Ez a 30 másodperces teszt fontos dolgot árulhat el az egészségéről

A 30 másodperces teszt az alsótest, elsősorban a lábak izomerejét méri. Ez azért fontos, mert a láberő az egyensúly és az állóképesség mellett azok közé a képességek közé tartozott, amelyek a legerősebb kapcsolatot mutatták az alacsonyabb halálozási kockázattal.

A 30 másodperces teszt a láberőt méri. Egy fittségi tesztekkel végzett kutatás kapcsolatot talált a fizikai állapot és a halálozási kockázat között (illusztráció) Fotó: moona.lt

Ennyit kell teljesíteni 30 másodperc alatt

A székből felállási teszthez egy stabil, karfa nélküli székre van szükség. A résztvevő leül, karját összefonja a mellkasán, majd 30 másodperc alatt annyiszor áll fel teljesen és ül vissza, ahányszor csak tud.

A forrás szerint 65 év felett 10–15 teljes felállás számít nagyjából átlagos eredménynek. A 15 feletti teljesítmény átlag feletti lehet, míg nyolcnál kevesebb ismétlés korlátozottabb láberőre utalhat.

Több mint 13 ezer embert vizsgáltak

A JAMA Network Open tanulmányában 13 423 idősebb felnőtt fizikai fittségét hét különböző teszttel mérték, majd körülbelül hét évig követték őket. A legfittebb 20 százaléknál 61 százalékkal alacsonyabb halálozási kockázatot találtak, mint a legkevésbé fitteknél.

A 61 százalékos különbség az összesített fittségi eredményre vonatkozott, nem kizárólag a 30 másodperces tesztre. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, nem orvosi határértékek – írta meg a Focus online.

Ezzel a pár perces teszttel kiderítheti, milyen az egészségi állapota

Egy egyszerű, néhány másodperces teszt is sokat elárulhat arról, milyen formában van. A teszt segít gyorsan felmérni az egészségi állapot egyik legfontosabb mutatóját: az egyensúlyt és a stabilitást.

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