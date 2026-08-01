Ezek az Alzheimer-kór első jelei, amelyek korábban jelentkezhetnek, mint a feledékenység

A feledékenységet számos más tünet is megelőzheti Alzheimer-kór esetén.

Egy friss kutatás részletesen rámutat ezekre a kognitív folyamatokra és viselkedésformákra.

Az előzetes tünetek közé tartozhat többek között a nehezebb alkalmazkodás, romló problémamegoldó készség.

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb és legismertebb formája. Ez a rettegett és gyógyíthatatlan betegség fokozatosan károsítja a memóriát és a kognitív képességeket. Habár a memóriazavar az egyik legismertebb tünete, a szakemberek szerint nem mindenkinél ez az első figyelmeztető jel. Egy friss kutatás szerint bizonyos kognitív folyamatok és viselkedésformák már korábban megváltozhatnak, miközben a memória még szinte teljesen épnek tűnik.

Nem csak a feledékenység utalhat demenciára: ezek az Alzheimer-kór kezdeti tünetei. Fotó: sasirin pamai / Shutterstock

Az Alzheimer-kór korai jelei

Az Alzheimer-kór a világ egyik legalattomosabb betegsége. A vezető halálokok közé tartozik, egyelőre gyógyíthatatlan, és a megjelenésétől kezdve torzítja a páciensek személyiségét, valamint gyengíti az agyuk teljesítőképességét. Nem véletlen, hogy nagyon sokakat érdekel, miképp előzhetik meg az Alzheimer-kór kialakulását, és milyen korai tünetekre kell figyelniük, ha mégis felmerül a betegség. A következő szimptómák – amelyek önmagukban még nem jelentik a kór meglétét – a Marie Claire FR. által publikált tudományos kutatás szerint sokszor megelőzhetik a feledékenységet. Fontos azonban leszögezni, hogy a kutatás állatkísérleteken alapszik, ezért további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy egyértelműen meghatározhassák a tudósok, hogy a tapasztaltak ez emberek esetében is bekövetkeznek-e.

Lehetséges tünetek a memóriazavar előtt

Jelek, amelyek a feledékenység előtt is megjelenhetnek:

Az érintett nehezebben alkalmazkodik a változásokhoz; gondot okoz számára új szabályok, napi rutinok és feladatok megtanulása.

Romló problémamegoldó képesség; az előre tervezés, a szervezés, a gyors döntéshozatal és az összetettebb feladatok elvégzése egyre nehezebbé válik.

Nehezebben jönnek a szájára a szavak; egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem jutnak eszébe szavak vagy kifejezések. Olyan érzés, mintha „a nyelve hegyén lenne” a gondolat, de nem tudja megfogalmazni.

A térbeli tájékozódás hanyatlása; gondot okozhat a korábban jól ismert helyek és utcák felismerése. Egyre nehezebben tudja meghatározni a távolságot két pont között, és bizonytalanná válhat a eligazodási képessége.

Hangulat- és személyiségváltozás; a feledékenység mellett ez a másik olyan tünetegyüttes, amelyet jól ismernek a demens családtagokkal vagy ismerősökkel rendelkezők. Egyre gyakoribbá válik a szorongás, az érintett sokszor apátiába süllyedhet, és könnyen ingerlékennyé válhat.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy ezek a tünetek önmagukban nem jelentik azt, hogy valakinél Alzheimer-kór alakult ki. Tartós, romló panaszok esetén azonban érdemes orvoshoz fordulni, mert a korai felismerés segíthet a diagnózis felállításában és a rendelkezésre álló kezelés mielőbbi megkezdésében.

Az Alzheimer-kór tüneteivel kapcsolatos további tudnivalókról az alábbi videóból tájékozódhatsz: