Így bánj az ágyneművel a kánikulában, hogy elkerüld a szagokat és az atkainváziót

Szellőztessük minden reggel az ágyneműt, hogy a nedvesség és a kellemetlen szagok távozhassanak.

Hetente mossuk ki, és használjunk természetes frissítő megoldásokat, például illóolajokat vagy szódabikarbónát.

Nyáron válasszunk jól szellőző, természetes anyagú ágyneműt, és cseréljük könnyebb takaróra a vastag paplant.

A forró nyári éjszakákon a párna- és paplanhuzat, de még az ágymatrac is sokkal gyorsabban magába szívja a nedvességet és így az izzadságot, mint a hűvösebb hónapokban. A meleg, a magas páratartalom és a testnedvek, mint az izzadtság, ideális környezetet teremt a baktériumok és a poratkák számára, ami kellemetlen szagok kialakulásához és az ágynemű amortizációjához vezethet. Jó hír azonban, hogy néhány, az ágynemű tisztításakor bevetett egyszerű házi praktikával hosszabb ideig megőrizhetjük a garnitúra frissességét anélkül, hogy újat kellene vásárolnunk.

Az izzadság könnyen nyomot hagy a legstrapabíróbb ágyneműn is, ezért fontos az ágynemű tisztítása. Fotó: HalynaRom / Shutterstock

Így végzendő a szennyeződött, szagos, besárgult ágynemű tisztítása kánikulában – egyszerű praktikák a friss, higiénikus, és kellemes alvásért

Ágyazzunk be később

Ne ágyazzunk be rögtön ébredés után: valld be, hogy te is azon lelkiismeretes emberek közé tartozol, aki azonnal beveti az ágyat. Ez remek, de nyáron nem a legjobb megoldás. Az éjszaka során felgyülemlett pára és hő a takaróban reked, ami kedvez a kellemetlen szagok kialakulásának és az atkák megtelepedésének. Érdemes inkább fél órát várni és kiszellőztetni a hálószobát. A friss levegő segít kiszárítani a textíliákat, így azok tovább frissek maradnak.

Nyáron ne ágyazz be rögtön, hagyd lélegezni a textilt. Fotó: New Africa / Shutterstock

Készítsünk természetes textilfrissítőt

Egy házi készítésű permet azonnali és pénztárcabarát megoldás az ágyneműhuzat felfrissítésére. Tölts vizet egy szórófejes flakonba, adj hozzá néhány csepp levendula- vagy eukaliptuszolajat, majd alaposan rázd össze. Permetezd be vele az ágyneműt, és hagyd teljesen megszáradni. Az illóolajok antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkeznek, tehát ez az egyik legjobb praktika, amelyet a komfortos és higiénikus éjszakai környezetért bevethetsz.

Filléres trükkökkel a poratka ellen? Igen! Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Nyáron a természetes anyagok a legjobbak

Felejtsd el a vastag téli paplanokat, legalábbis a nyári kánikula idejére. A pamutból vagy lenből készült ágynemű trendi és remek választás. Jól szellőzik, hatékonyabban elvezeti a nedvességet, és kevésbé tartja magában az izzadságot, mint a műszálas textilek.