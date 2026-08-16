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alvás minőség

Meglepő összefüggést találtak: ezen is múlhat, mennyire jól alszunk

56 perce
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Nemcsak az számít, mi történik a hálószobában, amikor este lefekszünk. Az alvás minőségét ugyanis a kutatók szerint az is befolyásolhatja, milyen környezet vesz körül minket, sőt még az is, hogy mennyire biztonságosnak érezzük a lakókörnyékünket.
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Az alvás minőségét nemcsak az határozhatja meg, mi történik a hálószobában éjszaka. A kutatók szerint az is számíthat, hogy milyen környéken élünk, mennyire érezzük biztonságosnak a lakókörnyezetünket, és milyen zajok vagy fények vesznek körül minket.

Alvás: meglepő dolog befolyásolhatja, hogy mennyire pihentetően alszunk
Alvás: meglepő dolog befolyásolhatja, hogy mennyire pihentetően alszunk
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A szakértő szerint azoknak, akik forgalmas utak vagy zajos városi környezet közelében élnek, érdemes lehet fehérzaj-generátort használniuk. Ez részben elfedheti a kívülről érkező hangokat, és így kevésbé zavarhatják meg az éjszakai pihenést.

A hálószobában néhány egyszerű változtatás is segíthet. A sötétítőfüggöny csökkentheti a fényszennyezést, az ajtó bezárása pedig mérsékelheti a lakáson belülről és kívülről érkező zajokat.

A környezet hatása azonban ennél összetettebb lehet. Egy japán kutatásban a kutatók több mint 200 ezer Google Street View-képet elemeztek mesterséges intelligencia segítségével, hogy megvizsgálják, milyen kapcsolat lehet az utcák jellemzői és az emberek alvása között.

A kutatást a japán Oszakai Metropolitan Egyetem professzora, Daisuke Matsushita vezette. A vizsgálatban 1089, tokiói lakóépületek alsóbb emeletein élő dolgozó vett részt.

Az eredmények szerint azok, akik olyan környéken éltek, amelyet biztonságosabbnak érzékeltek, általában hosszabb ideig aludtak. A kutatók szerint a zöldterületek és a fák jelenléte, valamint bizonyos építészeti jellemzők szintén összefüggést mutattak a hosszabb pihenéssel és az álmatlanság tüneteinek ritkább előfordulásával.

Nem feltétlenül kell elköltözni

A kutatás ugyanakkor nem azt jelenti, hogy mindenkinek költöznie kellene ahhoz, hogy jobban aludjon. A vizsgálatnak több korlátja is volt: kizárólag tokiói, dolgozó felnőtteket vizsgáltak, akik ráadásul jellemzően alacsonyabb emeleteken éltek, így az eredmények nem feltétlenül alkalmazhatók más városokra, magasabb emeleteken élőkre vagy vidéki környezetre.

A kutatók ráadásul önbevalláson alapuló alvási adatokat használtak, amelyek nem minden esetben tükrözik tökéletesen a tényleges alvási szokásokat.

A szakértők szerint ezért nem érdemes egyetlen tényezőt okolni a rossz éjszakákért. A környezeti zaj, a fény, a szobahőmérséklet, a háziállatok vagy akár a hálószoba ajtajának nyitva vagy csukva hagyása egyaránt szerepet játszhat.

Palinski-Wade szerint az egyik legegyszerűbb módszer a megfelelő napirend kialakítása: érdemes lehet minden nap nagyjából ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni, hétvégén is. A rendszeresség ugyanis az alvásminőség és az alvás mennyisége szempontjából is fontos lehet.

A kutatás egyik legérdekesebb tanulsága így az, hogy a pihentető éjszakához nem feltétlenül csak egy kényelmes ágyra van szükség: az sem mindegy, milyen környezet vesz körül bennünket.

 

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