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betegség

Lassítható a szellemi hanyatlás? Ezt kell tudnod az Alzheimer-kórról

19 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Törődj az agyad egészségével, és ismerd fel időben az elbutulás figyelmeztető jeleit! Cikkünkben a legfőbb tudományos és gyakorlati tudnivalókat gyűjtjük össze az időskori szellemi hanyatlásról, amelynek a fő kiváltója az Alzheimer-kór.
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betegségdemenciaAlzheimer-kór
  • Gyakori kiváltó ok: a demenciás megbetegedések túlnyomó többségéért az agysejtek fokozatos pusztulásával járó folyamat felel.
  • Sokrétű tünetegyüttes: a memóriazavar mellett a tájékozódás, a beszéd és a személyiség is megváltozhat a szakaszok előrehaladtával.
  • Lassítható lefolyás: bár végleges gyógymód jelenleg nem létezik, a korai diagnózis és az életmód jelentősen javíthatja az életminőséget.

Az időskori szellemi hanyatlás hátterében az esetek többségében egy lassan előrehaladó, az idegrendszer leépülésével járó folyamat áll. A 65 év feletti lakosság jelentős részét érintő Alzheimer-kór az agysejtek fokozatos pusztulásával és az agyállomány sorvadásával jár. Ez a szervi átalakulás idővel olyan mértékű memória- és gondolkodásbéli romláshoz vezet, ami meggátolja a mindennapi önálló életvitelt. Bár a pontos kiváltó okokat napjainkban is intenzíven kutatják, a korai diagnózis kulcsfontosságú a beteg életminőségének megőrzésében. Ebben a cikkben áttekintjük a legfontosabb tudnivalókat a kockázatokról, a jelek felismeréséről és a gondoskodásról.

Alzheimer-kór betegségben szenvedő idős férfi egy cipővel próbál telefonálni.
A memóriazavart, gondolkodási nehézségeket és személyiségváltozást okozó Alzheimer-kór 85 év felett már minden harmadik embert érinti.
Fotó: Shutterstock

Hogyan ismerhető fel időben az Alzheimer-kór?

Sokan bizonytalanok abban, hogy mi a különbség a demencia és az Alzheimer-kór között: a demencia egy gyűjtőfogalom az időskori elbutulásra, míg az utóbbi maga a konkrét betegség, amely a demenciás esetek túlnyomó többségéért felelős. A korai szakaszban az emlékezetkiesés még enyhe lehet, ám a mindennapi rutin megakadása már figyelmeztető jel.

Az Alzheimer-kór tünetei közé tartozik a rövid távú memória romlása, a szavak megtalálásának nehézsége, az időbeli vagy térbeli eltévedés, valamint a döntéshozatali képesség hanyatlása. Idővel a betegek személyisége is megváltozhat, szorongóvá vagy ingerlékennyé válhatnak a feladatok nehezedése miatt.

A lefolyás alapján jól elkülöníthetők az Alzheimer-kór szakaszai:

  • Preklinikai szakasz: a tünetmentes agyi elváltozások időszaka, amely évekkel a panaszok előtt elkezdődik.
  • Korai szakasz: enyhe memóriazavarok jelentkeznek, de az önellátás még működik.
  • Középső szakasz: a szellemi hanyatlás nyilvánvalóvá válik, megjelenik a nyelvi és tájékozódási zavar, a beteg részleges segítségre szorul.
  • Kései szakasz: a szellemi és fizikai képességek súlyosan leépülnek, a beteg teljes körű ápolást igényel.
Memória játékot játszó idős férfit segítő nővér.
Az Alzheimer-kór kialakulását megelőzhetjük az agy tréningezésével, például gyakori memória játékokkal.
Fotó: Shutterstock

Az Alzheimer-kór kezelése és a megelőzés lehetőségei

Gyakran felmerül kérdésként az Alzheimer-kór visszafordítása, ám a jelenlegi orvostudomány állása szerint a megsemmisült agysejtek újratermelése nem lehetséges. Éppen ezért az Alzheimer-kór kezelése elsősorban a folyamat lassítására, a tünetek enyhítésére és a független életvitel minél hosszabb megőrzésére fókuszál. A gyógyszeres terápiák mellett az agy szellemi tréningje és a szociális aktivitás fenntartása is kiemelkedő szerepet kap.

Kik a legveszélyeztetettebbek? Az életkor előrehaladtával a kockázat nő, a XXI. század statisztikái szerint a 80 év felettiek negyedét érintheti a kór. Emellett a genetikai hajlam, a kezeletlen szív- és érrendszeri betegségek, az elhízás, valamint a korábbi súlyos fejsérülések is növelik a rizikót.

Mit tehetünk az agyunk egészségének védelméért? Az Alzheimer-kór megelőzése összetett életmódbeli tényezőkön múlik:

  • Rendszeres testmozgás: javítja az agy vérellátását és a keringést.
  • Mentális stimuláció: az olvasás, a nyelvtanulás és a rejtvényfejtés erősíti az idegi kapcsolatokat.
  • Kiegyensúlyozott táplálkozás: a mediterrán étrend igazoltan támogatja az idegrendszer egészségét.
  • Társas kapcsolatok: az aktív közösségi élet és a beszélgetések védőfaktort jelenthetnek.

A betegek ápolása jelentős fizikai és lelki terhet ró a családra, ezért a türelem és a külső segítség elfogadása elengedhetetlen. A korai diagnózis segítségével felkészülhetünk a jövőre, és biztosíthatjuk a méltó gondoskodást.

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