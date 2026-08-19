Ezért nem egyforma a két oldalad, és ezt jelenti, ha az egyik oldalon baj van

Az agyféltekék és a jógikus energiacsatornák között összefüggés van.

A jobb oldaladhoz férfias és cselekvő dinamikák, míg a bal oldaladhoz befogadó, nőies és anyai minták kapcsolódnak.

Az elbillent belső mérleg tudatos öngyógyítással helyreállítható.

A test két oldala olyan, mintha két dimenzió egyszerre élne benned. Ez az egyik legizgalmasabb terület a modern önismeretben, hiszen a fizikai valód sosem hazudik. Habár a tükörbe nézve hajlamos lehetsz esztétikai hibaként kezelni az eltéréseket, a holisztikus szemlélet szerint a bal és a jobb oldalad két külön történetet mesél el rólad. Benned feszül a racionalitás és az intuíció, az adás és a befogadás örök kettőssége. Az orvostudomány is megerősíti ezt, hiszen két agyféltekével rendelkezel, melyek eltérő funkciókat látnak el. A jóga ősi bölcsessége pedig évezredek óta tanítja, hogy az egység – ami maga a jóga szó jelentése – csak e két minőség összehangolásával jöhet létre. Ez az egység nem statikus állapot, hanem egy dinamikus tánc a benned élő férfi és női minőségek között. Ha megérted, miért billent ki a mérleg nyelve, megszűnik a harc a testeddel, és elkezdődhet a valódi gyógyulás. A tüneteid valójában baráti figyelmeztetések, amelyek arra hívnak, hogy nézz rá az életed elhanyagolt területeire.

A test két oldala nem egyforma, ezért fontos megfigyelned, hol jelentkeznek testi panaszok

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A test két oldala nem egyforma – a testi egyensúlyhiány lelki okai

Az emberi test két függőleges térfélre osztható, melyeket az idegrendszer keresztirányú vezérlése köt össze. Míg a tudomány a bal agyféltekét a logikával, a jobbat pedig a kreativitással köti össze, a spirituális hagyományok ennél is mélyebbre hatolnak. A jógában két fő energiacsatornát, a Pingalát és az Idát különböztetik meg: egyik a Nap tüzes, aktív, másik a Hold hűvös, befogadó erejét képviseli. A jin és jang pedig a távol-keleti filozófia alapelve, amely az ellentétes, mégis egymást kiegészítő erők egységét és az univerzális harmóniát jelképezi. Amikor ez a két csatorna nem egyformán átjárható, a fizikai test aszimmetriával válaszol.

A jobb oldal – a külvilág és a cselekvés birodalma

A jobb oldalad a Nap-energia, a férfias, maszkulin minőség hordozója. Ez a kifelé élő éned, amely a cselekvésért, az önérvényesítésért és a racionalitásért felel. Ha a jobb oldalad erősebb, feszesebb, akkor lehet, hogy túlzott kontroll alatt tartod az életed. Azt üzeni: „Mindig adok, megyek, csinálok... de vajon képes vagyok néha megállni?”. Ez a teljesítménykényszer és a túlvállalás oldala. Ha itt jelentkeznek tünetek, akkor az gyakran a munkával, a karrierrel, a határok kijelölésével vagy az apai mintákkal kapcsolatos konfliktusra utal. Ide tartozik a tekintélyszemélyekkel való viszony és a külvilágban való érvényesülés nehézsége.