Imádtuk a képernyőn: rendhagyó Szomszédok-kvízzel emlékezünk Zenthe Ferencre

Kerek évforduló: 20 éve hunyt el Zenthe Ferenc, a Nemzet Színésze és a magyar kultúra ikonikus alakja.

20 éve hunyt el Zenthe Ferenc, a Nemzet Színésze és a magyar kultúra ikonikus alakja. Gazdag életmű: generációk nőttek fel A Tenkes kapitányán, a filmjein és a színházi szerepein.

generációk nőttek fel A Tenkes kapitányán, a filmjein és a színházi szerepein. Különleges tisztelgés: egy retró Szomszédok-kvízzel idézzük fel a legendás színész felejthetetlen alakítását.

A magyar színház- és filmművészet egyik legszerethetőbb alakja, Zenthe Ferenc 2006. július 30-án hunyt el. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művész páratlan derűvel, közvetlenséggel és melegséggel jelenítette meg szerepeit, amelyekkel generációk szívébe lopta be magát

Zenthe Ferenc halálának 20. évfordulóján emlékezünk a színészóriásra. Fotó: MW-archív

Melyek voltak Zenthe Ferenc felejthetetlen alakításai?

Pályafutása során emlékezetes alakítást nyújtott többek között A Tenkes kapitánya című, egy évadot megélt sorozatban, a Jób lázadása című filmben, valamint a Madách Színház legendás előadásaiban. A televíziónézők számára a Szomszédok című teleregényből is ismert, felejthetetlen karaktere révén ugyanis a mindennapok részévé vált. A magyarok évtizedeken át szeretettel fogadták őt az otthonaikban.

Emberi tartása, tiszta humora és utánozhatatlan hangja miatt a közönség mindmáig rajongással emlékszik rá.

A felejthetetlen színészegyéniség emléke előtt egy rendhagyó Szomszédok-kvízzel tisztelgünk. Készen állsz?