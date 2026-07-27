Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ültetés

5 zöldség, amelyet még július végén is elvethetsz az őszi betakarításhoz

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sokan úgy gondolják, hogy július végére lezárul a zöldség vetése, pedig ez hatalmas tévhit. Léteznek olyan zöldségek, amelyek kifejezetten jól érzik magukat a hűvösebb időben. Ha a következő 5 növény magja még a következő két hétben a földbe kerül, ősszel bőséges termést hozhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ültetésbetakarítászöldségkertészkedés

Nem kell parlagon hagyni a nyár közepén kiürülő ágyásokat. Szakértők szerint a július végi, augusztus eleji vetés ideális lehet több olyan növény számára is, amely képes gyorsan fejlődni, vagy pont ősszel hozza a legjobb formáját. Lássuk, melyek ezek a nyári zöldségek, és miképp kivitelezhető a többféle zöldség vetése.

Zöldség vetése nyáron
Egy-egy zöldség vetése nyáron is lehetséges. Fotó: 123RF

Zöldség vetése nyáron? Ezek a növények gyönyörű termést hoznak az őszi betakarításhoz

Ne keseredj el, ha lemaradtál az első vetési ciklusról, ugyanis késő nyári ültetés esetén is megtöltheted az éléskamrád házi termesztésű zöldségekkel az őszi időszakban. Néhány zöldségnek pont a meleg talaj biztosít gyors csírázást, az egyre rövidülő nappalok pedig kedveznek a levelek fejlődésének. Mutatjuk, milyen zöldségeket érdemes júliusban elültetni!

1. Retek

Kezdjük a késő nyári vetések bajnokával. A retek a villámgyorsan érő fajták egyike: egyes típusok akár három-négy hét alatt szedhetővé válnak, így még a szeptemberi időszak előtt betakaríthatók. Ráadásul a nyári hőség enyhülésével a gumók ropogósabbá és kevésbé csípőssé válhatnak, mint a forró hónapokban elültetett darabok.

2. Saláta

A sort az egyik legkedveltebb zöldséggel folytatjuk: a fejes- és tépősaláták vetésével sem késtünk még el! A Gardening Soul szakértői szerint a nyár végi vetésből származó saláták gyakran még szebben is fejlődnek, mert a hűvösebb időben kisebb az esélyük a felmagzásra. Érdemes több részletben elvetni őket, így mindig lehet friss saláta az asztalunkon.

3. Cékla

Azt szeretnéd, hogy ősszel mindig legyen gyökérzöldség az asztalon? Akkor júliusban ültess céklát! A legtöbb fajta 50-70 nap alatt éri el a betakarítható méretet, és a hűvös őszi időben különleges ízvilágú céklánk fejlődhet. Szakértők szerint a szeptember végi, október eleji termés a legédesebb mind közül.

4. Sárgarépa

Közismert tévhit a sárgarépával kapcsolatban, hogy csak tavasszal lehet elvetni, hiszen több fajtája nyáron is sikeresen termeszthető. A nyár végi vetésből fejlődő répák a hűvösebb őszi időben különösen zamatossá válhatnak, mert az alacsonyabb hőmérséklet hatására több cukrot raktároznak el. A zöldségtermesztők szerint az ekkor vetett sárgarépa gyakran szebb és édesebb termést ad, mint a legnagyobb hőségben fejlődő növények.

5. Spenót

A spenót nehezen viseli a nyári forróságot, ezért jobb is, ha a szezon második felében vetjük el. Gyors növekedése miatt még az őszi lehűlés előtt szedhető állapotba kerülhet, több vetéssel pedig hetekig elláthat bennünket friss levelekkel.

Erre jobb, ha odafigyelsz vetéskor

A legnagyobb kihívást nyáron a talaj kiszáradása jelentheti. Szakértők szerint a vetés sikerének kulcsa az egyenletes nedvesség biztosítása, különösen csírázás idején. Segíthetünk a helyzeten árnyékolással, mulcsozással és rendszeres öntözéssel. A meleg talaj ugyan segíti a gyors csírázást, de a frissen vetett magok könnyen kiszáradhatnak, ha nem kapnak elegendő vizet. Sok kertész szerint érdemes ritkábban, de bőségesebben öntözni nagy hőség idején, hogy a talaj mélyebb rétegeibe is jusson víz. Emellett fontos, hogy sose napközben öntözzünk, mert könnyen kiéghetnek a növényeink a kánikulában.

Ha kíváncsi vagy, hogyan vesd el a nyári zöldségeket, akkor nézd meg a témában készült szakértői videót:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!