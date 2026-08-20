Aratókoszorú és egyéb érdekes hagyományok az államalapítás ünnepén

- Augusztus 20. hagyományai között a búcsú, a Szent Jobb-körmenet és az új kenyér ünnepe is helyet kapott.
- Az aratókoszorú az aratás, a búza és a magyar föld hagyományát kapcsolta az ünnephez.
- A tűzijáték és a Debreceni Virágkarnevál már modern, 20. századi hagyományként vált az ünnep részévé.
Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap. Ekkor emlékezünk meg Szent István király honatyánkról, e napon van a keresztény magyar államalapítás ünnepe és egyben a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
Államalapítás ünnepe és a hozzá kapcsolódó hagyományok, szokások
Szent István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. E napon hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, élete végén pedig ekkor ajánlotta fel az országot Szűz Máriának. Ünnepét Szent László király tette augusztus 20-ra. 2013 óta szintén ezen a napon rangos állami kitüntetéseket adományoznak, többek között a Magyar Szent István Rendet, a legmagasabb állami kitüntetést.
Búcsú és mulatság
E különleges nap másik fontos eleme a búcsú és a közösségi mulatság volt. Azokon a településeken, ahol Szent István volt a templom védőszentje, templombúcsút tartottak. A nagymisét vendégeskedés, vásár, délutáni vagy esti vigasság követhette. A rokonság összegyűlt, vendégeket fogadtak, a fiatalok pedig táncmulatságon vehettek részt.
A Szent Jobb kultusza
Az ereklyét 1818-ban vitték először ismét ünnepélyes körmenetben, és a 19. század folyamán a Szent István-napi állami reprezentáció egyik legfontosabb elemévé vált.
A Szent Jobb, valójában Szent István király mumifikálódott jobb kézfeje, ami a magyar államiság egyik legfontosabb történelmi ereklyéjévé vált.
A török hódoltság idején az ereklye hosszú időre külföldre került, majd Mária Terézia 1771-ben visszahozatta Magyarországra. A Szent Jobb- körmenetének hagyománya a 19. században alakult ki: 1862-től a budai Várból a Mátyás-templomig és vissza vitték.
Új kenyér ünnepe
Az új kenyér ünnepe kifejezetten a 20. század közepén vált az augusztus 20-i ünnep részévé. A búza a magyar agrárkultúra egyik legfontosabb terménye, a kenyér pedig a mindennapi élet alapvető élelmiszere.
Régebben egy jó búzatermés egy parasztgazdaságban nem egyszerűen gazdasági sikernek számított: a következő év megélhetésének biztonságát is jelentette.
Ennek a hagyománynak a mai továbbélése a Szent István-napi kenyér versenye, amelyet a Magyar Pékszövetség rendez, valamint a Magyar Ízek Utcája, ahol az ünnep idején a győztes kenyér és az adott évben kiválasztott Magyarország Tortája is bemutatkozik.
Aratókoszorú
Az aratókoszorú nem augusztus 20-i szokás volt, hanem az aratás befejezésének jelképe. Csakhogy korábban, mire Szent István napja elérkezett, sok vidéken már befejeződött a gabona aratása, így az ünnep időben egybeesett az aratás lezárásával. Az utolsó kévéből font aratókoszorú ezért szép lassan összekapcsolódott az új termés és az új kenyér gondolatával.
A koszorút mestergerendára akasztották, és a belőle kimorzsolt búzaszemeket a következő évi vetőmag közé keverték. A búzakalászoból búzababát is készítettek , majd az ünnepi menet során ezeket a gazda elé vitték az aratók.
Tűzijáték – meglepően fiatal hagyomány
A mai augusztus 20. egyik leglátványosabb eleme nem népi eredetű, hanem állami látványosság. A tűzijáték az 1960-as évek közepén vált ismét rendszeres részévé az augusztus 20-i programnak. A szocialista korszakban a látványos rendezvények – a tűzijáték mellett vízi- és légi parádék – részben azt szolgálták, hogy az ünnepnek világi, tömegrendezvény-jellege legyen.
A Debreceni Virágkarnevál
Fő eseménye minden évben augusztus 20-án van, de a karneváli hét programsorozata idén augusztus 18. és 23. között zajlik. 1966-ban rendezték meg először a Debreceni Virágkarnevált, és azóta augusztus 20. egyik legismertebb vidéki rendezvényévé vált. A virágokkal feldíszített hatalmas kocsik felvonulása már egy sajátos modern hagyománnyá alakult.
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