Ezt a hibát szinte mindenki elköveti WC-tisztításkor

Rengeteg bosszúságot okozhat a háztartások számára a vécében lerakódott vízkő és a barnás elszíneződések. A foltok ellen azonban van egy egyszerű és hatásos szer: ez nem más, mint a citromsav, amely az egyik leghatékonyabb természetes vízkőoldó. Sokan azonban elkövetnek egy hatalmas hibát WC-tisztítás közben, ami miatt továbbra is koszosnak tűnhet az árnyékszék belseje. Ha ön nem akar beleesni ebbe a hibába, akkor tartson velünk, és megmutatjuk, hogyan lehet könnyen és gyorsan tisztára varázsolni a vécécsészét.

A WC-tisztítás gyorsan is hatékony lehet. Fotó: Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash

Így lehet gyors és hatékony a WC-tisztítás

Egy takarító cég igazgatója, Delia Cannings elárulta a Mirrornak, hogyan érdemes nekikezdeni a WC kipucolásának, és milyen hibát követ el szinte mindenki a takarítás során.

Az első lépés mindig az alapos öblítés! Ezután láthatjuk, hogy melyek azok a makacs foltok, amelyek a vízkőtől alakultak ki. Ezután kezdhetünk csak neki az igazi munkának"

– kezdte a lapnak a szakértő. Delia szerint itt egy kritikus pont következik a tisztításban, amelyet sokan elfelejtenek beiktatni a rutinjukba.

„A WC-pumpával vagy a kefével próbáljuk minél lejjebb nyomni a vizet a lefolyóba, így azonnal láthatóvá válik a vízvonal, ahol az ásványi lerakódások hajlamosak felhalmozódni. Ha eltávolítjuk a vizet, akkor sokkal könnyebben megtisztíthatjuk ezt a területet” – mutatott rá.

Ezt követően vigyük fel a WC belső felületeire a tisztítószert, majd hagyjuk, hogy néhány óráig kifejthesse a hatását, mielőtt nekilátnánk a súrolásnak. Ha már elegendő idő eltelt, elkezdhetjük a kefével megtisztítani a vécét. Különösen figyeljünk oda a vízvonalra és a perem alatti részekre. Ezután bő vízzel öblítsük ki a vécékagylót, és készen is vagyunk. Fontos megjegyezni, hogy a tisztítószer állási idejére és a végső öblítés idejére is tartsuk csukva a WC-fedelet, hogy a tisztítószer szaga ne terjedjen szét a fürdőszobában.

Mit ajánl a szakértő vízkő ellen?

„Időnként, talán háromhavonta egyszer érdemes vízkőoldót használni, bár ez a víz keménységétől is függ. A rozsdaszínű folt a másik gyakori probléma. Ezt gyakran a víz magas vastartalma okozza, vagy az elöregedett, korrodált csövek. Ilyenkor a fehérítő nem sokat ér, helyette savas tisztítószerre lehet szükség. A friss citromlé is működhet, amelynek finom illata is van" – zárta sorait a szakember.