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fertőzés

Agyevő amőba Magyarországon: vajon nekünk is tartanunk kell tőle?

21 perce
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Újabb tragédia történt: egy nyolcéves kislány néhány héttel azután vesztette életét, hogy az orrán keresztül bejutott a szervezetébe az agyevő amőba. Vajon itthon is rettegnünk kell a trópusi kórokozótól? Kérdéseinkre dr. Szlávik János infektológus válaszolt.
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fertőzésbetegségéletmódagyevő amőbainfektológusDr. Szlávik János
  • Az agyevő amőba rendkívül ritkán okoz fertőzést, nemrég azonban egy nyolcéves amerikai kislány meghalt a kórokozó miatt.
  • Megfertőződés esetén a betegség gyors lefolyású és elképesztően magas halálozási aránnyal rendelkezik, ezért nem árt tisztában lennünk a megjelenési helyeivel és a fertőzés tüneteivel.
  • Az agyevő amőbáról részletesebben dr. Szlávik János infektológus nyilatkozott.

A nyolcéves Lilian Smart halála ismét ráirányította a figyelmet a rendkívül ritka, ám szinte mindig halálos agyevő amőba okozta fertőzésre. Dr. Szlávik Jánossal, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosával jártunk utána annak, hogy a magyar vizekben mennyire kell tartanunk ettől a rendkívül veszélyes kórokozótól, és mit tehetünk azért, hogy a gyerekünk szervezetét ne támadhassa meg az agyevő amőba.

Agyevő amőba mikroszkóp alatt
Mikroszkopikus méretű, de halálos: ez az agyevő amőba. Fotó: Shutterstock

Nyolcéves kislány vesztette életét

Megrázó tragédia történt az Egyesült Államokban. A nyolcéves Lillian Smart feltehetően a Louisiana állambeli Claiborne-tóban fertőződött meg a Naegleria fowleri nevű amőbával, amelyet a közvélemény agyevő amőba néven ismer. A kislányt augusztus 15. óta kórházban kezelték, az állapota azonban folyamatosan romlott, és egy nappal a nyolcadik születésnapja után meghalt.

Mi az az agyevő amőba, és mit tehetünk ellene?

Az agyevő amőba egy mikroszkopikus méretű, szabadon élő egysejtű, amely a meleg vizekben és a rosszul karbantartott medencékben él. Az általa okozott megbetegedések rendkívül ritkák, jellemzően az Egyesült Államok déli megyéiben szokott többször előfordulni. Ennek ellenére a világon bárhol felütheti a fejét, de speciális körülmények kellenek ahhoz, hogy valaki megfertőzödjön vele.

„Az agyevő amőba olyan meleg vizekben szaporodik, amelyek 35 és 40 fok közöttiek” – kezdte az Origónak dr. Szlávik János. „Meleg fürdőkben, víztározókban, és hát sajnos a felmelegedéssel párhuzamosan tavakban is megjelenhet. Számíthatunk arra, hogy nagyon sok tóban – akár a magyar tavakban is – az ökoszisztéma meg fogja engedni, hogy ezek a kórokozók elszaporodjanak. Leszögezném azonban, hogy ez nagyon ritka. Nagyon sokan félnek az úszómedencéktől és a strandoktól, de a megfelelő higiéniás és klóros eljárások miatt az amőba elpusztul ezekben a vizekben, ráadásul az emberi szervezetben egyetlen egy módon tud csak bejutni, az orron keresztül. Leghamarabb így éri el az agyidegeket és jut be a központi idegrendszerbe.

 Tehát ha például agyevő amőbával szennyezett vizet nyelünk, abból semmilyen probléma nem származik" 

– magyarázta az infektológus főorvos.

Az agyevő amőba-fertőzés tünetei

Dr. Szlávik János elárulta, hogy főként gyerekeket érint a veszélyes kórokozó okozta fertőzés, ők ugyanis gyakrabban dugják a fejüket a víz alá és szívják be a azt véletlenül, az orrukon keresztül. Az elmúlt évtizedekben körülbelül 160 eset történt az egész Egyesült Államokban, és csak mindössze négy személy maradt életben a szakorvos szerint. Ez jelzi, hogy mennyire súlyos lefolyású és mennyire fertőző a betegség, amelynek 97-98 százalékos a halálozási aránya. Ez dr. Szlávik János szerint azért van, mert nagyon nehezen felismerhető. Kezdetben fertőzésre utaló tünetekkel jár, magas lázzal, fejfájással, a beteg állapota azonban néhány napon belül rohamosan romlani kezd, és eszméletvesztés, valamint agyvelő- illetve agyhártyagyulladás is jelentkezhet. Kezeletlenül egy-két héten belül bekövetkezik a halál.

Agyevő amőba-fertőzés miatt kórházi ágyon fekvő kislány
Az agyevő amőba-fertőzés főként a gyerekeket érinti. Fotó: Shutterstock

Hogyan lehet túlélni a halálos kórt?

„Azokban az esetekben maradtak életben az érintettek, amikor nagyon korán gondoltak az orvosok az agyevő amőba-fertőzésre. Ez megint csak olyan helyeken általános, ahol gyakrabban fordul elő a betegség.

Ilyenkor fennáll az esélye, hogy eszébe jut valakinek a vizsgálat, és egy időben megkezdett kezeléssel tényleg ritkán, de életben lehet maradni.

A vizsgálat során agyvizet vesznek a betegtől, ugyanis csak abból lehet kimutatni a fertőzést, amely még egyszer mondom, rendkívül ritka” – tette hozzá a főorvos.

Magyarországon mennyire kell félnünk az agyevő amőbától?

Az ilyen tragédiák után hagyományosan mindig felmerül a szülők fejében a kérdés, hogy mennyire kell tartanunk a Kárpát-medencében ettől a trópusi kórokozótól. Őket megnyugtatta a szakértő, ugyanis elárulta, hogy Magyarországon még nem volt regisztrált amőba általi haláleset. Ennek ellenére maga a kórokozó jelen lehet egy-egy vizünkben, de ez nem bizonyított tény.

„Az, hogy Magyarországon van-e agyevő amőba, egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg van, hiszen hazánkban is lehetnek olyan, melegvizű medencék, lassú folyású patakok és tavak, ahol előfordulhat, de eddig még nem sikerült ezt egyértelműen igazolni” – jelentette ki dr. Szlávik János.

Hogyan védekezhetünk az agyevő amőba ellen, és hogyan élhetjük túl, ha megfertőződtünk?

Dr. Szlávik János szerint a legjobb megelőzési módszer, ha rászólunk a gyerekünkre, hogy ne dugja a fejét a víz alá, és használjon mindig orrcsiptetőt. Mindez azonban nem  igazán életszerű egy kisgyerek esetében, főleg Magyarországon, ahol nem is fordult még elő hasonló megfertőződés. Ennek ellenére ha valaki nagyon tart a kórokozótól, akkor ezekkel a módszerekkel elkerülheti azt.

További részleteket a betegségről az alábbi videóból tudhatsz meg:

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