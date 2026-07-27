5 zöldség, amelyet még július végén is elvethetsz az őszi betakarításhoz

Nem kell parlagon hagyni a nyár közepén kiürülő ágyásokat. Szakértők szerint a július végi, augusztus eleji vetés ideális lehet több olyan növény számára is, amely képes gyorsan fejlődni, vagy pont ősszel hozza a legjobb formáját. Lássuk, melyek ezek a nyári zöldségek, és miképp kivitelezhető a többféle zöldség vetése.

Egy-egy zöldség vetése nyáron is lehetséges. Fotó: 123RF

Zöldség vetése nyáron? Ezek a növények gyönyörű termést hoznak az őszi betakarításhoz

Ne keseredj el, ha lemaradtál az első vetési ciklusról, ugyanis késő nyári ültetés esetén is megtöltheted az éléskamrád házi termesztésű zöldségekkel az őszi időszakban. Néhány zöldségnek pont a meleg talaj biztosít gyors csírázást, az egyre rövidülő nappalok pedig kedveznek a levelek fejlődésének. Mutatjuk, milyen zöldségeket érdemes júliusban elültetni!

1. Retek

Kezdjük a késő nyári vetések bajnokával. A retek a villámgyorsan érő fajták egyike: egyes típusok akár három-négy hét alatt szedhetővé válnak, így még a szeptemberi időszak előtt betakaríthatók. Ráadásul a nyári hőség enyhülésével a gumók ropogósabbá és kevésbé csípőssé válhatnak, mint a forró hónapokban elültetett darabok.

2. Saláta

A sort az egyik legkedveltebb zöldséggel folytatjuk: a fejes- és tépősaláták vetésével sem késtünk még el! A Gardening Soul szakértői szerint a nyár végi vetésből származó saláták gyakran még szebben is fejlődnek, mert a hűvösebb időben kisebb az esélyük a felmagzásra. Érdemes több részletben elvetni őket, így mindig lehet friss saláta az asztalunkon.

3. Cékla

Azt szeretnéd, hogy ősszel mindig legyen gyökérzöldség az asztalon? Akkor júliusban ültess céklát! A legtöbb fajta 50-70 nap alatt éri el a betakarítható méretet, és a hűvös őszi időben különleges ízvilágú céklánk fejlődhet. Szakértők szerint a szeptember végi, október eleji termés a legédesebb mind közül.

4. Sárgarépa

Közismert tévhit a sárgarépával kapcsolatban, hogy csak tavasszal lehet elvetni, hiszen több fajtája nyáron is sikeresen termeszthető. A nyár végi vetésből fejlődő répák a hűvösebb őszi időben különösen zamatossá válhatnak, mert az alacsonyabb hőmérséklet hatására több cukrot raktároznak el. A zöldségtermesztők szerint az ekkor vetett sárgarépa gyakran szebb és édesebb termést ad, mint a legnagyobb hőségben fejlődő növények.