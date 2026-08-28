Ágyi poloska a lakásban: hogyan ismerhetjük fel, és mit tehetünk ellene?

Az ágyi poloska akár egy bőrönddel is hazautazhat velünk.

A csípések önmagukban nem bizonyítják a jelenlétét.

A vérfoltok, ürüléknyomok és vedlett rovarmaradványok árulkodó jelek lehetnek.

A házi praktikák helyett fertőzés esetén érdemes szakember segítségét kérni.

Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat az ágyi poloska terjedésével, csípésével, írtásával kapcsolatban.

Az ágyi poloska apró mérete miatt könnyedén el tud rejtőzni akár a padló repedéseiben is.

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Mi az ágyi poloska, és hogyan kerülhet be a lakásba?

Az ágyi poloska apró, lapos testű, barnás-vöröses színű vérszívó rovar. Elsősorban éjszaka aktív, nappal pedig nehezen hozzáférhető helyeken húzódik meg. Kedveli az ágyak, matracok, ágykeretek és bútorok környékét, de nagyobb fertőzésnél a szoba más részeiben is megjelenhet.

Fontos tévhit, hogy az ágyi poloska kizárólag koszos vagy rendezetlen otthonokban fordul elő. A rovar szempontjából sokkal fontosabb, hogy hozzáférjen a gazdaszervezethez és legyen megfelelő búvóhelye. Egyetlen példány is bekerülhet ruházattal, csomaggal, bőrönddel vagy használt bútorral.

Ezek az ágyi poloska jelei

A rovarok aprók és rejtőzködők, ezért nem mindig egyszerű megtalálni őket. Több jel együttes megjelenése azonban gyanút kelthet.

Az ágyi poloska jelei közé tartozhatnak:

apró vérfoltok az ágyneműn,

sötét, pontszerű ürüléknyomok a matracon vagy az ágykereten,

vedlett bőrök,

apró peték vagy peteburkok,

jellegzetes, kellemetlen szag nagyobb fertőzés esetén,

illetve maguk a rovarok is.

A csípések megjelenése szintén figyelmeztető lehet, de önmagában nem elegendő bizonyíték, hiszen több más rovar csípése hasonló bőrtünetet okozhat.

Hogy néz ki az ágyi poloska csípés?

Az ágyi poloska csípés általában viszkető, vöröses bőrelváltozásként jelentkezik. Gyakran több csípés jelenik meg egymás közelében vagy kisebb csoportokban, de a bőr reakciója egyénenként jelentősen eltérhet.

Van, akinél alig látható nyom marad, másoknál nagyobb, erősen viszkető duzzanat alakul ki. Ráadásul a csípés után nem feltétlenül azonnal jelenik meg a bőrtünet, ezért nem mindig könnyű összekapcsolni az éjszakai rovarral.