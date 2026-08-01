Így tisztítsuk az antik tárgyakat!

Különleges hangulatot kölcsönöznek az otthonunknak, de az idő múlásával természetes módon megfakulhatnak vagy elszíneződhetnek az antik tárgyak. A jó hír, hogy nem mindig kell drága tisztítószerekhez nyúlni: sokszor a kamrában lapul a megoldás.

Különleges odafigyelést igényel az antik tárgyak tisztítása

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Antik tárgyak tisztítása

1. Minél nagyobb, annál jobb

Vágjunk félbe egy citromot, szórjuk meg nagyszemű sóval, majd finoman dörzsöljük át vele a rézfelületet. A citrom természetes savtartalma segít feloldani az oxidréteget, a só pedig gyengéden eltávolítja a lerakódásokat. A végén langyos vízzel öblítsük le, és puha kendővel töröljük teljesen szárazra.

2. Áztatás

Az apró réz- vagy sárgaréz díszeket néhány percre ecetbe is áztathatjuk. Ez fellazíthatja a makacs szennyeződéseket és a sötét elszíneződéseket. Ezután mindig alapos öblítés és szárazra törlés következzen!

3. Tisztítás karcolás nélkül

Keverjünk össze kevés vizet és szódabikarbónát, hogy sűrű pasztát kapjunk. Ezzel óvatosan áttörölhetjük a felületet anélkül, hogy erősen karcolnánk azt. Különösen jó választás érzékenyebb antik darabokhoz.

4. Használjuk ki a savasságát

A paradicsom savassága miatt a ketchup is segíthet a réz fényesítésében. Kenjük fel vékonyan, hagyjuk rajta néhány percig, majd töröljük és öblítsük le a tárgyat. Gyors és látványos trükk ez, ami mindig beválik!

5. A hármas kombináció

A liszt, só és ecet kombinációjából hatékony házi tisztítópaszta készíthető. Kenjük a felületre, hagyjuk hatni rövid ideig, majd puha ruhával töröljük át. A réz és a bronz újra szebb fényt kaphat.

6. Mindig puha kendőt használjunk

A mikroszálas vagy pamutkendő sokkal kíméletesebb, mint a durva szivacsok, így elkerülhetjük az apró karcolásokat, amelyek mattá tehetik az antik tárgyak felületét.

7. Kerüljük el az agresszív vegyszereket

Az erős tisztítószerek károsíthatják a régi tárgyak patináját, amely sok esetben az értékük szerve részét képezik. Inkább enyhébb, természetes módszereket válasszunk!

8. Tisztítás után szárítsuk meg

A nedvesség újabb oxidációt indíthat el, ezért a tárgyakat minden kezelés után alaposan töröljük szárazra. Ez különösen fontos réz és sárgaréz esetében.