Magas a villanyszámla? Mutatunk 5 apró lépést, amivel rengeteget spórolhatsz

- 5 egyszerű tipp, amellyel csökkentheti a villanyszámlát.
- Nagyobb kiadás nélkül is sokat spórolhat az áramfogyasztáson.
- A készenléti módban hagyott eszközök is feleslegesen fogyasztják az áramot.
- LED-izzókkal és tudatos használattal hosszú távon is csökkentheti a rezsiköltségeit.
A villanyszámla hónapról hónapra komoly terhet róhat a családunk költségvetésére, különösen akkor, ha észrevétlenül is pazaroljuk az villamosenergiát. Jó hír azonban, hogy nem kell azonnal új háztartási gépeket vásárolnunk ahhoz, hogy csökkenthessük az áramfogyasztásunkat. Néha elég néhány egyszerrű, a mindennapokban is alkalmazható trükköket bevetni azért, hogy olcsóbb legyen a rezsi a hónap végén. Mutatunk 5 hatékony módszert, amellyel hosszú távon hatalmas terhet vehetünk le a pénztárcánkról.
Hogyan spórolhatunk a villanyszámlán? Mutatjuk!
Elég csupán naponta néhány percet szánnunk az energiatakarékosságra, és hosszú távon tízezreket spórolhatunk a villanyszámlán. Nem hiszed? Akkor próbáld ki a következő pofonegyszerű trükköket:
1. A „vámpírfogyasztás" kiiktatása
Az energystar.gov szakmai oldal szerint kevesen tudják, de a készenléti állapotban hagyott töltők, és elektronikus eszközök titokban rengeteg energiát emésztenek fel. Ilyen egy kikapcsolt tévé, egy alvó játékkonzol, vagy kávéfőző, amelynek digitális kijelzője van. Ezeket nem elég csak kikapcsolni, ajánlott áramtalanítani őket, hogy ne fogyasszanak alvó módban sem áramot. Ha van kapcsolós elosztónk, akkor sokkal egyszerűbb egy mozdulattal megoldani a helyzetet.
2. A titkos mumusok: a mosógép és a centrifuga
Mosni természetesen mindenki szokott, de nem mindegy, hogyan tesszük. A mosógép ugyanis a legtöbb energiát a víz felmelegítésére használja el. Ha 30 fokon mosunk csak, akkor rendkívül költségtakarékossá tehetjük a ruhák tisztítását. Sőt, ha kiiktatjuk a hétköznapjainkból a centrifugát, és helyette ruhaszárítót használunk, azzal még többet spórolhatunk. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy csak akkor indítsunk mosást, ha már tényleg tele van a gép!
3. A régi izzók helyett LED
Minimális befektetés, hatalmas megtérülés! Így is nevezhetnénk a LED-izzók használatát. A hagyományos izzók ugyanis rendkívül sok energiát fogyasztanak el, és gyengébb élettartalmúak is, mint a fiatalabb társaik. A szaklap beszámolója szerint egy LED-izzó 80-90%-al kevesebbet fogyaszt, és nagyon rövid idő alatt visszahozza az árát.
4. A hűtőszekrényünkkel is sokat spórolhatunk
Mire ügyeljünk a fridzsider esetében? Sose toljuk be falig a készüléket, rendszeresen olvasszuk le, ha jegesedni kezd és ne tartsuk nyitva sokáig az ajtaját. Ezen felül figyeljünk oda rá, hogy kihűljön az étel, mielőtt betesszük a hűtőbe. Ezzel nem csak az egészségünket óvjuk meg, hanem a gép energiafogyasztását is. 15-20 éves eszközöknél pedig már időszerű lehet elgondolkodni azon, hogy befektessünk-e egy új modellbe, ugyanis az energiahatékony hűtők, hosszabb távon jelentős összeget takaríthatnak meg nekünk.
5. Használjunk fedőt főzés közben
Apróságnak tűnhet, de minden forint számít. Ha fedőt használunk főzés közben, akkor sokkal gyorsabban forr fel a víz, vagy a fő meg az étel, amit éppen készítünk. Ezáltal rövidebb ideig kell működtetnünk az elektromos főzőlapot, vagy éppen a szagelszívót. Így pedig kevesebb áramot is használunk el.
Ha további tippekre is kíváncsi vagy, akkor nézd meg a témában készült videót: