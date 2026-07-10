Gudvangen viking falu titka: innen ered az a félelmetes erő, amivel a norvégok letarolják a foci-VB-t?

Nyilván mindenki látta már, aki követi a foci VB-t, azt a monumentális pillanatot, amikor a norvégok meccsein a stadionok lelátóit betölti a ritmusos, dübörgő dobpergés, miközben a nézőtér egy emberként mozdul. Ez a lenyűgöző viking evezés, amely szurkolói rituáléként az utóbbi időben az egész világot meghódította, és amelynél aligha létezik elementárisabb buzdítás a lelátókon. Nem csoda hát, hogy foci-vb 2026 küzdelmei során a norvég labdarúgó válogatott elképesztő menetelése valóságos lázban tartja a sportvilágot, miközben az események szinte életre keltik a múltat. Amikor a csapat kapitánya és csatára, a robusztus testfelépítésű Erling Haaland kifut a gyepre, megjelenésével és megalkuvást nem tűrő játékával pontosan olyan hatást kelt, mintha egy vakmerő viking harcos lépett volna elő a sagák lapjairól. A torna jelenlegi alakulása ráadásul igazi történelmi analógiát tartogat: az angolok elleni, feszültnek ígérkező összecsapás kísértetiesen emlékeztet arra a korszakra, amikor a nagy északi viking sereg partra szállt és rettegésben tartotta Angliát.

A festői norvég fjord ad otthont annak a viking falunak, ahol a norvég labdarúgó-válogatott fotózása zajlott a VB előtt

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Így lett a gudvangeni viking falu a skandináv utazások kötelező állomása

Mindezt pedig egy zseniális reklámfogással is megerősítette a norvég szövetség, amikor a nemzeti tizenegyet viking témájú fotózással indította útnak az amerikai rendezésű 2026-os labdarúgó-világbajnokságra.

Sokan – köztük én is – azt gondoltuk, hogy ez a fotósorozat, és így maga a helyszín is csak az MI terméke, valójában azonban a képeket David Yarrow skót fotós készítette az UNESCO világörökség részét képező, drámai sziklafalakkal övezett Nærøy-fjordban.

A meredek hegycsúcsok tövében, a fjord végpontjánál meghúzódó Gudvangen (eredetileg Njardarheimr) – amelynek most jó reklámot kínált a norvég csapat fotózása is – neve már eddig is ismert volt: a település elnevezése a régi időkben a pogány isteneknek szentelt helyre utalt.

A part mentén 2017-ben felépített viking falu messze túlmutat a hagyományos múzeumok hangulatán, hiszen ez egy valódi közösség. Az itt látható épületegyüttest a IX-X. századi régészeti leletek pontos rekonstrukciói alapján, kizárólag korabeli szerszámokkal és módszerekkel készítették el. A gerendaházak között sétálva autentikus viseletbe öltözött kézművesekkel – kovácsokkal, csontfaragókkal, takácsokkal – találkozhatunk, akik a mindennapi tevékenységük közben avatják be az utazókat a kora középkori skandináv életmód titkaiba.