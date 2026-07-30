Imádtuk a képernyőn: rendhagyó Szomszédok-kvízzel emlékezünk Zenthe Ferencre

- Kerek évforduló: 20 éve hunyt el Zenthe Ferenc, a Nemzet Színésze és a magyar kultúra ikonikus alakja.
- Gazdag életmű: generációk nőttek fel A Tenkes kapitányán, a filmjein és a színházi szerepein.
- Különleges tisztelgés: egy retró Szomszédok-kvízzel idézzük fel a legendás színész felejthetetlen alakítását.
A magyar színház- és filmművészet egyik legszerethetőbb alakja, Zenthe Ferenc 2006. július 30-án hunyt el. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művész páratlan derűvel, közvetlenséggel és melegséggel jelenítette meg szerepeit, amelyekkel generációk szívébe lopta be magát
Melyek voltak Zenthe Ferenc felejthetetlen alakításai?
Pályafutása során emlékezetes alakítást nyújtott többek között A Tenkes kapitánya című, egy évadot megélt sorozatban, a Jób lázadása című filmben, valamint a Madách Színház legendás előadásaiban. A televíziónézők számára a Szomszédok című teleregényből is ismert, felejthetetlen karaktere révén ugyanis a mindennapok részévé vált. A magyarok évtizedeken át szeretettel fogadták őt az otthonaikban.
Emberi tartása, tiszta humora és utánozhatatlan hangja miatt a közönség mindmáig rajongással emlékszik rá.
A felejthetetlen színészegyéniség emléke előtt egy rendhagyó Szomszédok-kvízzel tisztelgünk. Készen állsz?
Mi volt Zenthe Ferenc karakterének beceneve a Szomszédok című televíziós sorozatban?
Nézd meg az alábbi videót is Zenthe Ferencről: