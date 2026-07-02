Kenuval a zöld lombok alatt: íme a legszebb hazai vízi utak, ahol teljesen kikapcsolódhat

Egy vízitúra nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy teljesen új perspektívából fedezzük fel Magyarország legszebb természeti tájait. A hazai folyók és patakok számtalan olyan rejtett zugot tartogatnak, amelyek a szárazföldről kiindulva teljesen elérhetetlenek maradnának a látogatók számára.

Egy kellemes vízitúra életre szóló élményeket kínál, erre pedig számos úti cél akad Magyarországon.

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Melyek a legnépszerűbb belföldi helyszínek egynapos vízitúra esetén?

Az egyre népszerűbb vízi turizmus ráadásul a rohanó hétköznapokból való kiszakadást, a tökéletes csendet és a természet közelségét jelenti az evezőknek. Az alábbiakban összegyűjtöttünk öt kiváló úti célt, amelyek akár kezdők vagy kisgyermekes családok számára is biztonságosan, egyetlen nap alatt bejárhatók.

Szigetköz

A Duna kiterjedt mellékágrendszere és az apró szigetek hálózata egyedülálló vízi világot alkot ezen a nyugat-magyarországi vidéken. A Lipót, Ásványráró vagy Dunasziget környékéről induló útvonalak lassú sodrásuk miatt kiválóan alkalmasak a kezdő evezők számára is. A fák alkotta zöld alagutak és a rejtett csatornák felfedezésére érdemes rászánni egy teljes napot, miközben sűrűn megállunk a part menti homokpadokon pihenni.

Gemenc

Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejét, Gemencet a folyó folyamatos alakítása teszi különlegessé. A Baja vagy Pörböly mellől induló programokon a sűrű növényzettel határolt keskeny csatornákban evezve gémeket, kócsagokat vagy akár gímszarvasokat is megpillanthatunk. A változó vízállások és a labirintusszerű útvonalak miatt ezt a vadregényes területet leginkább helyi túravezető kíséretében javasolt bejárni.

Dráva

A déli határfolyó, a Dráva az egyik legérintetlenebb és legtermészetesebb állapotú nagy vizünk, ahol a természet diktálja a tempót. A Barcs vagy Vízvár térségéből induló evezések során monumentális kavicszátonyok, homokos partok és gazdag madárvilág kísérik az utat. Bár a folyó tágasabb és több odafigyelést igényel az átlagos állóvizeknél, a zavartalan csend és az emberi jelenlét hiánya miatt páratlan élményt nyújt.

Öreg-Túr

A Felső-Tisza vidékén kanyargó, Sonkád vagy Túristvándi környékéről elérhető folyócska az egyik legnyugodtabb és leginkább emberléptékű hazai folyóvíz. A sűrű parti lombkorona természetes árnyékot ad a nyári melegben, így a lassú sodrású vízen a teljesen tapasztalatlanok is biztonságban érezhetik magukat. Itt nem a kilométerek teljesítése, hanem a lassítás a cél: érdemes néha letenni az evezőt és egyszerűen átadni magunkat a folyó nyugalmának.