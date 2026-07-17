Magas a villanyszámla? Mutatunk 5 apró lépést, amivel rengeteget spórolhatsz

5 egyszerű tipp, amellyel csökkentheti a villanyszámlát.

Nagyobb kiadás nélkül is sokat spórolhat az áramfogyasztáson.

A készenléti módban hagyott eszközök is feleslegesen fogyasztják az áramot.

LED-izzókkal és tudatos használattal hosszú távon is csökkentheti a rezsiköltségeit.

A villanyszámla hónapról hónapra komoly terhet róhat a családunk költségvetésére, különösen akkor, ha észrevétlenül is pazaroljuk az villamosenergiát. Jó hír azonban, hogy nem kell azonnal új háztartási gépeket vásárolnunk ahhoz, hogy csökkenthessük az áramfogyasztásunkat. Néha elég néhány egyszerrű, a mindennapokban is alkalmazható trükköket bevetni azért, hogy olcsóbb legyen a rezsi a hónap végén. Mutatunk 5 hatékony módszert, amellyel hosszú távon hatalmas terhet vehetünk le a pénztárcánkról.

5 spórolási tipp, ha nem akarjuk, hogy hatalmasra rúgjon a villanyszámla összege

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Hogyan spórolhatunk a villanyszámlán? Mutatjuk!

Elég csupán naponta néhány percet szánnunk az energiatakarékosságra, és hosszú távon tízezreket spórolhatunk a villanyszámlán. Nem hiszed? Akkor próbáld ki a következő pofonegyszerű trükköket:

1. A „vámpírfogyasztás" kiiktatása

Az energystar.gov szakmai oldal szerint kevesen tudják, de a készenléti állapotban hagyott töltők, és elektronikus eszközök titokban rengeteg energiát emésztenek fel. Ilyen egy kikapcsolt tévé, egy alvó játékkonzol, vagy kávéfőző, amelynek digitális kijelzője van. Ezeket nem elég csak kikapcsolni, ajánlott áramtalanítani őket, hogy ne fogyasszanak alvó módban sem áramot. Ha van kapcsolós elosztónk, akkor sokkal egyszerűbb egy mozdulattal megoldani a helyzetet.

2. A titkos mumusok: a mosógép és a centrifuga

Mosni természetesen mindenki szokott, de nem mindegy, hogyan tesszük. A mosógép ugyanis a legtöbb energiát a víz felmelegítésére használja el. Ha 30 fokon mosunk csak, akkor rendkívül költségtakarékossá tehetjük a ruhák tisztítását. Sőt, ha kiiktatjuk a hétköznapjainkból a centrifugát, és helyette ruhaszárítót használunk, azzal még többet spórolhatunk. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy csak akkor indítsunk mosást, ha már tényleg tele van a gép!