Csavaros kérdés a Google állásinterjújáról – a jelentkezők többsége már itt elbukik. Te tudod a választ?

A Google különleges interjúkérdésekkel tesztelte a jelentkezők gondolkodását.

Az egyik legismertebb feladvány ma is rengeteg embert zavarba hoz. Az álláskeresők gondolkodásmódját tesztelték vele, így a fontos az volt, hogyan jutottak el a megfejtésig.

A cikk végén te is tesztelheted magad a híres logikai feladvánnyal.

A legtöbb állásinterjú arról szól, hogy próbáljuk felsorolni a korábbi munkatapasztalatainkat, és minél jobban kiemelni az erősségeinket. A Google ellenben éveken át olyan logikai és kreatív feladványokkal lepte meg a jelentkezőket, amelyeknek nem feltétlenül volt egyetlen jó megoldásuk. A cél az volt, hogy kiderüljön, hogyan gondolkodik a pályázó egy váratlan, nem szokványos észjárást igénylő helyzetben. Habár a vállalat később felhagyott ezzel a gyakorlattal, a legismertebb logikai feladványaik a mai napig fel-felbukkannak az interneten.

A Google állásinterjúi legendásak voltak a csavaros kérdésekről. Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Állásinterjús kérdés, amely próbára teszi a legokosabb jelentkezőket is

A legendás feladványok között szerepelt olyan kérdés is, hogy hány golflabda férne el egy repülőgépben, vagy miért kör alakúak a csatornafedelek. Az interjúztatók nem a pontos választ keresték, hanem azt figyelték, hogyan építi fel az álláshirdetésre jelentkező a gondolatmenetét, milyen kérdéseket tesz fel, és képes-e a megszokott sémákon kívül gondolkodni.

Te rájössz a válaszra?

Az egyik interneten terjedő feladvány alaptézise a következő: adott három elítélt, aki két fehér és két fekete kalap közül kapott fejfedőt. A raboknak rá kell jönniük, hogy milyen színű kalapot adtak rájuk. Akinek elsőre sikerül, az kiszabadulhat. Az alanyokat sorba állítják, így nem látják egyszerre egymást: az első rab egy fal felé fordulva áll, mögötte a második rab látja az elsőt, de nem látja a harmadik férfit. A harmadik férfi az előtte lévő két fejfedő színét is látja. A Google vizsgáztatójának kérdése egyszerű: miért a kettes számú rab szabadul ki a csapat tagjai közül, miután felteszi a kezét és azt mondja, hogy rajta biztos, hogy fekete kalap van?

Jól gondold át a válaszod! Fotó: Illusztráció

A megoldás

A válasz nem abban rejlik, hogy mit lát maga előtt a kettes számú rab, hanem hogy mit hall. Miután a mögötte lévő rab úgy tippel, hogy a saját fején fekete kalap van, ám a válasza rossznak bizonyul, így a középső elítélt rájön, hogy az ő fején nem lehet fehér fejfedő, hiszen az előtte lévő, illetve a mögötte lévő társán is az van. Ez egyetlen dolgot jelenthet, hogy ő maga fekete kalapot visel.

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