Félhomályos fürdők, díszes paloták és rejtőzködő kertek: utazás a mór Andalúzia szívébe

- Dél-Spanyolország legizgalmasabb mór emlékeinek felfedezése, az Alhambrától a sevillai Giraldáig.
- Séta Córdoba vörös-fehér oszlopos nagymecsetjében és a titokzatos, középkori arab fürdőkben.
- A mór gasztronómia máig élő hagyatékának bemutatása, a hideg fokhagymalevestől a ropogós mézes padlizsánig.
Ahogy átlépjük Andalúzia határát, azonnal megcsap minket a meleg, fűszeres szél, amely mintha egyenesen Észak-Afrikából fújna. Ez a vidék nem csupán a napsütésről és a flamenco ritmusáról szól; a táj, a kultúra és az építészet mélyén egy olyan letűnt világ pulzál, amely évszázadokon át formálta Európa történelmét. Andalúzia mór emlékei ma sem elszigetelt múzeumi látványosságok, hanem a mai spanyol mindennapok szerves, lüktető részei, amelyek mélyen beleivódtak a helyiek identitásába.
Andalúzia mór emlékei még ma is mesélnek
Az Ibériai-félsziget iszlamizálása
De kik is voltak pontosan ezek a hódítók, akik ilyen kitörölhetetlen nyomot hagytak a félszigeten? A „mór” elnevezés egy gyűjtőnév, amellyel a középkori keresztények az Észak-Afrikából érkező muszlimokat – arabokat és berbereket – illették.
Történetük 711-ben kezdődött, amikor Tarik ibn Zijád omajjád hadvezér vezetésével átkeltek a mai Gibraltári-szoroson. A meggyengült Nyugati Gót Királyságot gyorsan térdre kényszerítették, és létrehozták Al-Andalusz virágzó államát, amely a tudományok, a művészetek és a mezőgazdaság európai központjává vált. Uralmuk közel nyolcszáz évig tartott, és bár a keresztény királyságok visszafoglaló háborúja (a Reconquista) fokozatosan szorította őket vissza délre, az utolsó muszlim bástya, Granada, csak 1491-ben esett el.
Csíkos boltívek és csipkés paloták: kalandozás a Guadalquivir mentén
A mór örökség egyik legimpozánsabb központja Córdoba, a hajdani kalifátus ragyogó fővárosa, amely a X. században egész Európa legnépesebb és legfejlettebb kulturális centruma volt.
Legfőbb ékköve, a Mezquita (a nagymecset) kapuján belépve azonnal érezhető, ahogy elnémul a külvilág zaja. A látogató feje felett vörös-fehér csíkos, patkóíves kőoszlopok végtelen erdeje magasodik, miközben a boltívek között finoman átszűrődő fény misztikus félhomályba burkolja a teret. A mecset közepébe a XVI. században egy monumentális keresztény katedrálist építettek – ez az építészeti szimbiózis megdöbbentő, mégis lenyűgöző példája a kultúrák egymásra rakódásának.
Córdobától alig néhány kilométerre, a Sierra Morena lábánál fekszik Medina Azahara. III. Abd al-Rahman kalifa egykori palotavárosának romjai között, a száraz andalúz napsütésben sétálva szinte megelevenedik a múlt. Bár a várost alig hetven évvel az építése után a berber polgárháborúk elpusztították, a fehér márvánnyal, jáspissal és arannyal díszített fogadótermek rekonstruált részei ma is hűen hirdetik az egykori uralkodó mérhetetlen hatalmát.
Sevilla felé haladva a táj megszelídül, és a Guadalquivir folyó kanyarulatai mentén kirajzolódik az Almohád dinasztia egykori központja. Itt magasodik a Giralda, Sevilla ikonikus harangtornya, amely eredetileg a nagymecset minaretjeként épült a XII. század végén. Különleges építészeti megoldása, hogy lépcsők helyett széles rámpák vezetnek fel a tetejére: a müezzin így lóháton is felmehetett a magasba, hogy imára hívja a híveket.
A szomszédos Real Alcázar palotakomplexum az andalúz utazások igazi fénypontja. Bár a ma látható épületek nagy részét már a keresztény uralkodók – különösen Kegyetlen Péter király – emeltették, a kivitelezést mór mesteremberekre bízták. Így született meg a mudéjar stílus, amely a muszlim díszítőművészetet ötvözi a gótikával. Az udvarok finom gipszfaragásai, a geometrikus mintázatú, színes csempék (azulejos) és a buja, narancsligetekkel tarkított kertek hűvös nyugalmat árasztanak a fülledt andalúz délutánokon.
A folyóparton álló, tizenkétszögletű Torre del Oro (Aranytorony) pedig arra az időszakra emlékeztet, amikor még láncokkal zárták le a kikötőt a folyón érkező hívatlan vendégek elől.
A Sierra Nevada hófehér csúcsai között
Kelet felé a táj drámaivá válik, és a háttérben felbukkannak a Sierra Nevada hófödte csúcsai. Itt fekszik Granada, a mór uralom utolsó mentsvára. Az Alhambra monumentális vörös falai alatt terül el az Albaicín negyed. Ez a domboldalra épült, labirintusszerű lakóövezet teljesen megőrizte középkori városszerkezetét. A szűk, macskaköves, autóktól elzárt utcákon fehérre meszelt házfalak és titkos belső kertek (cármenes) találhatók, ahonnan jázmin és friss menta illatát hordja a szél.
A negyed lábánál megbúvó El Bañuelo, a XI. századi arab fürdő téglaboltíves, csillag alakú nyílásain át beeső fénysugarak pedig tökéletesen érzékeltetik, mekkora szerepet játszott a tisztaság és a relaxáció a muszlim mindennapokban.
A tengerparti védvonal szintén lenyűgöző emlékeket őriz. Málaga meredek domboldalán magasodik az Alcazaba, egy XI. századi palotaerőd, amelyet sűrű kapurendszer és kettős fal védett, bástyáiról pedig az egész kikötő belátható. Még keletebbre, Almería felett őrködik Spanyolország egyik legnagyobb mór erődítménye, a monumentális Almería Alcazaba, amely három hatalmas udvarával szinte egybefolyik a sárgás-vöröses sziklákkal.
Asztalra kerülő történelem
Andalúzia felfedezése azonban nem lenne teljes a mór konyha megismerése nélkül, hiszen a mai helyi gasztronómia alapjait is nekik köszönhetjük. Ők honosították meg a félszigeten a rizst, a sáfrányt, a cukornádat, a padlizsánt, a mandulát és a citrusféléket, ahogy a fejlett öntözőrendszereket is.
Spanyolországi utazásunk során a helyi tavernákban járva érdemes megkóstolni az ajoblancót – ezt a hideg, fokhagymás-mandulás levest, amelyet szőlőszemekkel tálalnak, és amely még a paradicsom Európába érkezése előtt született. A főételek közül kihagyhatatlan csemege a berenjenas con miel, vagyis a ropogósra sütött padlizsánszeletek csorgatott nádmézzel, amelyben a sós és édes ízek tökéletes keleti harmóniája keveredik. Egy andalúz utazást pedig mi sem zárhatna stílusosabban, mint egy csésze sűrű, mentás zöld tea egy hangulatos granadai teázóban, miközben a lemenő nap vörösre festi az Alhambra távoli bástyáit.
Nézd meg a videót is Andalúzia mór örökségéről: