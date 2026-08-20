Te megmernéd lesni őket? Ezek a világ legrémisztőbb helyei – Videók

A világ legijesztőbb helyei között akadnak elhagyatott városok, hátborzongató szigetek és rejtélyes, legendákkal övezett területek is.

A Roopkund-tó csontvázaitól a mexikói Babák szigetén át a türkmenisztáni Pokol kapujáig mindegyik hely különleges történetet rejt.

Mutatjuk a világ legfélelmetesebb helyeit, ahová csak a legbátrabbak merészkednének.

A horrorfilmekből már ismerünk pár rémisztő helyet, de mindig megnyugtatjuk magunkat a végén, hogy csak kitaláció. De mi van, ha mégis léteznek? Sőt, sokkal ijesztőbbek, mint várnánk. Nem önnek való a tengerpartos utazás, inkább valami misztikusra vágyik? A lista hosszú, de íme a világ legrémisztőbb helyei!

A világ legrémisztőbb helyei közül az egyik nem messze tőlünk, Csehországban található. Ez nem más, mint a sedleci csonttemető, Kutná Horaban.

Fotó: Michael Snell / AFP

A világ legrémisztőbb helyei, amelyek valóban léteznek

Népszerű temetkező hely

Nem is kell messzire utaznunk ahhoz, hogy valami igazán félelmeteset lássunk. Csehországban van Kutná Hora kisváros, ahol igazi csontokból díszített kápolnában járhatunk. Az 1200-as években az apát hozott egy maréknyi földet a Szentföldről és szétszórta a városka temetőjében. A hívők körében elegáns és népszerű temetkezőhely lett. A baj akkor történt, amikor jött a pestis járvány és a térséget is elérte. Miután a temető megtelt, a csontokat levitték a templom alá, ahol kialakítottak egy kápolnát. A művészeket megihlették a felhalmozott csontvázak és díszeket kezdtek el belőlük faragni. A leghíresebb alkotás az emberi maradványokból készült hatalmas csillár, ami a kápolna csúcsdísze.

A jég alatt lapuló csontvázak

Indiában található a Roopkund nevezetű gleccser tó. A táj vitathatatlanul gyönyörű, de vajon megéri közel merészkedni hozzá? A jégár ötezer méter felett található elhagyott területen fekszik. Először 1942-ben derült fény a rémisztő titkára, mikor a jég elolvadt. A tó mélyén emberi maradványokat és csontvázakat találtak. A kutatásokból kiderült, hogy még az 1200-as évekből maradtak ott. Azt viszont senki nem tudja, hogy hogyan és miért kerültek oda. Egy biztos: az összes koponyán töréseket és repedéseket találtak. Valószínűleg a lezúduló hó vagy jég sodorta az áldozatokat a tóba, de az is lehet, hogy ennél sokkal kegyetlenebb dolgok történtek ott. A Csontváz-tavat egyre több turista keresi fel, a legelhivatottabbak pedig még a csontokból is lopnak, hogy szuvenírként megtartsák.