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ADHD

Így készülj az iskolakezdésre ADHD-s gyermekkel: jól bevált tippek a pszichológustól

33 perce
Olvasási idő: 10 perc
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Hogy éreznéd magad, ha szinte minden nap elkésnél az iskolából, vagy ha a legjobb szándékod ellenére is folyton elkalandoznának a gondolataid, és emiatt órákig ülnél a lecke felett? Ez nem egy rosszabb nap forgatókönyve, hanem egy ADHD-val élő iskolás élete. Klinikai szakpszichológussal jártunk utána, hogyan segíthetjük őket az iskolakezdésben és a tanulási nehézségek feloldásában.
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ADHDiskolakezdésfigyelemzavarhiperaktivitás
  • Az ADHD-s gyerekeknek az iskolai szabályokhoz való alkalmazkodás legalább akkora kihívás, mint maga a tanulás.
  • A megbélyegzés komoly feszültséget okozhat, amely indulatkitörésekben vagy kiborulásokban is megjelenhet.
  • A szülők és pedagógusok együttműködése, valamint a kiszámítható rutin sokat segíthet 
  • 5 tipp a szakértőtől, ami segít az ADHD-s gyereknek és a családnak

Az iskolakezdés cseppet sem könnyíti meg a helyzetet – az ADHD-s gyermekek energiáját sokkal jobban megcsapolja a közösségnek való megfelelés, mint maga a tanulás, az egy helyben ülés, vagy a figyelem fenntartása.

Frusztrált ADHD-s gyermek a füzete fölött búslakodik
Egy ADHD-val élő gyerekek nehezen megy a csendben ülés és gyakran félbeszakít másokat.
Fotó: Mishchenko Svitlana / Shutterstock

Mi az ADHD és miért különösen nehéz az ezzel élőknek az iskolakezdés?

Az ADHD jelentése: figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, angolul Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Az ADHD

  • a fizikai nyugtalanságot,
  • a folyamatos mozgáskényszert, 
  • a hirtelen, meggondolatlan reakciókat 
  • a hiperfókuszt (amikor az érintett órákra teljesen elmerül egy őt érdeklő témában, miközben minden mást elfelejt)
  • az idővakságot (amikor valaki képtelen felmérni, mennyi idő telt el, vagy mennyi kell egy feladathoz)

foglalja magában.

Az iskolakezdés előtti felkészülés különösen fontos ADHD-s gyermekek esetében. Kisiskoláskorban a rutin kialakítása, a szervezett tanulási környezet és az eszközök ellenőrzése segíthet a zökkenőmentes kezdésben, a felső tagozaton a tanulási stratégiák fejlesztése a kulcsfontosságú

− kezdi Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

A megfelelési kényszer szorításában

Az iskolai rendszer az egy helyben ülő, utasításokat követő gyerekekre van „tervezve". Az ADHD-s gyermek ebből a mintából látványosan kilóg. 

Ő az, aki belekérdez, aki babrál, aki elhagyja a felszerelését, vagy túl hevesen reagál. Előfordulhat, hogy a közösség gyorsan rásüti a bélyeget: ő a problémás, a zavaró, a „rossz. Ezt a megbélyegzést a gyermek akaratlanul is beépíti az önképébe, és elhiszi, hogy ő selejtes. Csakhogy náluk ez a szorongás ritkán csendes: a felgyülemlett feszültség gyakran indulatkitörésekben, dacban vagy látványos kiborulásokban tör utat magának – amit a környezet sajnos hibásan „rosszaságnak” könyvel el

− avat be a szakember, majd hozzáteszi:

kiemelten fontos, hogy a szülők őszintén elmondják a pedagógusoknak a tényeket, vagyis azt, hogy a gyermek nem azért nem figyel, mert lusta, és nem azért mozog, mert szemtelen. Az ő „belső motorja” és figyelmi szűrője másképp van beállítva. Ő is látja, mit várnak el tőle, és kétségbeesetten szeretne jó gyerek lenni, de a teste és az agya gyakran felülírja az akaratát. A megfelelési kényszer náluk egy folyamatos, kimerítő színjáték: minden erejükkel próbálnak „normálisnak” tűnni, ami délutánra teljesen felemészti az energiájukat.

Gyereket csúfolják az osztálytársai
Tévhit, hogy az ADHD csupán „rossz nevelés” vagy „kezelhetetlen hiszti” eredménye.
Fotó: Pressmaster / Shutterstock

Honnan tudom, hogy ADHD-s vagyok?

Léteznek hivatalos, nemzetközileg elismert szűrőtesztek felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. A leggyakrabban használt eszköz az ASRS v1.1 (Adult ADHD Self-Report Scale), amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői dolgoztak ki, de megbízható tesztek találhatók itt is.

Fontos tudni, hogy az online tesztek csak a gyanú megerősítésére alkalmasak, hivatalos diagnózist nem adnak. A hivatalos diagnózishoz komplex pszichiátriai kivizsgálás szükség. 

5 tipp a szakértőtől, ami segít az ADHD-s gyereknek és a családnak

  • Mivel az iskolai fókuszálás óriási energiát emészt fel, délutánonként elengedhetetlen a feszültségoldó mozgás és az ingerszegény környezetben, apró részletekre bontott házi feladatírás. 
  • Egyszerre csak egy feladatot adj a gyermeknek, mert a többlépcsős kérésekbe könnyen belezavarodik.
  • Használjatok képeket, piktogramokat az osztálytermi szabályok szemléltetésére.
  • Engedd meg, hogy egy picit nyújtózzon, vagy bízzunk rá fizikai feladatot (pl. ceruzahegyezés)
  • A táskát és a ruhát már előző este, közösen készítsétek össze, hogy elkerüljétek a stresszes reggeli kapkodást.

Mennyire jellemző az ADHD-val élők társadalom általi megbélyegzése?

Sokan még mindig úgy vélik, hogy az ADHD „nem igazi betegség”, csupán a modern kor szüleménye, a túl sok képernyőidő eredménye vagy a rossz nevelés következménye. Az ADHD-s gyermekeket a tanárok és a kortársak gyakran bélyegzik meg „rosszcsontként”, „neveletlenként” vagy „problémásként”, ami kiközösítéshez vezethet. Ez belső szégyenérzethez, súlyos önértékelési problémákhoz, szorongáshoz vagy akár depresszióhoz vezethet.

Kinőhető-e az ADHD felnőttkorra? 

Általában nem nőhető ki teljesen felnőttkorra, bár a tünetek formája változhat az évek során. A gyermekkori szaladgálás és külső nyugtalanság felnőttkorra gyakran átalakul belső feszültséggé, ellazulási nehézséggé. Sokan felnőttkorra megtanulnak együtt élni az állapottal, és olyan megküzdési stratégiákat alakítanak ki, amelyekkel kompenzálják a nehézségeket. 

Az alábbi videó tökéletesen rámutat az ADHD-val élő gyerekek tipikus tüneteire:

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