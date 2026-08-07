Lassítható a szellemi hanyatlás? Ezt kell tudnod az Alzheimer-kórról

Gyakori kiváltó ok: a demenciás megbetegedések túlnyomó többségéért az agysejtek fokozatos pusztulásával járó folyamat felel.

a demenciás megbetegedések túlnyomó többségéért az agysejtek fokozatos pusztulásával járó folyamat felel. Sokrétű tünetegyüttes: a memóriazavar mellett a tájékozódás, a beszéd és a személyiség is megváltozhat a szakaszok előrehaladtával.

a memóriazavar mellett a tájékozódás, a beszéd és a személyiség is megváltozhat a szakaszok előrehaladtával. Lassítható lefolyás: bár végleges gyógymód jelenleg nem létezik, a korai diagnózis és az életmód jelentősen javíthatja az életminőséget.

Az időskori szellemi hanyatlás hátterében az esetek többségében egy lassan előrehaladó, az idegrendszer leépülésével járó folyamat áll. A 65 év feletti lakosság jelentős részét érintő Alzheimer-kór az agysejtek fokozatos pusztulásával és az agyállomány sorvadásával jár. Ez a szervi átalakulás idővel olyan mértékű memória- és gondolkodásbéli romláshoz vezet, ami meggátolja a mindennapi önálló életvitelt. Bár a pontos kiváltó okokat napjainkban is intenzíven kutatják, a korai diagnózis kulcsfontosságú a beteg életminőségének megőrzésében. Ebben a cikkben áttekintjük a legfontosabb tudnivalókat a kockázatokról, a jelek felismeréséről és a gondoskodásról.

A memóriazavart, gondolkodási nehézségeket és személyiségváltozást okozó Alzheimer-kór 85 év felett már minden harmadik embert érinti.

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Hogyan ismerhető fel időben az Alzheimer-kór?

Sokan bizonytalanok abban, hogy mi a különbség a demencia és az Alzheimer-kór között: a demencia egy gyűjtőfogalom az időskori elbutulásra, míg az utóbbi maga a konkrét betegség, amely a demenciás esetek túlnyomó többségéért felelős. A korai szakaszban az emlékezetkiesés még enyhe lehet, ám a mindennapi rutin megakadása már figyelmeztető jel.

Az Alzheimer-kór tünetei közé tartozik a rövid távú memória romlása, a szavak megtalálásának nehézsége, az időbeli vagy térbeli eltévedés, valamint a döntéshozatali képesség hanyatlása. Idővel a betegek személyisége is megváltozhat, szorongóvá vagy ingerlékennyé válhatnak a feladatok nehezedése miatt.

A lefolyás alapján jól elkülöníthetők az Alzheimer-kór szakaszai: