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házi praktika

Így bánj az ágyneművel a kánikulában, hogy elkerüld a szagokat és az atkainváziót

1 órája
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Senki sem szeret izzadtan ébredni, márpedig a nyári hőségben ez gyakran előfordul. A kánikulát így az ágynemű is megsínyli: gyorsabban foltosodik, sárgul, és átveheti az izzadság szagát. Szerencsére hoztunk néhány zseniális trükköt, amely tényleg beválik, ha az ágynemű tisztítása és illatosítása a cél.
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házi praktikaatkakánikulatisztításágyneműszagok
  • Szellőztessük minden reggel az ágyneműt, hogy a nedvesség és a kellemetlen szagok távozhassanak.
  • Hetente mossuk ki, és használjunk természetes frissítő megoldásokat, például illóolajokat vagy szódabikarbónát.
  • Nyáron válasszunk jól szellőző, természetes anyagú ágyneműt, és cseréljük könnyebb takaróra a vastag paplant.

A forró nyári éjszakákon a párna- és paplanhuzat, de még az ágymatrac is sokkal gyorsabban magába szívja a nedvességet és így az izzadságot, mint a hűvösebb hónapokban. A meleg, a magas páratartalom és a testnedvek, mint az izzadtság, ideális környezetet teremt a baktériumok és a poratkák számára, ami kellemetlen szagok kialakulásához és az ágynemű amortizációjához vezethet. Jó hír azonban, hogy néhány, az ágynemű tisztításakor bevetett egyszerű házi praktikával hosszabb ideig megőrizhetjük a garnitúra frissességét anélkül, hogy újat kellene vásárolnunk.

Koszos, átizzadt párna az ágynemű tisztítása előtt
Az izzadság könnyen nyomot hagy a legstrapabíróbb ágyneműn is, ezért fontos az ágynemű tisztítása. Fotó: HalynaRom / Shutterstock

Így végzendő a szennyeződött, szagos, besárgult ágynemű tisztítása kánikulában – egyszerű praktikák a friss, higiénikus, és kellemes alvásért

Ágyazzunk be később

Ne ágyazzunk be rögtön ébredés után: valld be, hogy te is azon lelkiismeretes emberek közé tartozol, aki azonnal beveti az ágyat. Ez remek, de nyáron nem a legjobb megoldás. Az éjszaka során felgyülemlett pára és hő a takaróban reked, ami kedvez a kellemetlen szagok kialakulásának és az atkák megtelepedésének. Érdemes inkább fél órát várni és kiszellőztetni a hálószobát. A friss levegő segít kiszárítani a textíliákat, így azok tovább frissek maradnak.

Ágyát bevető kislány
Nyáron ne ágyazz be rögtön, hagyd lélegezni a textilt. Fotó: New Africa / Shutterstock

Készítsünk természetes textilfrissítőt

Egy házi készítésű permet azonnali és pénztárcabarát megoldás az ágyneműhuzat felfrissítésére. Tölts vizet egy szórófejes flakonba, adj hozzá néhány csepp levendula- vagy eukaliptuszolajat, majd alaposan rázd össze. Permetezd be vele az ágyneműt, és hagyd teljesen megszáradni. Az illóolajok antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkeznek, tehát ez az egyik legjobb praktika, amelyet a komfortos és higiénikus éjszakai környezetért bevethetsz.

Atkák egy ágynemű fölé tartott nagyító alatt
Filléres trükkökkel a poratka ellen? Igen! Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Nyáron a természetes anyagok a legjobbak

Felejtsd el a vastag téli paplanokat, legalábbis a nyári kánikula idejére. A pamutból vagy lenből készült ágynemű trendi és remek választás. Jól szellőzik, hatékonyabban elvezeti a nedvességet, és kevésbé tartja magában az izzadságot, mint a műszálas textilek.

Milyen gyakran és milyen programmal mossuk?

Mivel nyáron gyorsabban szennyeződik az ágyneműhuzat, gyakrabban is kell mosni azt. A pamut huzatot elegendő 40 °C-on kimosni, de erősebb szennyeződés, foltok megjelenése vagy betegség után mindenképpen magasabb mosási hőmérsékletet válasszunk.

Mosógépbe ágyneműhuzatot tevő nő
Nem mindegy, hány fokon és mivel mosol nyáron. Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Szódabikarbóna a szagok ellen

Lassan mindenkinek beleég az agyába, hogy a szódabikarbóna mindenre (is) jó – ágyneműtisztításra pláne! Ha az ágynemű már nem tűnik igazán frissnek, mosás előtt a mosószerbe vagy a mosókapszula mellé szórj egy evőkanál szódabikarbónát. Meglátod, hatékonyan semlegesíti a kellemetlen szagokat.

Ezek az egyszerű praktikák növelik a komfortérzetet és az ágynemű élettartamát is meghosszabbíthatják. Érdemes kipróbálnod, hogy a legmelegebb nyári éjszakák is pihentetőbben teljenek! 

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