította meg az ország legelső püspökségét, amelynek öröksége a mai napig meghatározza a környék arculatát. A macskaköves utcákon lépkedve szinte megelevenedik a történelem, miközben a felújított barokk épületek új tartalommal telnek meg.

A várnegyed szívében magasodó, ezeréves múltú Szent Mihály-főszékesegyház, a XIII. századi Gizella-kápolna, valamint a Szent György-kápolna újra teljes pompájában fogadja a látogatókat. Az idei nyár igazi szenzációja az érseki palota ritkán látható Kék szalonja, amely július utolsó hétvégéjén különleges tematikus séták keretében látogatható.

A veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház és a ferences Szent István templom a város legfontosabb egyházi épületei.

Fotó: shuterstock / Shutterstock

Szombatonként ráadásul izgalmas dokumentumfilmen keresztül ismerheted meg a monumentális rekonstrukció kulisszatitkait. Ha szeretnél a magasból is körülnézni, menj fel a Tűztoronyba: minden egész órában helyi zeneszerző dallama csendül fel, miközben a kilátásról eléd tárul a Séd és a Benedek-hegy panorámája. A megújuló épületek meghosszabbított nyitvatartással várnak, így a nyári estéken egészen sötétedésig élvezheted ezt a különleges hangulatot.

Az ezeréves város, Veszprém ikonikus szoborpárja az első uralkodót, Szent Istvánt és feleségét, Gizellát ábrázolja.

Fotó: Wikipedia

Titkos kertek, rejtélyes növények és a Séd-völgy nyugalma

A történelmi falakon túl is zajlik az élet, hiszen a természet és a szakrális építészet tökéletes harmóniát alkot egymással. Az érseki palota és a Nagyszeminárium megnyíló kertjei igazi oázisként funkcionálnak: a növények között sétálva felfedezheted a keresztény szimbolikát, például az örök életet jelképező tiszafát, a békét hirdető olajfát, vagy a gyapjas tisztesfüvet, amit a népnyelv csak Mária zsebkendőjeként emleget.