Így tisztítsuk az antik tárgyakat!

Különleges hangulatot kölcsönöznek az otthonunknak, de az idő múlásával természetes módon megfakulhatnak vagy elszíneződhetnek az antik tárgyak. A jó hír, hogy nem mindig kell drága tisztítószerekhez nyúlni: sokszor a kamrában lapul a megoldás.
Antik tárgyak tisztítása
1. Minél nagyobb, annál jobb
Vágjunk félbe egy citromot, szórjuk meg nagyszemű sóval, majd finoman dörzsöljük át vele a rézfelületet. A citrom természetes savtartalma segít feloldani az oxidréteget, a só pedig gyengéden eltávolítja a lerakódásokat. A végén langyos vízzel öblítsük le, és puha kendővel töröljük teljesen szárazra.
2. Áztatás
Az apró réz- vagy sárgaréz díszeket néhány percre ecetbe is áztathatjuk. Ez fellazíthatja a makacs szennyeződéseket és a sötét elszíneződéseket. Ezután mindig alapos öblítés és szárazra törlés következzen!
3. Tisztítás karcolás nélkül
Keverjünk össze kevés vizet és szódabikarbónát, hogy sűrű pasztát kapjunk. Ezzel óvatosan áttörölhetjük a felületet anélkül, hogy erősen karcolnánk azt. Különösen jó választás érzékenyebb antik darabokhoz.
4. Használjuk ki a savasságát
A paradicsom savassága miatt a ketchup is segíthet a réz fényesítésében. Kenjük fel vékonyan, hagyjuk rajta néhány percig, majd töröljük és öblítsük le a tárgyat. Gyors és látványos trükk ez, ami mindig beválik!
5. A hármas kombináció
A liszt, só és ecet kombinációjából hatékony házi tisztítópaszta készíthető. Kenjük a felületre, hagyjuk hatni rövid ideig, majd puha ruhával töröljük át. A réz és a bronz újra szebb fényt kaphat.
6. Mindig puha kendőt használjunk
A mikroszálas vagy pamutkendő sokkal kíméletesebb, mint a durva szivacsok, így elkerülhetjük az apró karcolásokat, amelyek mattá tehetik az antik tárgyak felületét.
7. Kerüljük el az agresszív vegyszereket
Az erős tisztítószerek károsíthatják a régi tárgyak patináját, amely sok esetben az értékük szerve részét képezik. Inkább enyhébb, természetes módszereket válasszunk!
8. Tisztítás után szárítsuk meg
A nedvesség újabb oxidációt indíthat el, ezért a tárgyakat minden kezelés után alaposan töröljük szárazra. Ez különösen fontos réz és sárgaréz esetében.
9. Óvja a párától és a napsütéstől
A magas páratartalom gyorsíthatja az elszíneződést, a tűző nap pedig kifakíthat bizonyos felületeket. Éppen ezért az antik darabokat érdemes száraz, mérsékelten hűvös helyen tartani.
10. Ne polírozzuk túl gyakran
Az antik tárgyak szépségéhez sokszor hozzátartozik egy finom, természetes patina, ezért nem kell minden apró elszíneződést eltüntetni: a túl gyakori polírozás hosszú távon koptathatja a felületet.