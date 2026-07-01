Praktikus tippek a vízhiány idejére: mutatjuk, hogyan spórolhat otthon a vízzel

Kedden tetőzik a hőség Magyarországon. A hőmérők higanyszála akár a 42 Celsius-fokot is elérheti, ami miatt harmadfokú figyelmeztetés van érvényben az egész országban. A rendkívüli kánikula megterheli az emberek szervezetét, akik érthető okokból a vízhez menekülnek felfrissülésért. Emiatt azonban vízhiány alakult ki az ország több területén is. A VG tájékoztatása szerint hétfőn Pest Vármegyében kritikus helyzetbe kerültek a vízszolgáltatók: Szadán a hálózat túlterhelésének következtében vízhiány lépett fel és 7000 ember maradt vízszolgáltatás nélkül. A szomszédos településeken továbbra is kérdéses, hogy mikor fogy el az ivóvíz.
Mit tehetünk a vízhiány ellen? Praktikus tippek, amelyekkel spórolhatunk az otthoni vízhasználaton
A vízszolgáltatók figyelmeztetést adtak ki a hét elején: arról írtak, hogy azonnali vízkorlátozásra van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a vízhiányt. Ehhez a lakosság segítségét kérték, miután kiderült, hogy a hétvégén 55 százalékkal volt magasabb a lakossági vízigény, mint egy átlagos időszakban. Sokan ugyanis a medencék töltésére, autómosásra és locsolásra is vezetékes vizet használtak, ezzel pedig hatalmas terhet róttak a rendszerre. Az alábbiakban több tippet is adunk arra, hogyan csökkenthető a vízfogyasztás a házunk táján.
1. Korszerű WC-tartály
Nemcsak takarékosabb, hanem olcsóbb is lesz a vízfogyasztásunk, ha a régi WC-tartályainkat korszerűbb, víztakarékosabb modellekre cseréljük. Egy hétköznapi, öregebb víztartály egy öblítéssel akár 8-9 liter vizet is felhasználhat, míg az újabbak ennek csak töredékét. A meglévő berendezések is korszerűsíthetők víztakarékos betéttel, amely lehetővé teszi az öblítés korábbi leállítását. Ezzel sokat spórolhatunk a vízszámlánkon, illetve magán a vízhasználaton.
2. Levegővel dúsítva
Mosogatáskor gyakran feleslegesen sok vizet használunk el, ezért érdemes a konyhai csapra perlátort szerelni. Ez levegővel dúsítja a vizet, így akár 70 százalékot is spórolhatunk. A kádhoz viszont nem érdemes beszerelnünk, mivel lassabban töltődne fel vízzel. Tusolók esetén azonban már elérhetők olcsó és jó minőségű zuhanyfejek, amelyek szintén levegővel dúsítva működnek, így a használatukkal rengeteg vizet és pénzt spórolhatunk hosszú távon.
3. Csökkentsük a nyomást és ne hagyjuk veszni a felesleget
Szabályozzuk a nyomást, hogy ne folyjon erős, nagy sugárban a víz. Zuhanyzáskor ugyan érezhetjük a különbséget, de ha ezt nem a fürdési idő növelésével ellensúlyozzuk, ugyancsak sokat spórolhatunk. Kézmosáskor és mosogatáskor nem feltétlenül jelent nagy különbséget a kisebb nyomás, ha pedig összegyűjtjük a felesleget, azt akár főzéshez vagy a WC öblítésére is hasznosíthatjuk.
4. Rövid zuhanyzás fürdés helyett
Sokan nincsenek vele tisztában, de a kádba engedett víz mennyisége sokkal több lehet, mint egy rövid, hidegvizes tusolásé. Ha fürdés helyett zuhanyzásra váltunk, a fogyasztásnak akár a felét is megtakaríthatjuk. Ha ezt még kiegészítjük azzal, hogy a szappanozás ideje alatt elzárjuk a csapot, még többet takarékoskodunk.
5. A főzővíz újrafelhasználása
Főzés közben is lehet vizet spórolni. A tészta főzővize vagy az, amelyben más zöldséget főztünk, a növényeknek még tökéletes lehet. Miután kihűlt, szűrjük át, és már öntözhetünk is vele. Ha pedig kézmosáskor vagy arcmosáskor egy vödröt rakunk a csap alá, szintén rengeteg locsolóvizet gyűjthetünk össze.
+1 A mosogatógép nem ördögtől való
Egy modern mosogatógép sokszor víztakarékosabb a kézi mosogatásnál. Fontos, hogy ne öblítsük el a piszkos tányérokat, elég a nagy ételmaradékokat lekaparni, a gép majd elvégzi a többit. Ezenkívül az is lényeges, hogy félig tele ne indítsunk programot. Inkább várjuk meg, hogy tele legyen a gép! Ezzel rengeteg vizet és pénzt spórolhatunk. Ugyanez igaz a mosógépre is: egy-egy pólóért vagy rövidnadrágért ne pocsékoljuk a drága vizet, inkább várjunk pár napot, amíg összegyűlik elég göncünk.