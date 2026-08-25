Agyevő amőba Magyarországon: vajon nekünk is tartanunk kell tőle?

Az agyevő amőba rendkívül ritkán okoz fertőzést, nemrég azonban egy nyolcéves amerikai kislány meghalt a kórokozó miatt.

Megfertőződés esetén a betegség gyors lefolyású és elképesztően magas halálozási aránnyal rendelkezik, ezért nem árt tisztában lennünk a megjelenési helyeivel és a fertőzés tüneteivel.

Az agyevő amőbáról részletesebben dr. Szlávik János infektológus nyilatkozott.

A nyolcéves Lilian Smart halála ismét ráirányította a figyelmet a rendkívül ritka, ám szinte mindig halálos agyevő amőba okozta fertőzésre. Dr. Szlávik Jánossal, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosával jártunk utána annak, hogy a magyar vizekben mennyire kell tartanunk ettől a rendkívül veszélyes kórokozótól, és mit tehetünk azért, hogy a gyerekünk szervezetét ne támadhassa meg az agyevő amőba.

Mikroszkopikus méretű, de halálos: ez az agyevő amőba. Fotó: Shutterstock

Nyolcéves kislány vesztette életét

Megrázó tragédia történt az Egyesült Államokban. A nyolcéves Lillian Smart feltehetően a Louisiana állambeli Claiborne-tóban fertőződött meg a Naegleria fowleri nevű amőbával, amelyet a közvélemény agyevő amőba néven ismer. A kislányt augusztus 15. óta kórházban kezelték, az állapota azonban folyamatosan romlott, és egy nappal a nyolcadik születésnapja után meghalt.

Mi az az agyevő amőba, és mit tehetünk ellene?

Az agyevő amőba egy mikroszkopikus méretű, szabadon élő egysejtű, amely a meleg vizekben és a rosszul karbantartott medencékben él. Az általa okozott megbetegedések rendkívül ritkák, jellemzően az Egyesült Államok déli megyéiben szokott többször előfordulni. Ennek ellenére a világon bárhol felütheti a fejét, de speciális körülmények kellenek ahhoz, hogy valaki megfertőzödjön vele.

„Az agyevő amőba olyan meleg vizekben szaporodik, amelyek 35 és 40 fok közöttiek” – kezdte az Origónak dr. Szlávik János. „Meleg fürdőkben, víztározókban, és hát sajnos a felmelegedéssel párhuzamosan tavakban is megjelenhet. Számíthatunk arra, hogy nagyon sok tóban – akár a magyar tavakban is – az ökoszisztéma meg fogja engedni, hogy ezek a kórokozók elszaporodjanak. Leszögezném azonban, hogy ez nagyon ritka. Nagyon sokan félnek az úszómedencéktől és a strandoktól, de a megfelelő higiéniás és klóros eljárások miatt az amőba elpusztul ezekben a vizekben, ráadásul az emberi szervezetben egyetlen egy módon tud csak bejutni, az orron keresztül. Leghamarabb így éri el az agyidegeket és jut be a központi idegrendszerbe.

Tehát ha például agyevő amőbával szennyezett vizet nyelünk, abból semmilyen probléma nem származik"

– magyarázta az infektológus főorvos.