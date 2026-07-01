Praktikus tippek a vízhiány idejére: mutatjuk, hogyan spórolhat otthon a vízzel

Kedden tetőzik a hőség Magyarországon. A hőmérők higanyszála akár a 42 Celsius-fokot is elérheti, ami miatt harmadfokú figyelmeztetés van érvényben az egész országban. A rendkívüli kánikula megterheli az emberek szervezetét, akik érthető okokból a vízhez menekülnek felfrissülésért. Emiatt azonban vízhiány alakult ki az ország több területén is. A VG tájékoztatása szerint hétfőn Pest Vármegyében kritikus helyzetbe kerültek a vízszolgáltatók: Szadán a hálózat túlterhelésének következtében vízhiány lépett fel és 7000 ember maradt vízszolgáltatás nélkül. A szomszédos településeken továbbra is kérdéses, hogy mikor fogy el az ivóvíz.

Vízhiány fenyegeti az országot, van olyan település, ahol hétfőn már leállt a vízszolgáltatás. Fotó: Shutterstock

Mit tehetünk a vízhiány ellen? Praktikus tippek, amelyekkel spórolhatunk az otthoni vízhasználaton

A vízszolgáltatók figyelmeztetést adtak ki a hét elején: arról írtak, hogy azonnali vízkorlátozásra van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a vízhiányt. Ehhez a lakosság segítségét kérték, miután kiderült, hogy a hétvégén 55 százalékkal volt magasabb a lakossági vízigény, mint egy átlagos időszakban. Sokan ugyanis a medencék töltésére, autómosásra és locsolásra is vezetékes vizet használtak, ezzel pedig hatalmas terhet róttak a rendszerre. Az alábbiakban több tippet is adunk arra, hogyan csökkenthető a vízfogyasztás a házunk táján.

1. Korszerű WC-tartály

Nemcsak takarékosabb, hanem olcsóbb is lesz a vízfogyasztásunk, ha a régi WC-tartályainkat korszerűbb, víztakarékosabb modellekre cseréljük. Egy hétköznapi, öregebb víztartály egy öblítéssel akár 8-9 liter vizet is felhasználhat, míg az újabbak ennek csak töredékét. A meglévő berendezések is korszerűsíthetők víztakarékos betéttel, amely lehetővé teszi az öblítés korábbi leállítását. Ezzel sokat spórolhatunk a vízszámlánkon, illetve magán a vízhasználaton.

2. Levegővel dúsítva

Mosogatáskor gyakran feleslegesen sok vizet használunk el, ezért érdemes a konyhai csapra perlátort szerelni. Ez levegővel dúsítja a vizet, így akár 70 százalékot is spórolhatunk. A kádhoz viszont nem érdemes beszerelnünk, mivel lassabban töltődne fel vízzel. Tusolók esetén azonban már elérhetők olcsó és jó minőségű zuhanyfejek, amelyek szintén levegővel dúsítva működnek, így a használatukkal rengeteg vizet és pénzt spórolhatunk hosszú távon.