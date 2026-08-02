Tudtad? Ez a nyári gyümölcs egy igazi szuperélelmiszer

Bemutatjuk, mi a különbség a fekete és a kék áfonya között.

Eláruljuk azt is, hogy milyen egészségügyi előnyökkel járhat a rendszeres áfonyafogyasztás.

Emellett megmutatjuk, mikor kezdődik az áfonyaszezon, és meddig van lehetőség fogyasztani ezt a szupergyümölcsöt.

Az áfonya évek óta szerepel a dietetikusok és táplálkozástudományi szakemberek kedvencei között, nem véletlenül. Habár sokan egyetlen gyümölcsként gondolnak rá, valójában több fajtája ismert. Magyarországon leggyakrabban a termesztett kék áfonyával találkozhatunk, de a vadon élő fekete áfonya még magasabb antioxidáns-tartalmáról híres. Mindkettő igazi szupergyümölcs, amelyet érdemes beilleszteni a nyári étrendbe. Lássuk, miért különleges az áfonya hatása a szervezetre!

Az áfonya hatása az egészségre: elképesztő, mi mindenre jó! Fotó: 123RF

Az áfonya hatásai, amelyekről túl kevés szó esik

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy az áfonya rendszeres fogyasztása nemcsak a bélrendszerre és a szívre lehet kedvező hatással, hanem az agyműködést, valamint az immunrendszert is támogathatja. Utánajártunk, hogy ezenfelül milyen jótékony hatásai lehetnek még ennek a szupergyümölcsnek. Bemutatjuk azt is, hogy melyik fajtáját miért érdemes fogyasztani.

Mi a különbség a kék áfonya és a fekete áfonya között?

Hár első pillantásra hasonlónak tűnnek, a két fajta között jelentős különbségek vannak.

A kék áfonya nagyobb szemű, belül világos húsú, enyhébb, édesebb ízű gyümölcs. Ezt termesztik nagyobb mennyiségben Európában, így Magyarországon is könnyen beszerezhető. Hazánkban például Sopron környékén találhatók áfonyaültetvények.

A fekete áfonya ezzel szemben kisebb, belül is sötétlila, szinte fekete színű, az aromája intenzívebb. Főként hegyvidéki területeken fordul elő, és lényegesen több természetes antioxidánst tartalmaz, ami miatt kiérdemelte a szupergyümölcs elnevezést.

Hogyan támogatja az egészségünket a két fajta?

A kék áfonya hatása főként magas rost- és vitamintartalmában rejlik, ezért remek választás a hétköznapokra. A fekete áfonya hatása pedig a kiemelkedő antioxidáns-tartalmának köszönhető, amely kutatások szerint segítheti a sejtek védelmét. Akár a kék, akár a fekete változatát választjuk, egy biztos: ez a szupergyümölcs megérdemli a helyét a nyári étrendben. Frissen, joghurtba vagy zabkásába keverve is kiváló, így érdemes kihasználni a rövid szezonját.

Az áfonya jótékony hatásairól általánosságban elmondható, hogy segíti a sejtek védelmét, támogatja a szívünk és az erek egészségét, részt vesz a bélflóra megfelelő működésében, valamint a benne lévő vitaminokkal és antioxidánsokkal javíthatja az agyműködést és a memóriát. Ezek után ki ne akarná rendszeresen fogyasztani ezt a bogyós gyümölcsöt? Az áfonyaszezon nemrég elkezdődött, és egészen augusztus végéig, szeptember elejéig élvezhetjük a gyümölcs ízét és hatását, úgyhogy itt az idő, hogy bevásárolj belőle, ha még nem tetted meg!

További információkat az áfonyával kapcsolatban az alábbi videóból tudhatsz meg: