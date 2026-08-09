Félhomályos fürdők, díszes paloták és rejtőzködő kertek: utazás a mór Andalúzia szívébe

Córdoba nagymecsete, a Mezquita a mórok lenyűgöző építészetére hívja fel a figyelmet.

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Córdobától alig néhány kilométerre, a Sierra Morena lábánál fekszik Medina Azahara. III. Abd al-Rahman kalifa egykori palotavárosának romjai között, a száraz andalúz napsütésben sétálva szinte megelevenedik a múlt. Bár a várost alig hetven évvel az építése után a berber polgárháborúk elpusztították, a fehér márvánnyal, jáspissal és arannyal díszített fogadótermek rekonstruált részei ma is hűen hirdetik az egykori uralkodó mérhetetlen hatalmát.

A Medina Azahara, III. Abd al-Rahman kalifa egykori palotavárosa romjaiban is tükrözi az egykori gazdagságot és szépérzéket.

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Sevilla felé haladva a táj megszelídül, és a Guadalquivir folyó kanyarulatai mentén kirajzolódik az Almohád dinasztia egykori központja. Itt magasodik a Giralda, Sevilla ikonikus harangtornya, amely eredetileg a nagymecset minaretjeként épült a XII. század végén. Különleges építészeti megoldása, hogy lépcsők helyett széles rámpák vezetnek fel a tetejére: a müezzin így lóháton is felmehetett a magasba, hogy imára hívja a híveket.

A Giralda, Sevilla ikonikus harangtornya szintén mór eredetű.

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A szomszédos Real Alcázar palotakomplexum az andalúz utazások igazi fénypontja. Bár a ma látható épületek nagy részét már a keresztény uralkodók – különösen Kegyetlen Péter király – emeltették, a kivitelezést mór mesteremberekre bízták. Így született meg a mudéjar stílus, amely a muszlim díszítőművészetet ötvözi a gótikával. Az udvarok finom gipszfaragásai, a geometrikus mintázatú, színes csempék (azulejos) és a buja, narancsligetekkel tarkított kertek hűvös nyugalmat árasztanak a fülledt andalúz délutánokon.

A folyóparton álló, tizenkétszögletű Torre del Oro (Aranytorony) pedig arra az időszakra emlékeztet, amikor még láncokkal zárták le a kikötőt a folyón érkező hívatlan vendégek elől.

A Real Alcázar gyönyörű kertjei - mint az iszlám kertek általában - a Paradicsomkert leképeződéseiként születtek.

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A Sierra Nevada hófehér csúcsai között

Kelet felé a táj drámaivá válik, és a háttérben felbukkannak a Sierra Nevada hófödte csúcsai. Itt fekszik Granada, a mór uralom utolsó mentsvára. Az Alhambra monumentális vörös falai alatt terül el az Albaicín negyed. Ez a domboldalra épült, labirintusszerű lakóövezet teljesen megőrizte középkori városszerkezetét. A szűk, macskaköves, autóktól elzárt utcákon fehérre meszelt házfalak és titkos belső kertek (cármenes) találhatók, ahonnan jázmin és friss menta illatát hordja a szél.