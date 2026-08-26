Így készülj az iskolakezdésre ADHD-s gyermekkel: jól bevált tippek a pszichológustól

Az ADHD-s gyerekeknek az iskolai szabályokhoz való alkalmazkodás legalább akkora kihívás, mint maga a tanulás.

A megbélyegzés komoly feszültséget okozhat, amely indulatkitörésekben vagy kiborulásokban is megjelenhet.

A szülők és pedagógusok együttműködése, valamint a kiszámítható rutin sokat segíthet

5 tipp a szakértőtől, ami segít az ADHD-s gyereknek és a családnak

Az iskolakezdés cseppet sem könnyíti meg a helyzetet – az ADHD-s gyermekek energiáját sokkal jobban megcsapolja a közösségnek való megfelelés, mint maga a tanulás, az egy helyben ülés, vagy a figyelem fenntartása.

Egy ADHD-val élő gyerekek nehezen megy a csendben ülés és gyakran félbeszakít másokat.

Fotó: Mishchenko Svitlana / Shutterstock

Mi az ADHD és miért különösen nehéz az ezzel élőknek az iskolakezdés?

Az ADHD jelentése: figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, angolul Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Az ADHD

a fizikai nyugtalanságot,

a folyamatos mozgáskényszert,

a hirtelen, meggondolatlan reakciókat

a hiperfókuszt (amikor az érintett órákra teljesen elmerül egy őt érdeklő témában, miközben minden mást elfelejt)

az idővakságot (amikor valaki képtelen felmérni, mennyi idő telt el, vagy mennyi kell egy feladathoz)

foglalja magában.

Az iskolakezdés előtti felkészülés különösen fontos ADHD-s gyermekek esetében. Kisiskoláskorban a rutin kialakítása, a szervezett tanulási környezet és az eszközök ellenőrzése segíthet a zökkenőmentes kezdésben, a felső tagozaton a tanulási stratégiák fejlesztése a kulcsfontosságú

− kezdi Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

A megfelelési kényszer szorításában

Az iskolai rendszer az egy helyben ülő, utasításokat követő gyerekekre van „tervezve". Az ADHD-s gyermek ebből a mintából látványosan kilóg.

Ő az, aki belekérdez, aki babrál, aki elhagyja a felszerelését, vagy túl hevesen reagál. Előfordulhat, hogy a közösség gyorsan rásüti a bélyeget: ő a problémás, a zavaró, a „rossz. Ezt a megbélyegzést a gyermek akaratlanul is beépíti az önképébe, és elhiszi, hogy ő selejtes. Csakhogy náluk ez a szorongás ritkán csendes: a felgyülemlett feszültség gyakran indulatkitörésekben, dacban vagy látványos kiborulásokban tör utat magának – amit a környezet sajnos hibásan „rosszaságnak” könyvel el

− avat be a szakember, majd hozzáteszi: