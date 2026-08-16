Meglepő összefüggést találtak: ezen is múlhat, mennyire jól alszunk

Az alvás minőségét nemcsak az határozhatja meg, mi történik a hálószobában éjszaka. A kutatók szerint az is számíthat, hogy milyen környéken élünk, mennyire érezzük biztonságosnak a lakókörnyezetünket, és milyen zajok vagy fények vesznek körül minket.

Alvás: meglepő dolog befolyásolhatja, hogy mennyire pihentetően alszunk

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A szakértő szerint azoknak, akik forgalmas utak vagy zajos városi környezet közelében élnek, érdemes lehet fehérzaj-generátort használniuk. Ez részben elfedheti a kívülről érkező hangokat, és így kevésbé zavarhatják meg az éjszakai pihenést.

A hálószobában néhány egyszerű változtatás is segíthet. A sötétítőfüggöny csökkentheti a fényszennyezést, az ajtó bezárása pedig mérsékelheti a lakáson belülről és kívülről érkező zajokat.

A környezet hatása azonban ennél összetettebb lehet. Egy japán kutatásban a kutatók több mint 200 ezer Google Street View-képet elemeztek mesterséges intelligencia segítségével, hogy megvizsgálják, milyen kapcsolat lehet az utcák jellemzői és az emberek alvása között.

Az eredmények szerint azok, akik olyan környéken éltek, amelyet biztonságosabbnak érzékeltek, általában hosszabb ideig aludtak. A kutatók szerint a zöldterületek és a fák jelenléte, valamint bizonyos építészeti jellemzők szintén összefüggést mutattak a hosszabb pihenéssel és az álmatlanság tüneteinek ritkább előfordulásával.

Nem feltétlenül kell elköltözni

A kutatás ugyanakkor nem azt jelenti, hogy mindenkinek költöznie kellene ahhoz, hogy jobban aludjon. A vizsgálatnak több korlátja is volt: kizárólag tokiói, dolgozó felnőtteket vizsgáltak, akik ráadásul jellemzően alacsonyabb emeleteken éltek, így az eredmények nem feltétlenül alkalmazhatók más városokra, magasabb emeleteken élőkre vagy vidéki környezetre.

A kutatók ráadásul önbevalláson alapuló alvási adatokat használtak, amelyek nem minden esetben tükrözik tökéletesen a tényleges alvási szokásokat.

A szakértők szerint ezért nem érdemes egyetlen tényezőt okolni a rossz éjszakákért. A környezeti zaj, a fény, a szobahőmérséklet, a háziállatok vagy akár a hálószoba ajtajának nyitva vagy csukva hagyása egyaránt szerepet játszhat.