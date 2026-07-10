Gudvangen viking falu titka: innen ered az a félelmetes erő, amivel a norvégok letarolják a foci-VB-t?

Nyilván mindenki látta már, aki követi a foci VB-t, azt a monumentális pillanatot, amikor a norvégok meccsein a stadionok lelátóit betölti a ritmusos, dübörgő dobpergés, miközben a nézőtér egy emberként mozdul. Ez a lenyűgöző viking evezés, amely szurkolói rituáléként az utóbbi időben az egész világot meghódította, és amelynél aligha létezik elementárisabb buzdítás a lelátókon. Nem csoda hát, hogy foci-vb 2026 küzdelmei során a norvég labdarúgó válogatott elképesztő menetelése valóságos lázban tartja a sportvilágot, miközben az események szinte életre keltik a múltat. Amikor a csapat kapitánya és csatára, a robusztus testfelépítésű Erling Haaland kifut a gyepre, megjelenésével és megalkuvást nem tűrő játékával pontosan olyan hatást kelt, mintha egy vakmerő viking harcos lépett volna elő a sagák lapjairól. A torna jelenlegi alakulása ráadásul igazi történelmi analógiát tartogat: az angolok elleni, feszültnek ígérkező összecsapás kísértetiesen emlékeztet arra a korszakra, amikor a nagy északi viking sereg partra szállt és rettegésben tartotta Angliát.
Így lett a gudvangeni viking falu a skandináv utazások kötelező állomása
Mindezt pedig egy zseniális reklámfogással is megerősítette a norvég szövetség, amikor a nemzeti tizenegyet viking témájú fotózással indította útnak az amerikai rendezésű 2026-os labdarúgó-világbajnokságra.
Sokan – köztük én is – azt gondoltuk, hogy ez a fotósorozat, és így maga a helyszín is csak az MI terméke, valójában azonban a képeket David Yarrow skót fotós készítette az UNESCO világörökség részét képező, drámai sziklafalakkal övezett Nærøy-fjordban.
A meredek hegycsúcsok tövében, a fjord végpontjánál meghúzódó Gudvangen (eredetileg Njardarheimr) – amelynek most jó reklámot kínált a norvég csapat fotózása is – neve már eddig is ismert volt: a település elnevezése a régi időkben a pogány isteneknek szentelt helyre utalt.
A part mentén 2017-ben felépített viking falu messze túlmutat a hagyományos múzeumok hangulatán, hiszen ez egy valódi közösség. Az itt látható épületegyüttest a IX-X. századi régészeti leletek pontos rekonstrukciói alapján, kizárólag korabeli szerszámokkal és módszerekkel készítették el. A gerendaházak között sétálva autentikus viseletbe öltözött kézművesekkel – kovácsokkal, csontfaragókkal, takácsokkal – találkozhatunk, akik a mindennapi tevékenységük közben avatják be az utazókat a kora középkori skandináv életmód titkaiba.
A skanzenben tett látogatás során bárki próbára teheti a saját ügyességét is: a program részét képezi az íjászat és a tradicionális baltahajítás, miközben a helyi vezetők történetein keresztül megelevenednek az északi tengerészek vakmerő hadjáratai. A történelmi időutazás ára teljes mértékben megfizethető és tartalmazza a bemutatókat: egy felnőtt belépőjegy 260 norvég koronába, azaz hozzávetőlegesen 9100 forintba kerül, míg a gyermekek számára a belépés 120 korona, ami körülbelül 4200 forintnak felel meg.
A part menti fogadókban megkóstolhatjuk a hagyományos füstölési eljárással és helyi alapanyagokból készült skandináv ételeket, teljessé téve a kulturális és kulináris utazást ebben a különleges norvég völgyben. A falu kapuin kívül pedig az északi természet legdrámaibb arca fogadja az érkezőket. A monumentális sziklafalak között kanyargó tengerszoros vize pontosan az a helyszín, ahol egykor a kecses viking hosszúhajók szelték a habokat, újabb és újabb felfedezőutakra indulva.
Térkép a múltba: Norvégia legfontosabb viking látnivalói
Gudvangen tökéletes kiindulópont, de ha még mélyebbre ásnánk magunkat az északi örökségben, Norvégia-szerte lenyűgöző helyszíneken bukkanhatunk ezerkétszáz évesnél is idősebb, restaurált hajókra, kincsekre és megelevenedő skanzenekre. Északon, a Lofoten-szigeteken található Lofotr Viking Múzeum és a borgi fesztivál a sarkvidéki hagyományokat őrzi, míg Közép-Norvégiában a Stiklestad Nemzeti Kulturális Központ és a helyi falumúzeum nyújt történelmi betekintést.
Az 1030-ban vívott stiklestadi csata történelmi jelentőségű: itt vesztette életét II. (Szent) Olaf király. Ez az ütközet sorsfordító mérföldkőnek bizonyult Norvégia történelmében, hiszen a király mártírhalála kulcsfontosságú szerepet játszott az ország keresztény hitre térésében és a nemzeti egység megteremtésében.
A fjordok vidékén Gudvangen mellett a sagastadi élményközpont, a stavangeri Viking House, a Nordvegen Történeti Központ, a bukkøyi viking farm, valamint a sunnhordlandi Moster Amfi várja az utazókat. Az Oslo környéki régióban is bőséges a kínálat: a fővárosi Viking Planet digitális élményközpont, a horteni Midgard Viking Központ, a tønsbergi Slottsfjell Múzeum és a larviki Kaupang viking város mellett a teljesen megújuló oslói Viking Kor Múzeuma is hamarosan megnyitja kapuit a látogatók előtt.
A magyar utazók számára is jó hír, hogy Gudvangen térsége logisztikailag kiválóan szervezett: az E16-os főúton autóval könnyen megközelíthető, de a híres flåmi vasútvonalhoz csatlakozó menetrend szerinti buszjáratokkal is kényelmesen elérhető, míg a legközelebbi légikikötő a bergeni repülőtér.
Nézzen körül Ön is Gudvangen viking faluban: