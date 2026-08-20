Te megmernéd lesni őket? Ezek a világ legrémisztőbb helyei – Videók

- A világ legijesztőbb helyei között akadnak elhagyatott városok, hátborzongató szigetek és rejtélyes, legendákkal övezett területek is.
- A Roopkund-tó csontvázaitól a mexikói Babák szigetén át a türkmenisztáni Pokol kapujáig mindegyik hely különleges történetet rejt.
- Mutatjuk a világ legfélelmetesebb helyeit, ahová csak a legbátrabbak merészkednének.
A horrorfilmekből már ismerünk pár rémisztő helyet, de mindig megnyugtatjuk magunkat a végén, hogy csak kitaláció. De mi van, ha mégis léteznek? Sőt, sokkal ijesztőbbek, mint várnánk. Nem önnek való a tengerpartos utazás, inkább valami misztikusra vágyik? A lista hosszú, de íme a világ legrémisztőbb helyei!
A világ legrémisztőbb helyei, amelyek valóban léteznek
Népszerű temetkező hely
Nem is kell messzire utaznunk ahhoz, hogy valami igazán félelmeteset lássunk. Csehországban van Kutná Hora kisváros, ahol igazi csontokból díszített kápolnában járhatunk. Az 1200-as években az apát hozott egy maréknyi földet a Szentföldről és szétszórta a városka temetőjében. A hívők körében elegáns és népszerű temetkezőhely lett. A baj akkor történt, amikor jött a pestis járvány és a térséget is elérte. Miután a temető megtelt, a csontokat levitték a templom alá, ahol kialakítottak egy kápolnát. A művészeket megihlették a felhalmozott csontvázak és díszeket kezdtek el belőlük faragni. A leghíresebb alkotás az emberi maradványokból készült hatalmas csillár, ami a kápolna csúcsdísze.
A jég alatt lapuló csontvázak
Indiában található a Roopkund nevezetű gleccser tó. A táj vitathatatlanul gyönyörű, de vajon megéri közel merészkedni hozzá? A jégár ötezer méter felett található elhagyott területen fekszik. Először 1942-ben derült fény a rémisztő titkára, mikor a jég elolvadt. A tó mélyén emberi maradványokat és csontvázakat találtak. A kutatásokból kiderült, hogy még az 1200-as évekből maradtak ott. Azt viszont senki nem tudja, hogy hogyan és miért kerültek oda. Egy biztos: az összes koponyán töréseket és repedéseket találtak. Valószínűleg a lezúduló hó vagy jég sodorta az áldozatokat a tóba, de az is lehet, hogy ennél sokkal kegyetlenebb dolgok történtek ott. A Csontváz-tavat egyre több turista keresi fel, a legelhivatottabbak pedig még a csontokból is lopnak, hogy szuvenírként megtartsák.
Mexikói baba erdő
A Babák szigete Mexikóban található, de közel sem olyan kedves, mint azt elsőre gondolnánk. A helyszín tökéletes lenne horrorfilm forgatáshoz. Az 1950-es években ezen a szigeten élt Julián Santa Ana. Ő kezdte el játékbabákkal díszíteni a szigetet, hogy egy általa elképzelt szellemnek kedveskedjen. De ki ez a szellem? A part közelében vízbe fulladt egy kislány és onnantól kezdve Ana mindig halk lépteket és zajokat hallott maga körül. Úgy gondolta, hogy ez a lány szelleme, aki nem tud nyugovóra térni. A helyiek, majd a turisták körében is elterjedt a rémhír, így mások is érkeztek ide, hogy babával ajándékozzák meg a szellemet. A kedves gesztus viszont inkább rémisztővé tette a mexikói szigetet, a babák legnagyobb része már törött és koszos.
A Pokol kapuja
Türkmenisztánban, ami akkor még szovjet terület volt 1971-ben felfedeztek egy olaj- és földgázlelőhelyet a Karakum-sivatagban. A fúrások során egyszer rossz helyen ütöttek rést a földbe, aminek következtében egy harminc méter mély kráter keletkezett, amiből kitört a mérgező földgáz. A probléma megoldására azt találták ki, hogy meggyújtják, aminek következtében a szivárgó gáz elég. Azonban nem sült el túl jól: a mérgező anyag azóta is folyamatosan szivárog, ráadásul a gyújtott tüzet folyamatosan táplálja. Így jött létre egy hetven méter széles tűzbarlang, amit sokan csak a Pokol kapujaként emlegetnek. A hely misztikus és ijesztően gyönyörű.
Az elhagyatott város
A csernobili katasztrófa az egyik leghíresebb szörnyűség a világban. Az 1986-ban történt atomerőmű robbanás pillanatok alatt pusztította el az ukrán várost. A lakosokat minél gyorsabban kellett evakuálni, így a menekülő úton elhagyott cipők, tárgyak, gyerekjátékok és megannyi személyes tárgy hever. Szerencsére sokak életét sikerült megmenteni, de sokan nem élték túl a robbanást és a levegőbe kerülő mérgező anyagokat. Pripjaty azóta is szellemváros, senki nem tért és nem is térhet oda vissza. Vannak turista útvonalak, ahová csak idegenvezetővel engedett a belépés. Sokan úgy tartják, hogy a mérgezett területeken az ott maradt emberek szörnnyé változtak és kísértik a turistákat.
A tiltott sziget
Olaszország Poveglia szigete jogosan kiérdemelte az egyik leghátborzongatóbb sziget címet. Még jó pár évszázaddal ezelőtt, a középkorban egy hangulatos és népszerű sziget volt, ahol a lakók békében éltek. A pestisjárvány idején viszont kiköltöztették a lakókat, hogy a fertőzötteket itt különítsék el. Kétezer ember vesztette itt életét a betegség miatt. A sziget ezután sokáig lakatlan maradt, majd 1922-ben elmegyógyintézetet építettek ide. Povegliában ezután egyetlen ember kezelte a veszélyes problémásokat. A szóbeszédek szerint kegyetlenül bánt velük és tiltott kísérleteket végzett rajtuk. Az elmegyógyintézet a mai napig ott áll a szigeten, de lakatlan.
Az ízléses szellemház
A floridai Palm Beachen, elegáns helyen épült a Riddle-ház, ami temetkezési vállalatként működött. A cég egyik alkalmazottja, Joseph egyik nap öngyilkos lett a padláson. Ezután a tulajdonosok paranormális jelenségekre lettek figyelmesek. A munka ezután megszűnt, de a ház azóta is lakatlan. Ugyanis a mesék szerint Joseph szelleme azóta is kísérti a házat, és mindenkit megtámad, akik be meri tenni lábát a tetőtérre. A történet rémisztően hasonlít a Démonok között című filmre. Egy férfi arról számolt be, hogy őt a hajánál fogva dobta ki a házból a szellem.
Hádész küldöttei
A szerelem városa tartogat számunkra rémséges meglepetéseket. A legendák szerint a Párizs alatt futó földalatti járatokban laktak az ősi szellemek és az alvilág istenének, Hádésznak a küldöttei. Az alagút 600 km hosszú, amit még a mai napig sem tártak fel teljesen. A már átvizsgált részeken szerveznek csoportos túrákat képzett vezetőkkel, de sokszor így is lemarad egy-két ember. A labirintus igen bonyolult, könnyű benne elveszni. Az előkerültek kísértetekről és emberi csontvázakról számoltak be.
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