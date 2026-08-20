25 embernek veszett nyoma: hátborzongató rejtély az Anjikuni-tónál

- Nyomtalan eltűnés: egy prémvadász 1930-ban egy teljesen elhagyatott inuit falura bukkant az Anjikuni-tónál, ahol 25 embernek úgy veszett nyoma, hogy minden értéket és ételt hátrahagytak.
- Hátborzongató nyomok: a helyszínen halálra éheztetett szánhúzó kutyákat és egy frissen felásott, üres sírt találtak, miközben a rendőrség különös, kékes fényeket látott az égen.
- Szenzáció vagy valóság: a hatóságok végül kitalációnak minősítették az esetet a hiányzó engedélyek és a túlzó újságcikkek miatt, ám a mai napig nincs megnyugtató magyarázat a történtekre.
A Kanada távoli északi részén fekvő Anjikuni-tó barátságtalan hely lehet. A fél éven át hóval és jéggel borított tó számos vízi út részét képezi, ahol a helyi inuitok horgászással és kereskedelemmel tartották fenn kis közösségeiket.
Miért tűnt el egy pillanat alatt az Anjikuni-tó közössége?
A környékbeli tavak partja mentén több inuit falu is létezett, ahol az eszkimók szívesen kínáltak menedéket a prémvadászoknak, akik a messzi északon hódra és karibukra vadásztak. Ám 1930-ban az egyik inuit faluval történt valami, ami a mai napig megoldatlan rejtély.
1930 novemberében Joe Labelle, az inuit közösség által jól ismert prémvadász éppen a területen vadászott, és úgy döntött, hogy megáll a faluban, de legnagyobb megdöbbenésére egyetlen embert sem talált ott. Joe Labelle egy üres táborra bukkant hat sátorral, de az ott lakó 25 férfinak, nőnek és gyereknek nyoma sem volt.
Hová lett a lakosság?
Bármi is történt, a falubelieket teljesen váratlanul érte. Ahogy átkutatta a falut, félig kész ruhadarabokat fedezett fel, amelyekben még benne voltak a tűk, a tűzhelyek fölé akasztott ételek is az edényekben voltak, ugyanakkor erőszaknak vagy konfliktusnak semmi nyomát nem találta, amely megmagyarázta volna az emberek eltűnését.
Ahogy Labelle a falun átvágott, hét szánhúzó kutyát talált a helyükön kikötve: mind éhen haltak. Ezek a kutyák létfontosságúak voltak a közösség túlélését tekintve, ezért szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy bármi okból is, de hátrahagyják őket.
De a falu szélén Labelle valami még hátborzongatóbbat is talált. Valamivel az érkezése előtt felástak egy sírt. Mivel a temetőt körülvevő köveket nem bolygatták, Labelle rájött, hogy nem lehetett állat. Csakis ember tehette.
Értesítette a rendőrséget, akik nyomozást indítottak az eltűnések ügyében. De a faluból soha senkit nem találtak meg: mintha csak felszívódtak volna.
Egy megmagyarázhatatlan rejtély
Az elmúlt évek során sokak fantáziáját foglalkoztatta az Anjikuni-tó közösségének megfejtetlen rejtélye. Brian Dunning, a Skeptoid portál munkatársa is foglalkozott az esettel, és egészen az eredeti újságcikkig sikerült visszafejtenie, amelyet még Emmett Kelleher írt 1930. november 29-én.
Dunning rámutatott az eredeti történetben szereplő különböző ellentmondásokra, például arra, hogy az inuit kajakokat nem rongálhatták meg a hullámok, ha a tó akkoriban be volt fagyva. Kiemelte azt is, hogy a későbbi elbeszélésekben a falu lakossága is egyre nagyobb lett, és más részletek is egyre ködösebbek voltak.
A későbbi történetek még több valószínűtlen részlettel szolgálnak. Nigel Blundell és Roger Boar A World's Greatest UFO Mysteries (A világ legnagyobb UFO rejtélyei) című könyve három prémvadászt említ, akik UFO-t láttak a közelben, valamint olyan durva túlzásokról is beszámol, mint például ezer ember eltűnése, illetve egész temetőkről, exhumált testekkel.
A rendőrség végül megállapította, hogy az inuitok körülbelül nyolc nappal Labelle érkezése előtt tűntek el, de soha nem derült ki, hogy miért evakuáltak egy egész falut. És ha a történet még nem lenne így is elég bizarr, az eset vizsgálata közben az RCMP (Királyi Kanadai Lovasrendőrség) tisztjei arról számoltak be, hogy titokzatos, lüktető fényeket láttak az égen az Anjikuni-tó felett.
Kanada északi égboltján a fények nem szokatlanok. Az északi fény lenyűgöző természeti jelenség, amely az ország legtávolabbi pontjairól is látható, de a fények, amelyeket a kutató-mentő személyzet felfedezett, semmiben sem hasonlítottak ahhoz a természeti jelenséghez, amelyet már ismertek.
Az északi fénnyel ellentétben a horizonton megfigyelt fények kékesek és lüktetőek voltak. A fényekre, akárcsak az elkerített temetőben történtekre, soha nem derült fény, és az eltűnt falubeliekkel sem találtak kapcsolatot.
A XX. század végének UFO-hívői feltételezték, hogy a falu lakói a történelem egyik legnagyobb földönkívüli elrablásának lettek áldozatai. Egy egész falut elfoglalhattak az idegenek? Ez megmagyarázná hirtelen eltűnésüket és azt, hogy az RCMP miért nem talált nyomokat.
Egy másik perspektíva
Labelle azt állította, hogy tapasztalt prémvadász volt, aki jól ismerte a régiót, de a feljegyzések szerint 1930 előtt soha nem váltotta ki a vadászengedélyét.
Kellehert, a sztorit kirobbantó újságírót korábban túlzással vádolták írásaiban, és a cikkeiben szereplő egyik képről is bebizonyosodott, hogy több évtizedes. E kérdések és a falura vonatkozó bizonyítékok hiánya alapján az RCMP 1931-ben végül kitalált történetnek nyilvánította az ügyet, és lezárta a nyomozást.
Így a falubeliek másodszor is eltűntek – először otthonaikból, majd immár a történelemkönyvekből is. A bizonyítékok azonban arra vonatkozóan, hogy kitalációról van szó, csak közvetettek, és a nyomozó hatóságoknak kétségtelenül kényelmesebb, hogy ezt a könnyebb megoldást válasszák a máig megoldatlan, és kétség kívül zavarba ejtő rejtélyre.
A vadászati engedély hiánya még nem jelenti azt, hogy Labelle ne ismerhette volna a régiót vagy a falut. Rengeteg prémvadász működött akkoriban illegálisan, de kereskedők is jártak a falvak között.
Lehet, hogy Kelleher a múltban hiteltelenné vált, de ez önmagában még nem elegendő egy történet elvetéséhez. Sok éves újságírói tapasztalattal rendelkezett, és valószínűleg a szenzáció iránti érdeklődése vezethette Labelle beszámolójához. Márpedig ha ez a két férfi igazat mondott, akkor egy egész falu eltűnt, de a nyomozás érdekében semmit sem tettek.
Mik lehettek a furcsa fények az égen, amelyeket még a nyomozóhatóság tagjai is láttak? Hová tűntek az emberek? Miért hagyták éhezni, majd éhen pusztulni a kutyákat? És ami a legborzongatóbb, ki lehetett az üres sírban? Máig megoldatlan kérdések....
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