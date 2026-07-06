Időzített bombán élünk? Íme a világ legveszélyesebb tűzhányói, amelyek bármit elpusztíthatnak

Európa legmagasabb aktív vulkánja, az Etna – amely egyben a világ legveszélyesebb tűzhányói közé is tartozik – az elmúlt hetekben fokozatosan élénkült meg, majd a napokban intenzív robbanásokkal és magasra törő hamuoszloppal tette egyértelművé, hogy a felszín alatti magmakamrák nyomása elérte a kritikus szintet: a kitörés közvetlen környezetét teljesen lezárták a hatóságok. Az olaszországi tűzhányó kiszámíthatatlan morajlása és a déli irányba sodródó vulkáni por nemcsak a légiközlekedést bénította meg ideiglenesen, hanem a környéken élők mindennapjait is alaposan felforgatta.

Az Etna, amely a világ legveszélyesebb tűzhányói közé tartozik, drámai hátteret nyújt Catania városának.

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Melyek a világ legveszélyesebb tűzhányói?

Az Etna legújabb paroxizmusa – a vulkán leghevesebb, legintenzívebb működési időszaka – jól tükrözi, hogy a folyamatosan monitorozott, turisztikailag rendkívül népszerű hegyek is bármikor képesek fenyegetővé válni. Bár az Etna jelenleg inkább lenyűgöző látványosságot nyújt, a Földön számos olyan kráter található, amely sokkal komolyabb, akár globális pusztításra is képes.

Stromboli, Olaszország

Az Olaszországhoz tartozó Lipari-szigetek ezen ékköve szinte folyamatos, ritmikus aktivitásáról ismert a vulkanológusok körében. A Földközi-tenger világítótornyának is nevezett hegy rendszeresen produkál kisebb gáz- és lávarobbanásokat, amelyek közvetlen közelről életveszélyesek lehetnek. Bár a turisták imádják az éjszakai parázslást, a hirtelen felerősödő, nagyobb erejű robbanásos fázisai miatt állandó fenyegetést jelent a szigeten lakókra.

Fagradalsfjall, Izland

Az Izland délnyugati részén található tűzhányó az elmúlt években szakította meg a több évszázados nyugalmi időszakát. A szétnyíló hasadékokból feltörő, nagy mennyiségű folyékony láva alapjaiban rajzolta át a Reykjanes-félsziget arculatát. Bár a megnyíló hasadékok eleinte közkedvelt kirándulóhellyé váltak, a mérgező gázok koncentrációja és az infrastruktúrát veszélyeztető lávafolyamok komoly logisztikai kihívást jelentenek.

Vezúv, Olaszország

A Nápolyi-öböl felett tornyosuló monumentális vulkán – amely ma is népszerű turisztikai úti cél – a történelem egyik leghírhedtebb katasztrófájáért felelős, amely Pompeji városát is elpusztította. Jelenleg csendesnek tűnik, de a szakemberek szerint ez a nyugalom rendkívül csalóka, hiszen egy robbanásos kitörés bármikor bekövetkezhet. Különösen veszélyessé teszi, hogy a közvetlen veszélyzónájában ma több mint hárommillió ember él, így egy újabb kataklizma beláthatatlan következményekkel járna.