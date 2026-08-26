Így készülj az iskolakezdésre ADHD-s gyermekkel: jól bevált tippek a pszichológustól

- Az ADHD-s gyerekeknek az iskolai szabályokhoz való alkalmazkodás legalább akkora kihívás, mint maga a tanulás.
- A megbélyegzés komoly feszültséget okozhat, amely indulatkitörésekben vagy kiborulásokban is megjelenhet.
- A szülők és pedagógusok együttműködése, valamint a kiszámítható rutin sokat segíthet
- 5 tipp a szakértőtől, ami segít az ADHD-s gyereknek és a családnak
Az iskolakezdés cseppet sem könnyíti meg a helyzetet – az ADHD-s gyermekek energiáját sokkal jobban megcsapolja a közösségnek való megfelelés, mint maga a tanulás, az egy helyben ülés, vagy a figyelem fenntartása.
Mi az ADHD és miért különösen nehéz az ezzel élőknek az iskolakezdés?
Az ADHD jelentése: figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, angolul Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Az ADHD
- a fizikai nyugtalanságot,
- a folyamatos mozgáskényszert,
- a hirtelen, meggondolatlan reakciókat
- a hiperfókuszt (amikor az érintett órákra teljesen elmerül egy őt érdeklő témában, miközben minden mást elfelejt)
- az idővakságot (amikor valaki képtelen felmérni, mennyi idő telt el, vagy mennyi kell egy feladathoz)
foglalja magában.
Az iskolakezdés előtti felkészülés különösen fontos ADHD-s gyermekek esetében. Kisiskoláskorban a rutin kialakítása, a szervezett tanulási környezet és az eszközök ellenőrzése segíthet a zökkenőmentes kezdésben, a felső tagozaton a tanulási stratégiák fejlesztése a kulcsfontosságú
− kezdi Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
A megfelelési kényszer szorításában
Az iskolai rendszer az egy helyben ülő, utasításokat követő gyerekekre van „tervezve". Az ADHD-s gyermek ebből a mintából látványosan kilóg.
Ő az, aki belekérdez, aki babrál, aki elhagyja a felszerelését, vagy túl hevesen reagál. Előfordulhat, hogy a közösség gyorsan rásüti a bélyeget: ő a problémás, a zavaró, a „rossz. Ezt a megbélyegzést a gyermek akaratlanul is beépíti az önképébe, és elhiszi, hogy ő selejtes. Csakhogy náluk ez a szorongás ritkán csendes: a felgyülemlett feszültség gyakran indulatkitörésekben, dacban vagy látványos kiborulásokban tör utat magának – amit a környezet sajnos hibásan „rosszaságnak” könyvel el
− avat be a szakember, majd hozzáteszi:
kiemelten fontos, hogy a szülők őszintén elmondják a pedagógusoknak a tényeket, vagyis azt, hogy a gyermek nem azért nem figyel, mert lusta, és nem azért mozog, mert szemtelen. Az ő „belső motorja” és figyelmi szűrője másképp van beállítva. Ő is látja, mit várnak el tőle, és kétségbeesetten szeretne jó gyerek lenni, de a teste és az agya gyakran felülírja az akaratát. A megfelelési kényszer náluk egy folyamatos, kimerítő színjáték: minden erejükkel próbálnak „normálisnak” tűnni, ami délutánra teljesen felemészti az energiájukat.
Honnan tudom, hogy ADHD-s vagyok?
Léteznek hivatalos, nemzetközileg elismert szűrőtesztek felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. A leggyakrabban használt eszköz az ASRS v1.1 (Adult ADHD Self-Report Scale), amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői dolgoztak ki, de megbízható tesztek találhatók itt is.
Fontos tudni, hogy az online tesztek csak a gyanú megerősítésére alkalmasak, hivatalos diagnózist nem adnak. A hivatalos diagnózishoz komplex pszichiátriai kivizsgálás szükség.
5 tipp a szakértőtől, ami segít az ADHD-s gyereknek és a családnak
- Mivel az iskolai fókuszálás óriási energiát emészt fel, délutánonként elengedhetetlen a feszültségoldó mozgás és az ingerszegény környezetben, apró részletekre bontott házi feladatírás.
- Egyszerre csak egy feladatot adj a gyermeknek, mert a többlépcsős kérésekbe könnyen belezavarodik.
- Használjatok képeket, piktogramokat az osztálytermi szabályok szemléltetésére.
- Engedd meg, hogy egy picit nyújtózzon, vagy bízzunk rá fizikai feladatot (pl. ceruzahegyezés)
- A táskát és a ruhát már előző este, közösen készítsétek össze, hogy elkerüljétek a stresszes reggeli kapkodást.
Mennyire jellemző az ADHD-val élők társadalom általi megbélyegzése?
Sokan még mindig úgy vélik, hogy az ADHD „nem igazi betegség”, csupán a modern kor szüleménye, a túl sok képernyőidő eredménye vagy a rossz nevelés következménye. Az ADHD-s gyermekeket a tanárok és a kortársak gyakran bélyegzik meg „rosszcsontként”, „neveletlenként” vagy „problémásként”, ami kiközösítéshez vezethet. Ez belső szégyenérzethez, súlyos önértékelési problémákhoz, szorongáshoz vagy akár depresszióhoz vezethet.
Kinőhető-e az ADHD felnőttkorra?
Általában nem nőhető ki teljesen felnőttkorra, bár a tünetek formája változhat az évek során. A gyermekkori szaladgálás és külső nyugtalanság felnőttkorra gyakran átalakul belső feszültséggé, ellazulási nehézséggé. Sokan felnőttkorra megtanulnak együtt élni az állapottal, és olyan megküzdési stratégiákat alakítanak ki, amelyekkel kompenzálják a nehézségeket.
Az alábbi videó tökéletesen rámutat az ADHD-val élő gyerekek tipikus tüneteire:
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