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csillagjegy

Bőség és szerencse: 4 csillagjegy, amelynek fantasztikusan alakul az augusztus

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2026. augusztus 15-én négy csillagjegy számára különleges kapuk nyílnak meg a bőség és a szerencse felé. Ezen a szombaton a Merkúr és a Jupiter együttállása tökéletesedik az Oroszlán jegyében, miközben a Hold belép a Mérlegbe.
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csillagjegyszerencsehold

A Mérleg Hold érzelmi távolságtartást biztosít, így tisztán és felülről láthatjuk meg a kínálkozó lehetőségeket. Nem fogunk aggódni a hibák miatt, sem attól, ha egyedül kell cselekednünk.

4 csillagjegy, amelynek fantasztikusan alakul az augusztus
4 csillagjegy, amelynek fantasztikusan alakul az augusztus - Fotó: Shutterstock 

Íme az a 4 csillagjegy, amely a legtöbbet profitálhatja ebből a szerencsés energiából:

1. Szűz

A Hold Mérlegbe lépésével erős késztetést érzel arra, hogy az energiáidat olyan tevékenységekbe fektesd, amelyek kézzelfogható pénzt hoznak. Ez lehet egy új online pénzkereseti lehetőség, vagy akár a házban lévő, már nem használt dolgok kiszelektálása és eladása. Pontosan látni fogod, hogyan fordítsd a környezetedben lévő javakat a saját előnyödre. 

2. Halak

A bőség most egy mély, bizalmas partnerségen keresztül áramlik feléd. A Hold a titkok házába lép, ami arra ösztönöz, hogy a terveidet tartsd meg magadnak, és dolgozz a színfalak mögött. Minél kevesebbet árulsz el a külvilágnak a folyamatban lévő ügyeidről, annál sikeresebb és szerencsésebb leszel. 

3. Skorpió

A Hold a rejtett ellenségek házát világítja meg, ami azt jelenti, hogy eljött a cselekvés ideje. A Merkúr és a Jupiter támogatásával most aktívan teszel azért a bőségért, amit megérdemelsz. Ha egy rossz szokás gátol, most véget vetsz neki; ha egy mérgező személy áll az utadban, tisztázó beszélgetést kezdeményezel. A proaktivitásod gyors eredményeket hoz. 

4. Bika

A Hold a rutinok és a munka házában jár, ami rendkívül produktívvá tesz. A mai napon a hatékonyságoddal vonzod be a szerencsét. A csillagok segítenek abban, hogy stratégiailag gondolkodj, így elkerülöd a halogatást és a felesleges feladatokat. Az alapokra fókuszálva azonnal látni fogod, mi működik az életedben és mi nem.

 

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